СБУ задержала российского агента, который разведывал позиции украинской ПВО на юге и востоке страны

7 июля, 10:44
Агента РФ задержали в Днепропетровской области (Фото:СБУ)

Агента РФ задержали в Днепропетровской области (Фото:СБУ)

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала российского агента, который разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300 вблизи южного и восточного фронтов.

По данным ведомства, задержанный должен был передавать полученные координаты своему «куратору» через заранее отработанные каналы закрытой связи.

По одной из версий, оккупанты планировали использовать эту информацию для осуществления ракетных ударов или проведения диверсий — чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

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Мужчина был завербован представителем спецслужб России для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

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Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения),
  • ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.youtube.com/watch?v=OEFfd1a8rp0&feature=emb_title
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Российские спецслужбы Война России против Украины ПВО Украины

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