248-й день войны — главное. Взрывы в Севастополе, Россия срывает зерновое соглашение, обмен пленными

29 октября, 23:32
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ВСУ уже 248 дней противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ уже 248 дней противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Суббота, 29 октября — 248-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Взрывы в Севастопольской бухте: сообщают о пожаре на фрегате Адмирал Макаров, РФ обвинила британцев и вышла из зерновой сделки

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Утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей. Оккупационные «власти» города и минобороны РФ заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отразили российские корабли».

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Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты». Однако позже в минобороны РФ сообщили, что "во время отражения атаки беспилотников" в Севастополе получил «незначительные повреждения» морской тральщик Иван Голубец.

В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».

В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.

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В минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота, назвав ее "терактом". Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы производилась «под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области».

В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали «фальшивыми заявлениями эпического масштаба».

Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении

Вечером 29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а затем российские СМИ сообщили, что РФ официально уведомила об этом Генсека ООН.

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Причиной этого решения россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию. В РФ заявляют, что атаки якобы были предприняты против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, «вовлеченных в обеспечение безопасности „зернового коридора“».

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины отреагировали на выход РФ из «зерновой инициативы». Официальный Киев называет действия Москвы «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что Украина готова продолжать работу зернового коридора.

Зеленский заявил, что решение России сорвать «зерновую инициативу» требует жесткой реакции на уровне ООН и других уровнях, в частности «Большой двадцатки».

В то же время в ООН призвали «все стороны» воздержаться от каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу выполнение соглашения, и заявили, что находятся на связи с российскими властями.

Из плена освободили 50 украинских защитников и двух гражданских

Украина и Россия провели очередной обмен пленными: удалось освободить еще 50 украинских военных и двух гражданских.

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Среди освобожденных — 12 бойцов НГУ, включая двух «азовцев», 18 военнослужащих ВМС, восемь пограничников, девять «тероборонцев», трое воинов ВСУ и двое гражданских.

Как сообщил глава ОП Андрей Ермак, домой возвращаются защитники Азовстали, защитники Мариуполя и медики. Также вернулись некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне.

В частности, удалось обменять находившегося на Азовстале начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Вернули также морпеха, жена которого недавно была освобождена из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией Москва, а еще моряка с острова Змеиный.

Потери РФ в войне против Украины превысили отметку 70 тысяч

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 70 250 своих солдат — из них 550 ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро субботы, 29 октября, обнародовал Генштаб.

В России сняли с должности командующего группировкой войск Центр генерал-полковника Лапина, которого критиковал Кадыров

Как пишут российские СМИ, Командующего группировкой российских войск Центр генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности. Его обвиняли в поражениях российской армии на Донбассе.

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В последнее время Лапина активно критиковал марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров.

Два дня назад Кадыров возложил на генерал-полковника ответственность за оборону участка на севере Донецкой области, где недавно произошел прорыв ВСУ. Также у главы Чечни вызвали вопрос получения Лапиным звания героя России за взятие Лисичанска, "в котором он даже не был".

В начале октября Кадыров обвинил Лапина в сдаче Лимана и назвал его «бездарем». По словам Кадырова, Лапин, управляя этим участком обороны, не снабдил необходимыми средствами мобилизованных оккупантов из Луганской области, а сам якобы «отсиживался» в Луганске.

Ситуация на фронте: враг не прекращает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в Новой Каховке принудительно эвакуируют людей

Как сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Под предлогом подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр.

Также оккупанты вывезли из Херсона в Крым городской транспорт.

Между тем глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

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В Беларуси снова продлили военные учения, которые продолжаются уже полгода

Минобороны Беларуси в очередной раз продлило сроки военных учений, которые продолжаются уже почти полгода.

«Общее количество продлений составило 27 недель. Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта», — сообщило издание Белорусский Гаюн.

Словения передала Украине 28 танков М-55S

Словения направила вторую крупную партию вооружения Украине, передав 28 танков М-55S, сообщает 24UR со ссылкой на Минобороны страны.

В Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.

Новости одной строкой:

  • Россияне не добились прогресса на фронте, мобилизация вряд ли спасет ситуацию — ISW
  • В британской разведке объяснили зачем из Херсона вывезли кости любовника Екатерины II
  • В Кремле начали готовиться к новому президентскому сроку Путина — СМИ
  • Путин может не дожить до конца войны
  • Зеленский ответил на петицию по поводу высказываний и действий Труханова
  • У Зеленского появился канал в Viber
  • В иранской дроне Mohajer-6 нашли компонент украинского производства.
  • Центр Разумкова рассказал, сколько украинцев готовы защищать страну
  • К освобожденным Лиману и Святогорску подведена электроэнергию
  • В Запорожье оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре.
  • Ночью оккупанты обстреляли три общины Днепропетровщины и три общины Николаевщины

Международные новости

  • В РФ обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину - Spiegel
  • В США республиканцы выступили против плана демократов, который позволит передать Украине арестованные активы - WP
  • Россия с помощью протестов в Молдове хочет устранить президента Санду, чтобы иметь возможность окружить Украину — журналистка
  • Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне
  • США готовы на все, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана - Госдеп
  • Канада выпустит облигации в поддержку Украины и введет новые санкции против России
  • 30 европейских стран заблокировали российские пропагандистские каналы
  • Украинского гимнаста заставили снять футболку с надписью "Нет войне"
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Севастополь Украина-Россия ООН Восток Украины Министерство обороны РФ Херсон Зерно Минобороны РФ Черноморский флот РФ Война России против Украины Фрегат Адмирал Макаров экспорт зерна

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