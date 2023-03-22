97% украинцев верят, что Украина победит в войне, 74% - что она сохранит все свои территории — опрос 22 марта, 16:11 Женщина фотографируется на разрушенном российском танке в Киеве, 21 марта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

97% украинцев считают, что Украина победит в войне, а 74% - что ей удастся сохранить все свои территории, включая Крым и временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы. Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Видео дня

Инфографика: Международный республиканский институт

На вопрос, верите ли вы, что Украина победит в войне, «однозначно да» ответили 82% ресспондентов, еще 15% респондентов ответили «скорее да».

По сравнению с апрелем 2022 уровень уверенности в победе Украины практически не изменился.

Фото: Международный республиканский институт

На вопрос о том, какими будут границы Украины после окончания войны, 74% респондентов ответили, что Украина сохранит все территории, которые имела в 1991 году, 8% - что Украина потеряет Донбасс, но не Крым, 2% - что Украина вернет Крым, но не так называемые ЛНР и ДНР, 9% - что Украина вернет территории, которые были ей подконтрольны до 24 февраля 2022 года, а еще 3% считают, что Украина потеряет некоторые новые территории.

Фото: Международнфй республиканский институт

В апреле 2022 года в то, что Украина сохранит все свои территории, верили только 53% опрошенных, 16% считали, что Украина вернет Донбасс, но не Крым, 2% - что Украина вернет Крым, но не Донбасс, 22% - что Украина вернет подконтрольные на 24 февраля 2022 года территории и 4% - что Украина потеряет некоторые новые новые территории.

Инфографика: Международный республиканский институт

Опрос был проведен по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей) в период с 1 по 5 февраля 2023 методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было опрошено n=2,000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Полученные данные опроса взвешены по региональным и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины на 1 января 2021 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.0%. Коэффициент досягаемости респондентов — 16%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).