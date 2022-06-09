106-й день войны — главное. «ДНР» приговорила к казни трех иностранцев, Зеленский ввел санкции против Путина, названы потери ВСУ 9 июня, 21:00 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий стреляет из пулемета на передовой в городе Нью-Йорк Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Четверг, 9 июня — 106-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал все главные новости за сутки.

В «ДНР» приговорили к казни трех иностранцев, защищавших Украину



Так называемый «Верховой суд» террористической горганизации «ДНР» приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, защищавших Украину.

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В Генеральном штабе ВСУ накануне подчеркнули, что все иностранцы служат по контракту и на них распространяется правовой статус комбатантов: при попадании в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс резко осудила смертный приговор Аслину и Пиннеру. Министр подчеркнула, что они военнопленные, а «суд» боевиков «ДНР» назвала фиктивным и «не имеющим никакой законной силы».

СМИ сообщили новые подробности о выходе с Азовстали

Украинская правда опубликовала статью, где со ссылкой на анонимные источники в силовых ведомствах раскрыты новые подробности выхода защитников Мариуполя с Азовстали. Главное:

Украинские военные пытались деблокировать Азовсталь и вывести бойцов. Но группа, вышедшая из района Гуляйполя, прошла около 10-15 км, наткнулась на сумасшедшую защиту и вынуждена была отступить;

С Азовстали вышли 2449 украинских бойцов, их удерживают в оккупированной Оленовке;



Вышедших из Азовстали нельзя назвать пленными: все бойцы сдали оружие своим офицерам. Перед выходом отдавали оружие командиру, он пожимал им руку, благодарил за службу, извинялся за то, что не победили, и тогда только бойцы шли к россиянам.

Резников озвучил ежедневные потери украинских военных

Каждый день в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Это совпадает с тем, что 1 июня озвучивал президент Владимир Зеленский: на фронте ежедневно погибают 60-100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

ВОЗ готовится к возможной вспышке холеры в Мариуполе

В регионе уже разместили средства для лечения холеры и вакцинации, сообщили в ВОЗ. Где именно, не уточняют.

"В Мариуполе из-за больших повреждений систем водоснабжения питьевая вода смешивается со сточными водами. Мы обеспокоены риском заболевания холерой и разместили в этом районе средства для лечения холеры и вакцинации», — сообщила пресс-секретарь ВОЗ.

ВСУ держат треть Североденецка

ВСУ контролируют около трети Северодонецка, заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк. По его словам, в последние несколько суток повысилась интенсивность боев, российские войска пытаются приложить максимум усилий для того, чтобы взять город штурмом.

РФ постоянно обстреливает промзону, где удерживают позиции украинские военные. Там враг использует Калибры и систематически наносит авиаудары.

СМИ узнали о фантазиях Путина по поводу оккупированных территорий Украины

Российский диктатор Владимир Путин хочет объединить временно оккупированные территории Украины в отдельный федеральный округ, сообщает Медуза со ссылкой на источники в Кремле. С этой целью он намерен организовать в захваченных ВС РФ районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей псефдореферендум.



О том, что Россия ведет подготовку по определению конкретных мест для проведения «референдумов» на захваченных с начала полномасштабного вторжения территориях, сообщило и Минобороны Украины.

Зеленский подписал указ о санкциях против Путина

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского диктатора Владимира Путина, а также его высокопоставленных приспешников.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и т.д.

Карта боевых действий

Инфографика: Министерство обороны Великобритании

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