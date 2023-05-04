86% украинцев в российском плену подверглись пыткам — омбудсмен 4 мая, 19:57 Дмитрий Лубинец заявил, что украинских пленных били, ломали им кости и пытали током (Фото:Дмитро Лубінець via Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большинство украинцев, которые попали в плен к РФ, подверглись пыткам.

«По нашим данным… 86% тех, кто находился в плену, были под пытками разного характера, психологического, физического», — передает слова Лубинца на пресс-конференции в Кииеве Интерфакс-Украина.

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Омбудсмен заявил, что украинских граждан били, ломали им кости и пытали током.

Лубинец добавил, что ситуация была бы лучше, если бы Международный Комитет Красного Крест (МККК) выполнял свой мандат, и заявил о необходимости создания альтернативы МККК.

«Мы неоднократно обращались к нашим международным партнерам, и будем продолжать обращаться с тем, чтобы инициировать создание подобной организации, альтернативной организации», — сказал он.

Мониторинговая миссия ООН 24 марта представила доклад об обращении с военнопленными и доклад о ситуации с правами человека в Украине. Кроме масштабных российских военных преступлений, среди которых убийства, пытки и сексуальное насилие над гражданскими, миссия заявила о случаях казни военнопленных якобы украинскими и российскими военными.

Почти половина окупантов, с которыми разговаривали представители миссии, пожаловалась на якобы жестокое обращение и пытки. В то же время, миссия зафиксировала пытки и избиения украинских военнопленных, шокирующие условия их содержания и гибель не менее пяти пленных из-за отсутствия медицинской помощи.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что неоднократно встречался с главой миссии, но представители ООН ни разу не затронули вопрос обращения с российскими военнопленными.

В МИД Украины назвали неприемлемым переложение ответственности на жертву агрессии и выразили надежду, что миссия ООН будет избегать уравнения жертвы и агрессора.

Побывавшие в лагере, где содержатся российские военнопленные, фотографы Влада и Константин Либеровы заявили Radio NV, что жалобы россиян на пытки в украинском плену — ложь.