Оккупанты захватили около 70% Луганской области — глава ОГА 11 марта, 23:34 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Золотого Луганской области Россией, 11 марта 2022 года (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что 70% территории области захвачено российскими оккупантами.

В своем Facebook Гайдай рассказал, что Луганская область сейчас является одной из самых горячих точек, обстрелы продолжаются в Горской громаде, Попасной, лисичанске, Северодонецке, Рубежном и Кременной:



«На новых временно оккупированных россиянами территориях репрессируют и разгоняют мирные протесты выстрелами… Россияне обстреливают всю инфраструктуру, школы, больницы, садики, бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям. При этом не позволяют восстановить, не согласовывают гуманитарные коридоры. Всю территорию, которая сейчас находится под контролем Украины, обстреливают. Десятки погибших среди мирного населения и десятки раненых».

Украинская сторона возит гуманитарные грузы всеми возможными путями и создает дополнительные центры раздачи гумпомощи, в частности, в Лисичанске и Северодонецке. На подконтрольной Украине территории мобильная связь работает, но с большими перебоями, на на временно захваченных оккупантами территориях начинают подключать российское телевидение, сообщил Гайдай.

«Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки. Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину, не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране, не помогайте убийцам, не вступайте в их террористические [ряды], не предавайте страну, верьте в Победу», — закончил свое обращение глава ОГА.



Ранее глава Луганской ОГА сообщил, что Кремль и подконтрольные России так называемые ЛНР и ДНР хотят создать видимость того, что Донбасс якобы ждал оккупантов, и угрозами заставляют людей обращаться к Путину «с благодарностью». Утром 11 марта такой пропагандистский ролик снимали в Сватовом, используя неизвестных актеров с триколорами.

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