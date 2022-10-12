Части мобилизованных россиян выдали неэффективные автоматы АК-12 — Генштаб

12 октября, 19:47
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Защитники Украины в освобожденном Лимане 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитники Украины в освобожденном Лимане 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативные данные о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 12 октября, на 231-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, обнародованной в Facebook Генштаба:

  • российские оккупанты пытаются сорвать активные действия защитников Украины на отдельных направлениях и наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях;
  • враг продолжает обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения, оборудует оборону на отдельных направлениях, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым кварталам, использует беспилотники иранского производства Shahed-136 (за сутки ПВО Сил обороны Украины уничтожила десять из них);
  • за сутки 12 октября россияне нанесли три ракетных и четыре авиаудара и совершили до десяти обстрелов из РСЗО. От российских атак пострадали больше десяти населенных пунктов, среди которых Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное;
  • угроза ракетных и авиаударов, а также атак БПЛА Shahed-136 с территории Беларуси сохраняется;
  • на Краматорском направлении оккупанты минируют мосты;
  • защитники Украины за сутки отбили вражеские атаки в районах Новосадового, Бахмутского, Иванграда, Бахмута, Соледара, Спорного, Майорска и Красногоровки;
  • до 500 мобилизованных из 205-й бригады 49-й общевойсковой армии отправились восполнять потери оккупантов на временно захваченных территориях с защитой и шлемами советского образца и автоматами АК-12. В Генштабе рассказали, что эти автоматы в 2012 году представил российский концерн Калашников, но опыт их применения в Украине «оказался настолько негативным, что спустя считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию»;
  • на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения идет подготовка до 200 мобилизованных россиян. По данным Генштаба, каждый второй в бригаде после войны в Украине написал рапорты на увольнение или разрыв контракта;
  • авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 27 ударов и поразила больше 20 районов сосредоточения вооружения и техники и шесть вражеских ЗРК. Противовоздушная оборона сбила десять беспилотников и четыре российских вертолета;
  • ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем пунктам управления, десяти районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники и четырем складам боеприпасов, поразили позиции ПВО, радиоэлектронной борьбы и другие военные цели оккупантов.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла в Украине около 63 380 своих военных, 2505 танков, 1507 артиллерийских систем, 268 самолетов, 235 вертолетов, 1129 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/YDtHQfRmNX8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мобилизация Генштаб Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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