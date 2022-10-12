Части мобилизованных россиян выдали неэффективные автоматы АК-12 — Генштаб 12 октября, 19:47 Защитники Украины в освобожденном Лимане 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативные данные о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 12 октября, на 231-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, обнародованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты пытаются сорвать активные действия защитников Украины на отдельных направлениях и наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях ;

; враг продолжает обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения, оборудует оборону на отдельных направлениях, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым кварталам, использует беспилотники иранского производства Shahed-136 ( за сутки ПВО Сил обороны Украины уничтожила десять из них);

за сутки ПВО Сил обороны Украины уничтожила десять из них); за сутки 12 октября россияне нанесли три ракетных и четыре авиаудара и совершили до десяти обстрелов из РСЗО. От российских атак пострадали больше десяти населенных пунктов, среди которых Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное;

и совершили до десяти обстрелов из РСЗО. От российских атак пострадали больше десяти населенных пунктов, среди которых Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное; угроза ракетных и авиаударов , а также атак БПЛА Shahed-136 с территории Беларуси сохраняется;

, а также атак БПЛА Shahed-136 с территории Беларуси сохраняется; на Краматорском направлении оккупанты минируют мосты;

защитники Украины за сутки отбили вражеские атаки в районах Новосадового, Бахмутского, Иванграда, Бахмута, Соледара, Спорного, Майорска и Красногоровки;

в районах Новосадового, Бахмутского, Иванграда, Бахмута, Соледара, Спорного, Майорска и Красногоровки; до 500 мобилизованных из 205-й бригады 49-й общевойсковой армии отправились восполнять потери оккупантов на временно захваченных территориях с защитой и шлемами советского образца и автоматами АК-12 . В Генштабе рассказали, что эти автоматы в 2012 году представил российский концерн Калашников, но опыт их применения в Украине « оказался настолько негативным, что спустя считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию»;

. В Генштабе рассказали, что эти автоматы в 2012 году представил российский концерн Калашников, но опыт их применения в Украине оказался настолько негативным, что спустя считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию»; на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения идет подготовка до 200 мобилизованных россиян . По данным Генштаба, каждый второй в бригаде после войны в Украине написал рапорты на увольнение или разрыв контракта;

. По данным Генштаба, каждый второй в бригаде после войны в Украине написал рапорты на увольнение или разрыв контракта; авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 27 ударов и поразила больше 20 районов сосредоточения вооружения и техники и шесть вражеских ЗРК. Противовоздушная оборона сбила десять беспилотников и четыре российских вертолета;

и поразила больше 20 районов сосредоточения вооружения и техники и шесть вражеских ЗРК. Противовоздушная оборона сбила десять беспилотников и четыре российских вертолета; ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем пунктам управления, десяти районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники и четырем складам боеприпасов, поразили позиции ПВО, радиоэлектронной борьбы и другие военные цели оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла в Украине около 63 380 своих военных, 2505 танков, 1507 артиллерийских систем, 268 самолетов, 235 вертолетов, 1129 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

