Битвы за свободу. Важнейшие бои с начала полномасштабного вторжения России в Украину — инфографика НВ 14 октября, 08:20 Сюжет Украинские военнослужащие в Донецкой области, где уже освобождены Лиман и ряд населенных пунктов, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Ко Дню защитников и защитниц Украины НВ напоминает о важнейших и ожесточеннейших битвах последних восьми месяцев российского вторжения, в которых Вооруженные силы Украины — независимо от результата — приложили сверхусилия, чтобы противостоять армии РФ.

Благодаря стойкому сопротивлению украинских защитников враг так и не смог взять Киев и Харьков, потратил огромные ресурсы и силы на захват (а фактически уничтожение) Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка. В то время как осеннее контрнаступление ВСУ в Херсонской области и прорыв из Харьковской в Донецкую и Луганскую области показали наступательное мастерство украинских войск.



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О главных из этих битв НВ рассказывает в своей инфографике.



Бои за Киев

24 февраля — 2 апреля

Наступление на Киев началось с Чернобыльской зоны и Беларуси в первый же день полномасштабного вторжения. Россия нанесла мощные авиаудары по Киеву, в городе появились вражеские ДРГ. 25 февраля российский десант высадился в районе ТЭЦ-6 и аэропортов Василькова и Гостомеля, им дали бой. В конце февраля и начале марта россияне пытались взять столицу в кольцо и прорвать оборону Киева. Остановить наступление оккупантов на правом берегу, в частности, помог подрыв дамбы на реке Ирпень в поселке Демидов, после чего вода затопила значительную часть территории.

5 марта россиян остановили в районе Макарова, оттеснили от Бучи и Гостомеля. С 7 марта россияне пытались захватить село Мощун, но потерпели неудачу.

Уже 10 марта в районе Броваров ВСУ уничтожили колонну вражеской техники и остановили наступление на Киев в этом направлении. 18−23 марта россияне постоянно обстреливали разные районы Киева, в основном пострадали жилые дома. В конце марта ВСУ освободили села на Броварском направлении, 31-го — Ирпень, Бучу, Гостомель.

2 апреля Минобороны сообщило об освобождении Киевской области. По состоянию на 22 апреля украинские стражи порядка обнаружили тела 1084 погибших мирных жителей в ранее оккупированных населенных пунктах Киевщины.



Бои за Мариуполь

24 февраля — 20 мая



С начала полномасштабного вторжения россияне в сотрудничестве с коллаборантами начали создавать гуманитарную катастрофу в городе, обстреливая объекты жизнеобеспечения и уничтожив автобусы для эвакуации. В первые дни украинским военным удалось сбить российский самолет и убить генерал-майора российской армии. 1 марта при попытке прорыва в город была разбита боевая колонна противника из 9 танков и роты военных.

6 марта украинские военные осуществили контратаку на мариупольском направлении.

9 марта оккупанты ударили по роддому и больнице в центре города. По состоянию на 13 марта они сбросили на город уже около 100 авиабомб. 15 марта в окрестностях Мариуполя защитники уничтожили еще одного российского генерал-майора. 16 марта россияне нанесли авиаудар по драмтеатру (ссылка надо), в котором находились от 500 до 1200 гражданских. 17 марта украинские военные контролировали только половину города, в то время оккупанты разрушили около 80% жилых домов.

19 марта — успешный рейд военнослужащих Азова в тыл врага. Уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, техника и вражеский взвод, преимущественно офицеров. С 21 марта было предпринято 5 успешных попыток с помощью вертолетов доставить подкрепление украинским защитникам на Азовсталь и эвакуировать раненых.



Весь апрель оккупанты осаждали и штурмовали его, но украинские защитники держали оборону. 11 апреля россияне совершили химическую атаку на завод Азовсталь, удерживаемый украинскими защитниками. В середине апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты в результате спецоперации смогла выйти из окружения и соединиться с полком Азов. 3 мая россияне начали штурм предприятия, перед тем территория завода долгое время обстреливалась разным типом вооружения.

16−20 мая все украинские защитники покинули территорию Азовстали и были эвакуированы на оккупированные территории, этих договоренностей удалось достичь с участием лидеров третьих стран и генсека ООН. Мариуполь остается во временной оккупации.



В сентябре пять командиров, руководивших обороной Азовстали, и отдельных защитников Мариуполя обменяли на Виктора Медведчука и российских военных.

Битва за остров Змеиный

24 февраля — 30 июня



24 февраля российский флагман Москва подошел к острову Змеиный и предложил украинскому гарнизону сдаться. В ответ прозвучала фраза украинского военного: «Русский военный корабель, иди на…», которая сразу же стала легендарной. Оккупанты захватили остров Змеиный в тот же день, часть украинских моряков погибла, остальные попали в плен.

13 апреля крейсер Москва был поражен украинской ракетой и затонул. С 26 апреля ВСУ то и дело атаковали силы противника на острове. В начале мая украинская авиация частично уничтожила оккупационный гарнизон на острове. 2 мая Байрактары уничтожили боевые катера россиян вблизи острова. 20 июня ВСУ предположительно применили систему HIMARS, атакуя остров, а уже на следующий день военное руководство сообщило об уничтожении около 50 россиян вместе с техникой и оружием. 27 июня ВСУ нанесли около 10 точных авиаударов по острову. 29 июня оккупанты все еще контролируют Змеиный, но не могут доставить подкрепление. 30 июня после мощных атак ВСУ оккупанты покинули Змеиный, назвав это «шагом доброй воли». 4 июля военные ВСУ установили на острове флаг Украины.

Бои за Херсон

24 февраля — до сих пор



Наступление русской армии на Херсон происходило со стороны Крыма. По сообщению главы Херсонского облсовета, причиной быстрого прорыва россиян в город могло стать предательство одного из работников СБУ. 24 февраля россияне обстреляли Чернобаевский аэропорт, на следующий день взяли под контроль Антоновский мост и вышли к Каховке, Новой Каховке и Херсону. 1 марта россияне вошли в город и закрепились в нескольких районах, продолжались уличные бои с терробороной, а уже на следующий день город был полностью окружен россиянами. 5−6 марта горожане выходили на митинги против оккупации. 7 марта ВСУ ударили по аэропорту в Чернобаевке, уничтожив 30 вертолетов врага. 15 марта украинская авиация уничтожает 7 российских вертолетов в Чернобаевке. 25 апреля россияне захватили горсовет.

В начале июля ВСУ уничтожили военный состав оккупантов в районе вокзала, ударили по воинской части. 14 июля в ОВА сообщили об освобождении 44 населенных пунктов Херсонской области. После изнуряющих боев летом ВСУ начали уничтожать мосты, чтобы усложнить логистику поставок врага. В частности, под удары попали Антоновский мост через Днепр, переправы на плотине Каховского водохранилища, а также Дарьевский мост через Ингулец. В августе Украина возобновила контрнаступление на Херсонском направлении. 10 сентября ВСУ поразили базу россиян в Херсоне, уничтожив более 180 оккупантов. С 1 по 6 октября ВСУ освободили 29 населенных пунктов области, бои продолжаются.

Бои за Харьков

24 февраля — 14 мая



Сражение за Харьков началось 24 февраля, когда российские войска начали обстрел города артиллерией. Впоследствии первая вражеская бронетехника вошла в город, но была уничтожена. 1 марта россияне нанесли ракетный удар по площади Свободы и частично разрушили здание облгосадминистрации. В этот же день батальон ВСУ разгромил 1-ю БТГР 200-й бригады ВС РФ.

Весь март российская артиллерия обстреливает город, наибольшие разрушения терпит район Салтовка, самый большой жилой массив Украины с населением около 400 тыс. человек.

16 марта ВСУ разбили под Харьковом 2 ОБР Псковского спецназа. В конце марта — начале апреля основные бои шли за Изюм с целью окружить Харьков и создать плацдарм для наступления на силы ООС. В городе разрушены более 80% жилой застройки.

7 апреля ВСУ освободили село Циркуны на севере Харькова, именно из него россияне обстреливали город артиллерией. Также украинские воины успешно контратаковали на Дергачевском направлении. Весь апрель ВСУ продвигались к границе и к Северскому Донцу одновременно.

14 мая американский Институт изучения войны констатировал, что Украина выиграла битву за Харьков, россияне отступили к государственной границе. Несмотря на это, оккупанты продолжают обстреливать город с РСЗО и крылатыми ракетами.

Бои за Лисичанск и Северодонецк

26 февраля — 3 июля



Россияне пытались зайти в Северодонецк еще 2 марта, но были отбиты. В апреле враг подвергал город массированным обстрелам, уничтожив почти всю инфраструктуру. В мае российские оккупанты взялись за оцепление ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка, во время которого происходили бои на автодорогах и форсирование Северского Донца. Враг разрушил Павлоградский мост, что усложнило сообщение между городами. 26 мая начались уличные бои в окрестностях Северодонецка, силы врага превосходили силы украинских защитников. 31 мая россиянам удалось захватить почти половину города. 1 июня украинцы отступили на укрепленные позиции, контролируя промзону, россияне контролировали уже 80% города. 12 июня разрушен второй мост, соединявший Северодонецк с Лисичанском.

24 июня ВСУ организованно покинули промзону почти разрушенного Северодонецка и отступили на укрепленные позиции.



В то же время, россияне заняли позиции в юго-восточной и северо-западной частях Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Бои велись за контроль над трассой Т 1302, поскольку это была связь защитников Лисичанска с Бахмутом. 3 июля украинские защитники были вынуждены покинуть Лисичанск и отступить на более укрепленные позиции. Только после этого россияне смогли форсировать Северский Донец.

Разгром войск РФ под Белогоровкой при попытке форсирования Северского Донца

8−13 мая



Российские захватчики 8 суток пытались форсировать реку Северский Донец в Луганской области, чтобы оттеснить ВСУ и перерезать трассу Лисичанск — Бахмут. 5 мая враг начал форсировать реку возле Дроновки. Здесь ВСУ с помощью двух танков уничтожили два взвода российской пехоты, два БМП и катер. 8 мая ВСУ уничтожили российскую переправу у Серебрянки.

11 мая 2 роты россиян и 33 единицы техники попали в котел близ Белогоровки и были уничтожены после переправы. 12 мая россияне потеряли на переправе 73 единицы техники. Каждый из вражеских плацдармов был разбит украинцами, а враг потерял около 100 единиц техники и около 1000 бойцов. Только после отступления украинских военных из Лисичанска в начале июля российские оккупанты смогли успешно форсировать Северский Донец и закрепиться в районе Белогоровки.

Осенью 2022 года Белогоровка стала одним из первых поселков в Луганской области, которые удалось освободить украинским военным.

Балаклейский прорыв

6 сентября — до сих пор



Наступательная операция по освобождению Харьковщины началась 6 сентября. На это время Россия контролировала города Изюм, Купянск и значительную территорию области на правом берегу реки Оскол.

В первый день ВСУ прорвались на 20 км севернее Изюма. К 9 сентября удалось продвинуться на 50 км и оцепить СОБР Росгвардии в Балаклее. Также удалось вернуть самую большую базу хранения артиллерийских боеприпасов. Впоследствии украинские войска отбили Шевченково и развили наступление на Изюм и Купянск.

10 сентября ВСУ зашли в Купянск и Изюм, продвинулись в Лиман Донецкой области. 11 сентября россиян выбили из Казачьей Лопани и Волчанска, что в нескольких километрах от границы с РФ. 13 сентября ВСУ форсировали Оскол в нескольких местах и создали плацдарм для дальнейшего наступления на левом берегу реки. В частности, освободили стратегический поселок Купянск-Узловой.

19 сентября украинские военные освободили Белогоровку Луганской области, поэтому россияне перестали контролировать область полностью.



30 сентября во время последующего контрнаступления украинские войска освободили Ямполь, а 1 октября Лиман Краматорского района Донецкой области. Контрнаступление с Харьковщины в Донецкую и Луганскую области продолжается.