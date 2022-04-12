«Путина надо судить, как Муссолини». Интервью с медиками, которые с начала войны спасали жизнь людей в пригороде Киева 12 апреля, 19:36 Цей матеріал також доступний українською Сергей Киселев, Виктория Крамаренко и Тарас Панкевич (Фото:Скриншот с видео НВ)

Ведущий Радио НВ Дмитрий Тузов поговорил с экипажем санитарного автомобиля Першого добровольчого мобільного шпиталю, которые вывозили людей из-под Киева в разгар боев.

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В этом экипаже работают Виктория Крамаренко с позывным Лимфа и Сергеем Киселевым, которого на войне зовут Кисиль.

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Центральная фигура интервью — украинец Тарас Панкевич с позывным Корса. Он вернулся на Родину после начала российского вторжения из Корсики, Франция. Врач со слезами на глазах рассказывает о событиях, участником которых он стал, а также жестко осуждает режим диктатора Владимира Путина.

«[Путина и его режим] нужно взять в руки, надеть на них наручники и судить так, как судили Муссолини и компанию. <...> А [иначе] что делать? Будем с ним вести переговоры? Мир должен что-то понять. Надо, чтобы люди изменили свое видение того, что происходит, поняли, кто есть зло. Его надо стереть и сказать «это не имеет права на существование», — уверен врач.

Напомним, что 28 апреля 1945 года в провинции Комо партизаны расстреляли диктатора и главного итальянского фашиста Бенито Муссолини, бессменно правившего страной 21 год. На следующий день тела Муссолини, его любовницы Клары Петаччи вместе с телами еще пяти казненных фашистов были повешены на глумление толпы за ноги на автозаправке в Милане.

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