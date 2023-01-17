Украинские защитники сбили российский Су-25, оккупанты ищут своих дезертиров на оккупированных территориях — Генштаб 17 января, 19:21 Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 17 января, на 328-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook;



российские оккупанты продолжают совершать военные преступления и уничтожать гражданскую инфраструктуру и дома. За сутки враг нанес четыре ракетных удара, два из них — по гражданскому объекту в Краматорске, и 13 авиаударов, 23 раза вел обстрел из реактивных систем залпового огня;

угроза авиа- и ракетных ударов по украинским гражданским объектам остается высокой по всей Украине;

основные усилия оккупантов по-прежнему сосредоточены на наступлении на Бахмутском направлении, также враг безуспешно пытается наступать на Авдеевском направлении. Соледар и Бахмут остаются под огнем вражеской артиллерии;

на Купянском и Лиманском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях — обороняются;

ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенно не изменилась, признаков наступательных группировок врага нет. В Беларуси продолжается ротация российских подразделений, которые проходят там подготовку;

страна-террорист пытается изолировать жителей временно захваченных территорий в Херсонской области и лишить их доступа к альтернативным источникам информации. Оккупанты прекратили там трансляцию всех украинских телеканалов и сделали доступной только связь российских операторов;

по данным Генштаба, российские оккупанты усиливают поиски своих дезертиров на временно захваченных территориях, а также проводят рейды в Херсонской области якобы для « поиска украинских диверсантов»;

поиска украинских диверсантов»; авиация Сил обороны за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники оккупантов;

защитники Украины уничтожили вражеский Су-25. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла 116 950 своих военных, за прошедшие сутки — 870.