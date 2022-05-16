Ситуация в Харьковской области: оккупанты готовятся к наступлению, пытаясь сдержать дальнейшее продвижение ВСУ к границе с РФ — Генштаб 16 мая, 07:59 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные освобождают населенные пункты Харьковской области, вытесняя оккупантов к границам с РФ (Фото:МО)

На Слобожанском направлении российские оккупанты пытаются сдерживать наступление украинской армии к северу от Харькова и предотвратить выход подразделений ВСУ к государственной границе.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Как сообщили в Генштабе ВСУ, противник ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.

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«Враг сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с Российской Федерацией», — говорится в сводке.

14 мая Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Изюмском направлении.

Американский Институт по изучению войны заявил, что российские оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова из-за контрнаступлений ВСУ и ограниченных возможностей для подкрепления.

С начала мая украинская армия начала освобождать населенные пункты Харьковской области.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские войска перешли в контрнаступление на харьковском направлении. ВСУ выбили россиян из Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково, Перемоги и заняли часть Черкасских Тишков.

7 мая Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Циркунов, а еше через три дня — Русских Тишков, Черкасских Тишков, Рубежного и Байрака.

15 мая 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы с РФ в Харьковской области.





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