Украинские военные за день уничтожили четыре вертолета и один самолет оккупантов РФ — командование Воздушных Сил
За 14 марта Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре вражеских вертолета и один самолет оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ за понедельник, 14 марта, уничтожила четыре вертолета и один самолет российских оккупантов.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
Там подтвердили уничтожение украинским истребителем крылатой ракеты РФ. Несколько авианалетов на колонны техники оккупантов совершила ударная авиация Воздушных Сил — бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25.
Радиолокационные средства Воздушных Сил зафиксировали пересечение государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа Форпост.
«Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетных обстрелов во Львовской области, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашей ПВО. Остатки ищут», — говорится в сообщении.
Кроме того, в командовании Воздушных Сил рассказали о падении в Румынии российского беспилотника типа Орлан-10.
15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.
С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.
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