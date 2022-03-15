Украинские военные за день уничтожили четыре вертолета и один самолет оккупантов РФ — командование Воздушных Сил 15 марта, 00:28 Цей матеріал також доступний українською За 14 марта Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре вражеских вертолета и один самолет оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ за понедельник, 14 марта, уничтожила четыре вертолета и один самолет российских оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Там подтвердили уничтожение украинским истребителем крылатой ракеты РФ. Несколько авианалетов на колонны техники оккупантов совершила ударная авиация Воздушных Сил — бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25.

Радиолокационные средства Воздушных Сил зафиксировали пересечение государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа Форпост.

«Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетных обстрелов во Львовской области, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашей ПВО. Остатки ищут», — говорится в сообщении.

Кроме того, в командовании Воздушных Сил рассказали о падении в Румынии российского беспилотника типа Орлан-10.

15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.



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