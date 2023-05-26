13 миллионов украинцев проживают или под оккупацией, или возле линии фронта — омбудсмен 26 мая, 15:48 Мужчина, пострадавший в результате российского удара по вокзалу в Херсоне, 6 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Около 13 миллионов украинцев проживают или под оккупацией, или в непосредственной близости к линии фронта, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время 15-го ежегодного Киевского Форума по безопасности.

«Сейчас нет другого шанса у украинцев выжить, кроме как воевать. А у международного сообщества, которое создано для того, чтобы защищать права различных категорий граждан на планете, меняться, и меняться кардинально», — сказал он.

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Уполномоченный по правам человека привел впечатляющие цифры: сейчас 4,8 млн граждан Украины имеют статус внутренне перемещенных лиц внутри государства, более 8 млн граждан Украины выехали за границу, 13 млн украинцев проживают или под оккупацией, или в непосредственной близости к линии фронта.

Также Лубинец отметил, что сейчас верифицировано, что на территорию России было принудительно депортировано 20 тыс. украинских детей. Реальные цифры на самом деле могут быть значительно больше, сказал он.

По словам омбудсмена, реалии войны показали, что международной системы защиты прав человека не существует.

«Мы сейчас живем во время, когда страна-агрессор всем показывает, что международное гуманитарное право, Конвенция о защите прав детей, Женевская конвенция — это просто бумажки», — подчеркнул омбудсмен.

«В Украине происходит открытый геноцид… Кто в этом участвует? Президент соседнего государства», — сказал Дмитрий Лубинец.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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