«Пропагандируют ненависть к Украине». 10 педагогам объявили о подозрении в коллаборационизме, обвинение в отношении еще одного уже в суде 25 апреля, 18:54 Обнародованные Офисом генпрокурора фото педагогов, сотрудничающих с оккупационными властями (Фото:Офис генпрокурора)

11 педагогов с Донбасса за пропаганду российских нарративов привлечены к ответственности.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса Генпрокурора.

Согласно сообщению, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры десятерых граждан Украины заочно уведомили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 3, 5 ст. 111-1 УК Украины). Обвинительный акт в отношении еще одного гражданина направлен в суд.

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Следствие выяснило, что с марта по ноябрь 2022 года подозреваемые добровольно согласились работать на оккупантов.

По указаниям представителей самопровозглашенных «властей» подозреваемые учат украинских детей по российским программам, и "пропагандируют среди них ненависть к Украине, ее истории и традициям".

Также они активно пропагандируют российские нарративы и всячески поддерживают временную оккупацию Донбасса и «во время выступлений в подконтрольных оккупантам СМИ рассказывают о „светлом будущем“, которое якобы ждет школьников и студентов в „днр“».

Еще в 2022 году российские военные требовали от школ переводить образование на российские программы. В частности, в Мариуполе оккупанты устроили организационно -методическое собрание учителей, которых принуждали к сотрудничеству в образовательном процессе. Российские захватчики продлили учебный год на все лето до 1 сентября с целью как можно быстрее провести деукраинизацию украинских детей. Детям запрещают в школах говорить по-украински даже на перерывах.