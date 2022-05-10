76-й день войны — главное. Генштаб ВСУ предупредил о риске диверсий врага на химических объектах, РФ била по Одессе устаревшими ракетами 10 мая, 08:25 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного обстрела Одессы, который Россия совершила вечером 9 мая: по городу выпустили 7 ракет (Фото:Пресс-служба Одесского горсовета)

Вторник, 10 мая — 76-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

Накануне президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за поддержку в борьбе за свободу и будущее Украины. «Уверен, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад», — отметил Зеленский.

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Вчера вечером враг также нанес серию ракетных ударов по Одессе, выпустив по меньшей мере семь устаревших ракет по городу. Известно об одном погибшем и пяти госпитализированных.



НВ следит за главными событиями нового дня войны

08:24 Второй круг. Почему на АЗС все еще есть очереди и когда исчезнет дефицит бензина и дизтоплива в Украине

На многих АЗС в Украине бензина вообще нет, очереди растягиваются на часы, а некоторые игроки рынка не боятся просить за топливо почти 60 грн/л. Тотальный дефицит распространился даже на западные регионы, где раньше без проблем можно было купить хотя бы премиальные марки бензина. Кроме того, активизировалась подпольная торговля топливными талонами, которые покупают юридические лица по безналичному расчету, и другие способы обхода ограничений.

НВ Бизнес выяснил, что произошло за последнюю неделю, и когда в Украине можно будет свободно купить бензин и дизтопливо.



08:10 Орудие кремлевского террора. Откуда враг бьет по Украине ракетами и скольки их у него еще осталось — интервью с военным экспертом Сергеем Згурцом



07:53 «Пытаюсь понять, что с этим делать». Байден обеспокоен тем, что у Путина нет выхода из войны в Украине

По словам Байдена, Путин — очень расчетливый человек, и проблема, которая сейчас его беспокоит, заключается в том, что у российского лидера «прямо сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что нам с этим делать».



07:21 На Изюмском направлении оккупанты пополняют силы, на Донбассе готовятся к наступлению, возможны диверсии РФ на химических предприятиях

На Изюмском направлении российские оккупанты в течение последних суток осуществляли пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств, сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что агрессор также продолжает подготовку к наступательным действиям по направлениям населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода Азовсталь. Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.



В Генштабе также предупредили, что на всей территории Украины сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов врага по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

Не исключается вероятность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений ВСУ.



07:07 «Ложь и абсурд». Белый дом прокомментировал речь Путина на параде

В Белом доме прокомментировали речь российского диктатора Владимира Путина во время парада 9 мая в Москве.

«Предположение, будто война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, — это явная ложь и абсурд», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

07:02 Конгресс США 10 мая проголосует за пакет помощи Украине в 40 млрд долларов

Палата представителей США рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании Украины в размере 40 млрд долларов.

Об этом сообщает CNN, цитируя лидера большинства Палаты представителей Стени Хойера.

По информации Reuters, новое предложение включает дополнительные 3,4 млрд долларов на военную помощь и 3,4 млрд долларов на гуманитарную помощь.

04:44 Главная тема в Москве — цена мира, которую заплатит Россия — Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что главная тема разговоров в Москве — обсуждение вопроса цены войны, которую Россия развязала против Украины.

04:34 Глава МИД Франции назвал главные стратегические ошибки Путина, начавшего войну против Украины



Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что российский диктатор Владимир Путин совершил четыре стратегические ошибки, начав войну против Украины. По его словам, Украина стала еще крепче.

03:56 ЕС намерен поддержать Украину на 10 млрд евро за счет специальных долговых бумаг — Politico

Еврокомиссия планирует выпустить новые долговые обязательства ЕС на 10 млрд. евро для покрытия краткосрочных потребностей Украины в финансировании в течение следующих трех месяцев, сообщает Politico.

03:56 Кандидат в гауляйтеры Харькова. СБУ и прокуратура готовят подозрение экс-депутату Дмитрию Святашу

Украинские правоохранители расследуют возможное государственное предательство депутата Верховной Рады нескольких прошлых созывов Дмитрия Святаша и планируют объявить ему подозрение.

03:02 Пока идет война, все мужчины должны быть в Украине — Шмыгаль

«Во время военного положения это [выезд мужчин призывного возраста за границу] не планируется. Здесь действительно военные принимают решение, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине», — заявил он.

02:24 Макрон и Шольц заявили о полной поддержке Украины



Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о полной поддержке Украины. Они сделали это, проходя под Бранденбургскими воротами в Берлине.

02:05 Россияне нанесли удар по Одессе семью советскими ракетами, погибшие и пострадавшие

Враги стали использовать устаревшее вооружение и нанесли удар по торговому центру и составу товаров массового потребления. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы и были госпитализированы.

01:48 Российские пропагандисты «устроили разборки» из-за лжи о погибших на крейсере Москва — Офис президента

Советник главы офиса президента Сергей Лещенко рассказал, как российские пропагандисты «устроили разборки между собой» после потопления ВСУ вражеского крейсера Москва.

01:23 Зеленский отреагировал на обстрел Одессы во время визита Мишеля

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Россией Одессы во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля.

«Вот такое оно истинное отношение России к Европе, чтобы не говорили в Москве», — добавил Зеленский.

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