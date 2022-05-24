Преступления РФ в Украине: с начала войны от рук оккупантов погибли 234 ребенка 24 мая, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Количество погибших в Украине от рук оккупантов детей увеличилось (Фото:Nacho Doce/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 234 ребенка, 433 получили ранения.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Такие данные по состоянию на утро вторника, 24 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Там также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, 22 мая в больнице Днепра скончалась 12-летняя девочка, получившая тяжелые ранения 7 мая в результате обстрела оккупантами.

20 мая из-за артиллерийских обстрелов войсками РФ поселка Чкаловское Харьковской области получил тяжкие телесные повреждения 16-летний парень, от которых скончался.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 мая — 90-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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