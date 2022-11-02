В Минобороны назвали населенные пункты, где идут самые интенсивные бои на Донбассе 2 ноября, 16:02 На донецком направлении идут ожесточенные бои, ВСУ держат оборону (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

На донецком направлении на данный момент идут активные боевые действия, эпицентр на этой неделе — Бахмут и Соледар.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, интенсивность боев разная, есть периоды, когда ВСУ находятся в активной обороне.

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«Эпицентром действительно на этой неделе мы видим, что есть Бахмут и Соледар и вообще донецкое направление», — отметила Маляр.

Замминистра обороны уточнила, что российские оккупанты пытаются выйти на границы Донецкой области. Однако украинская армия не сдает ни сантиметра земли.

«Это настолько происходит динамично, что когда мы делаем сводку и анализируем за сутки, то основное, что Украина ни одного сантиметра земли не сдает. Но процесс, который происходит, активные боевые действия, активная попытка врага выйти на границы Донецкой области, бои там продолжаются ожесточенные. Там сейчас очень сложная оборона продолжается», — резюмировала она.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что кремлевский режим приказал своим оккупационным войскам захватить Бахмут до конца октября.

Бахмут Донецкой области, довоенное население которого достигало 80 тысяч человек, несколько месяцев остается самой горячей точкой боев за Донбасс и на фронте в целом — это единственное крупное направление, где все еще пытаются наступать войска РФ.