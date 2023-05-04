Войска РФ готовятся к активизации боевых действий в Калининграде и на Кавказе — ЦНС

4 мая, 16:28
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Мобилизованные россияне (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мобилизованные россияне (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска готовятся к активизации боевых действий в Калининградской области и на Кавказе.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Оккупанты считают калининградский и северокавказские округа регионами, где есть опасность активизации военных действий и поэтому начали формировать отряды МЧС для организации гражданской обороны», — сообщает центр.

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По их данным, в настоящее время оккупанты активно набирают личный состав в спасательные военные формирования МЧС в этих регионах и проводят мероприятия по развертыванию системы гражданской обороны.

Центр отмечает, что из-за этого есть проблема с комплектованием формирований МЧС на временно оккупированных территориях Украины, ведь большинство МЧСников выбирают командировки именно в Калининград или на Кавказ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Калининград Кавказ

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