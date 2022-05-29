В Донецкой области два района остались без света, несколько городов — без воды, горняки застряли под землей — ОВА

29 мая, 16:04
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Мужчина в поврежденной квартире после ракетного удара оккупантов РФ по соседнему дому в Краматорске Донецкой области, 26 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Мужчина в поврежденной квартире после ракетного удара оккупантов РФ по соседнему дому в Краматорске Донецкой области, 26 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Из-за боевых действий Бахмутский и Краматорский район остались без электричества. Под землей застряли 115 торецких горняков, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в воскресенье, 29 мая.

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Он рассказал, что это произошло после того, как на магистральной линии электропередач 330 кВ сработала аварийная защита — и Центральная электроподстанция НЭК Укрэнерго в районе Торецкая была обесточена.

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Из-за отключения электричества прекратилась подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода. Так, ее сейчас нет в Краматорске, Славянске, Дружковке, Константиновке, Торецке и близлежащих населенных пунктах.

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Восстановительные работы уже начались, ликвидировать необходимо около двух десятков разрывов проводов. Причина и последствия обесточивания уточняются.

Также на шахте Центральной под землей осталось 112 горняков, на Торецкой — трое. Кириленко заверил, что администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность, и призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, поскольку перебои с подачей электричества и воды в условиях боевых действий неизбежны.

Утром 29 мая Генштаб сообщил, что российские оккупанты активно наступают на Донбассе, увеличив интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации. Однако на отдельных направлениях терпят неудачи и несут потери.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Краматорск Донецкая область Электричество Бахмут Павел Кириленко Война России против Украины

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