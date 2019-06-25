Война в 140 знаках. Почему посты и твиты могут ранить не хуже пуль Сегодня, 07:11 919 Цей матеріал також доступний українською facebook.com/david.patrikarakos Дейвид Патрикаракос ездил на Донбасс несколько раз, бывал и по ту, и по эту сторону фронта. facebook.com/david.patrikarakos

Британский журналист Дейвид Патрикаракос презентовал в Киеве книгу о войне на Донбассе. В своей книге репортер рассказывает, как работает российская пропаганда и объясняет, что война в интернете иногда может иметь не менее серьезные последствия, чем обстрелы на поле боя.

Дейвид Патрикаракос — британский репортер, пишет для таких изданий как Daily Beast, Politico, Financial Times, New York Times, Reuters и других. На конференции TEDx выступал с лекцией об эпохе пост-правды. Также написал книгу о ядерной программе Ирана.



Весной 2014-го Патрикаракос приехал в Украину, чтобы освещать для иностранных изданий события на Донбассе. Он стал свидетелем того, как начала разворачивать свою пропагандистскую кампанию Россия. Журналист считает, что именно эта информвойна и стала началом большого конфликта, который впоследствии перерос в боевые действия.

Иногда твиты и посты производят действие не хуже, чем пули

Патрикаракос наблюдал, как запускается большая пропагандистская махина: в сознания людей внедряются новые нарративы — искусственно созданные конструкты, цель которых — сформировать определенное общественное мнение, заставить население мыслить в выгодном для России ключе. «Распятые мальчики», «обезумевшие бандеровцы» и «фашисты из Киева» сделали свое дело. Так появилась новая, искаженная информационная реальность.



Каким образом формировались эти конструкты, как они влияют на людей и какую роль в ведении войны играют социальные сети, Патрикаракос описывает в своей новой книге под названием Война в 140 знаках [140 знаков долгое время было максимальным размером одной записи в Twitter — ред.]. На днях автор приехал в Киев, чтобы презентовать украинский перевод своей книги.

Репортер НВ Саша Горчинская пообщалась с Патрикаракосом о российской пропаганде, будущем Крыма и о том, зачем на самом деле Владимиру Путину нужен был украинский Донбасс.

О книге

Книга Война в 140 знаках — о том, как социальные сети и интернет меняют наше представление о войне. Военные конфликты выходят за рамки непосредственного поля боя на территории — они параллельно продолжаются и в информационном пространстве, в виртуальном мире.

Книга Война в 140 знаках уже доступна в продаже. / Фото: yakaboo

Иногда твиты и посты производят действие не хуже, чем пули.

В книге я обращаюсь к такому термину как homo digitalis — это новый тип человека. Это люди, которые открывают для себя мир новых возможностей, трансформируют реальность вокруг себя благодаря диджиталу, цифровым технологиям, соцсетям, интернету.

О конфликте на Донбассе

Я несколько раз ездил на Донбасс. В первый раз я был в самом начале апреля 2014-го. На второй день после того, как в Донецке сепаратисты захватили административные здания. Также был в Славянске, когда там захватывали полицейские участки.

В Конго было некомфортно находиться в некоторых отдаленных селах, где люди не привыкли видеть чужаков

Потом я вернулся на Донбасс, уже когда эти населенные пункты полностью перешли под контроль сепаратистских группировок. То есть, был и на той, и на этой стороне конфликта.



Позже вместе с украинскими военными бывал в Дебальцево и рядом, жил в военных лагерях, встречался с бойцами, которые там воевали. Всего был на Донбассе семь раз.

Я освещал и другие конфликты в разных странах мира. Например, во время гражданских конфликтов в Конго в 2010-м, также писал о конфликте между Израилем и [палестинской группировкой] ХАМАС, о деятельности ИГИЛ.

Что было для меня самым страшным в этих поездках? Не знаю. В некоторых местах были реально сумашедшие люди, как, например, в случае с ХАМАСом. В Конго было некомфортно находиться в некоторых отдаленных селах, где люди не привыкли видеть чужаков.

О Владимире Путине и российской пропаганде

В традиционном представлении о войне мы видим ее как противостояние сторон с участием военной силы. Однако в случае с Украиной в самом начале этого конфликта [президент РФ Владимир] Путин не использовал военную силу, чтобы развязать войну. Например, когда произошла аннексия Крыма, там не было милитаристского вмешательства. Он хотел Крым — он украл Крым.

Дейвид Патрикаракос (справа) во время одной из поездок на Донбасс. / Фото: facebook.com/david.patrikarakos

Если же говорить о конфликте на востоке Украины, то этими действиями Путин хотел дестабилизировать состояние Украины. Что он сделал? Он отправил своих солдат, чтобы те «очистили пространство», а затем запустил туда искусственно созданный нарратив, будто Киев — это фашисты, будто люди из Киева хотят убивать русскоговорящих на Донбассе и все в таком духе.

И это сработало очень эффективно. Когда я поехал туда [на Донбасс], общался там с местными жителями, все они — в Донецке, Луганске, Славянске — повторяли одни и те же фразы, установки, привнесенные российской пропагандой.

То есть, фактически, боевые действия на Донбассе — это, скорее, подкрепление информационных операций на ТВ и в информпространстве в целом. Это я описываю в своей книге.

Россия имеет рычаг управления, который может использовать для манипуляций

Контроль над российскими медиа будет продолжаться, пока Путин будет контролировать Россию в целом. Но кто знает, как долго это будет длиться. Конечно, он будет пытаться сохранить власть над Российской Федерацией так долго, насколько это возможно.

О перспективах для Украины

Каким я вижу будущее Крыма и Донбасса? Ну, если честно, мне кажется, что Крым для Украины уже утерян. Этот разговор ведь велся давно. Я имею в виду, что Россия назвала все это «возвращением Крыма», этот нарратив плотно укоренился среди поклонников «русского мира» на полуострове.

Кроме того, захватывая Крым, Россия преследовала стратегические цели. Это флот, доступ к Черному морю.

С Донбассом, конечно, все по-другому. России эти территории не нужны. Как я уже говорил, этот конфликт, очевидно, затевался для расшатывания ситуации, а не ради завоевания территорий. Украинцы пока не смогут отобрать эти [захваченные] территории обратно с помощью военной силы, Путин не будет их «присоединять» к России, как Крым.

2014 год, протесты в Луганске. / Фото: facebook.com/david.patrikarakos

Сейчас все идет к тому, что война на Донбассе перерастет в замороженный конфликт. Люди продолжают умирать, но все переходит в стадию заморозки и это может растянуться на пять, десять, пятнадцать лет. Как в Абхазии, Приднестровье, например, где была похожая история с российским вмешательством. А теперь там все годами в замороженном состоянии.

О действиях России

Мне кажется, чем хуже дела в самой России, тем больше странных вещей делает Путин, чтобы отвлечь внимание россиян. Ну и привлечь к себе внимание мира — когда он понимает, что сдает позиции.

То, что Россия делает с украинскими моряками — это позорно, недопустимо. Это месседж для Украины, выражение открытой агрессии.

О противодействии российской пропаганде

Если говорить о мировом сообществе, то мир поддерживает Украину и осуждает действия России. Они не могут повлиять на Путина напрямую и заставить его прекратить это. Однако могут действовать дипломатически: продолжать держать ее под санкциями, например.

То, что Россия делает с украинскими моряками — это позорно, недопустимо

Однако есть такая деталь: большие поставки газа в Европу идут именно из РФ. Так что Россия имеет рычаг управления, который может использовать для манипуляций.

Я знаю, что многие украинцы имеют семьи, родственников, близких в России или на оккупированных Россией территориях. Знаю также и о том, что многие из них не разговаривают друг с другом. Пока одни открыто называют Россию врагом, другие продолжают верить российскому телевидению. Да, это сложная ситуация.

Об украинских медиа

Украинские медиа ни в коем случае не должны тиражировать эти российские месседжи, распространять пропаганду дальше. Наоборот, вы должны показывать истину: объяснять людям природу вещей, демонстрировать, откуда взялись эти установки, кто первый их озвучил, в какой ситуации, для чего это было сделано.

В Украине существуют действительно независимые, качественные СМИ, журналисты делают замечательную работу, правда. Да, есть и некачественные медиа, но так — везде, есть хорошее и плохое. Во всяком случае, украинские медиа — это значительно лучше, чем российские. Не скатывайтесь до уровня российской пропаганды, держите высокую планку.