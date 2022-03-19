В Бровары и Белогородку. В Киевской области за день эвакуировали 3000 человек 19 марта, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация жителей Ирпеня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Руководитель Киевской областной военно-гражданской администрации Александр Павлюк сообщил, что за субботу, 19 марта, в Бровары и Белогородку из области эвакуировали 3000 человек.

Большинство людей эвакуировали в Бровары. Туда приехало почти 2500 человек.

«В Бровары уже вернулись 45 автобусов с эвакуированными людьми — всего удалось спасти около 2500 человек», — заявил Павлюк.

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Также 19 марта удалось доставить гуманитарный груз в Бучу — медикаменты, одежду и продукты питания.

«Также у нас есть информация, что была эвакуация от Романковского моста. Оттуда забрали около 300 человек, из них 5 человек пожилого возраста, 5 тяжело раненых», — сообщил Павлюк.

Ранее Павлюк заявил, что российские войска не отказались от продолжения активных действий в направлении Киева, активно окапываются и переходят к обороне рубежей.

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