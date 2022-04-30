Военные и гражданские. Украина освободила из российского плена еще 14 человек — Верещук 30 апреля, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Ірина Верещук/Facebook)

Украина и Россия провели очередной обмен пленными в субботу, 30 апреля. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Украина вернула 14 людей: семь военных и семь гражданских.



«Для меня этот обмен особенный: одна из женщин-военнослужащих на пятом месяце беременности», — заявила Верещук.

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28 апреля вице-премьер сообщила о возвращении из плена РФ еще 45 человек, среди которых офицеры, солдаты и гражданские. Также Верещук заявила, что украинские власти теперь отказываются проводить обмен с Россией без женщин в списке — таким образом пытаются вытащить их из российского плена. По ее словам, сейчас в РФ находятся более тысячи заложников, в том числе около 500 женщин.

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