Сырский: Россияне наступают на нескольких направлениях. Бахмут превращают в руину, но ВСУ ощутимо их тормозят 18 апреля, 09:26 Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Украинские военные наносят россиянам значительные потери и ощутимо тормозят их наступательные действия под Бахмутом. Бои за город продолжаются, ситуация контролируемая.

Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Centre во вторник, 18 апреля.



По его словам, Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. Оккупанты сосредотачивают здесь самые большие свои усилия, не оставляя цель взять город под контроль «любой ценой».

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«Сейчас враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руину», — заявил Сырский.



Он рассказал, что россияне ведут наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, но на большинстве из них — безуспешно. ВСУ сдерживают их продвижение вперед, нанося значительные потери.

На Купянском направлении оккупанты пытались наступать, но благодаря точному огню украинской артиллерии их подразделения убежали, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку, заявил Сырский. На Лиманском — тоже действовали безуспешно.

«Все его [врага] попытки провести наступательные действия разбились из-за стойкости наших позиций и мужества воинов», — подчеркнул генерал.