«Чрезвычайная ситуация с правами человека». США сообщают о 21 фильтрационном лагере, в которых оккупанты держат украинцев

25 августа, 21:31
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Оккупанты похитили более 200 тысяч детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты похитили более 200 тысяч детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

По данным США, войска РФ организовали 21 фильтрационный лагерь, в которых удерживают украинских граждан.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет исследователей Йельского университета.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, которая подготовила отчет, является партнером финансируемой Госдепартаментом США Обсерватории конфликтов. Она занимается сбором и анализом доказательств военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

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Исследователи обнаружили места по спутниковым снимкам и информации из открытых источников. Лагеря находятся в зданиях бывших школ, рынков или обычных тюрем.

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Результаты исследования показали, что Россия и ее марионетки создали «систему фильтрации» для сортировки людей в районах, находящихся под российской оккупацией, что представляет собой «чрезвычайную ситуацию в области прав человека», сообщил исполнительный директор лаборатории Натаниэль Рэймонд.

Исследователи также сообщили о нарушении прав человека во временно оккупированной Еленовке, где россияне и пророссийские боевики убили 53 украинских военнопленных.

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В отчете указано, что войска РФ допрашивают и регистрируют гражданских лиц в зоне боевых действий, прежде чем их либо освободят, либо задержат, либо отправят в Россию.

По словам Рэймонда, исследователи проверили 21 место по меньшей мере из пяти независимых источников и полагают, что еще минимум семь мест являются частью системы фильтрации.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Права человека Войска РФ Лагерь

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