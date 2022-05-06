Еще 150 проходят подготовку. США обучили 200 украинских военные обращению с американскими гаубицами — Пентагон

6 мая, 22:52
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Еще «более 150» украинских солдат в настоящее время проходят подготовку по обращению с американскими гаубицами. (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

Еще «более 150» украинских солдат в настоящее время проходят подготовку по обращению с американскими гаубицами. (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

CША обучили более 200 украинских военнослужащих обращению с американскими гаубицами M777, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает СNN.

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Он добавил, что еще «более 150» украинских солдат в настоящее время проходят подготовку по обращению с этими гаубицами.

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По его словам, также 15 украинских военных прошли обучение работе с мобильной радиолокационной системой ПВО Q-64 и еще 60 — бронетранспортерами M-113.

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4 мая СМИ сообщали, что почти все гаубицы, которые США обещали Киеву, уже находятся «в украинских руках».

Ранее Минобороны США показало подготовку 155-мм гаубиц M777 перед отправкой в Украину.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Гаубицы Война России против Украины

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