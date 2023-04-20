ГУР: Самая боеспособная часть армии РФ уничтожена. Однако враг все еще опасен и меняет тактику 20 апреля, 12:19 Украинские военные возле Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko/File Photo)

Самую боеспособную часть армии РФ уничтожили в Украине, но враг все еще опасен.

Об этом представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона в четверг, 20 апреля.

По его словам, эту часть военных РФ «уничтожил сам Путин», начав полномасштабное вторжение. Юсов говорит, что россияне могут проводить и планировать тактические операции, но уже переходят к стратегической обороне.

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«Очередные задачи провалены. У рашистов нет сил повторять попытки, которые мы видели после 24 февраля 2022 года. Но это не значит, что враг разбит или потерял какую-то опасность для Украины. Нет, это не так. Есть большое количество живой силы, есть мобилизационный потенциал, есть значительное количество техники, которая может быть опасной, хотя и устаревшая», — заявил он.

Представитель ГУР добавил, что сейчас оккупанты меняют тактику массированных ударов и накапливают ракеты. Он предположил, что теперь могут в основном атаковать все, что касается логистики и подготовки военных целей, чтобы попытаться сорвать контрнаступление Украины.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью NV заявил, что Россия прекратила наступление и перешла к обороне за исключением двух районов. Оккупанты пытаются захватить Бахмут и сделать полуохват Авдеевки с северной стороны.

