13-е сутки войны с РФ — хроника. США запретили импорт нефти и газа из России, в Харьковской области разгромили группу диверсантов 9 марта, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный, Сумская область (Фото:Украинские Ground Forces/Handout via REUTERS)

9 марта начался 14-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбить и обстреливать украинские города, включая жилые кварталы, хотя терпят серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

Накануне Владимир Зеленский распорядился отозвать украинский персонал из всех миротворческих миссий в мире, чтобы укрепить профессиональными военными и техникой силы ВСУ, противостоящие РФ.

Зеленский также подчеркнул, что намерен настаивать на переговорах с Москвой, «пока мы не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру». Третий раунд переговоров, состоявшийся 7 марта, не принес существенных прорывов: украинская сторона отметила «небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров», а по главному политическому блоку урегулирования — вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности — консультации будут продолжены.

Тем временем Россия продолжает преступно обстреливать украинские города и наносить по ним авиаудары. В частности в ночь на 8 марта российская авиация ударила по Сумам и Ахтырке Сумской области, из-за чего в этих городах выросло число жертв военных преступлений РФ.

НВ следил за главными событиями дня в режиме онлайн.

Головне станом на 22:30 8 березня

Втрати ворога за перші 12 діб окупації перевищили 12 тис. осіб, знищено понад 300 танків, більше 1 тис. бойових броньованих машин, понад 120 одиниць авіації.

за перші 12 діб окупації перевищили 12 тис. осіб, знищено понад 300 танків, більше 1 тис. бойових броньованих машин, понад 120 одиниць авіації. Після нічного бомбардування російськими літаками в Сумах загинула 21 особа ( усі цивільні мешканці), з них двоє дітей, розтрощено житловий квартал, знищено майже 20 будинків,

з них двоє дітей, розтрощено житловий квартал, знищено майже 20 будинків, Сьогодні, 8 березня, вдалося відкрити гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави , людей вивозять автобусами. Водночас 100% безпеки виїзду з міста ОДА не дає, вдень було зафіксовано епізод хаотичної стрілянини по маршруту з боку російських військ

, людей вивозять автобусами. Водночас 100% безпеки виїзду з міста ОДА не дає, вдень було зафіксовано епізод хаотичної стрілянини по маршруту з боку російських військ Зелений коридор, який українська влада намагається організувати для доправлення гуманітарних вантажів в Маріуполь та вивезення людей звідти, під загрозою зриву: окупанти відкрили обстріл машруту

та вивезення людей звідти, під загрозою зриву: окупанти відкрили обстріл машруту Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News та своєму новому зверненні заявив, що Україна готова укладати домовленості про гарантії безпеки з усіма сусідами ( включаючи РФ) та провідними державами. Також Зеленський закликав світ захистити небо України та поклав на західні країни відповідальність за подальші жертви російських обстрілів, авіанальотіів та повітряних бомбардувань українських міст. Окремо він заявив, що готовий до переговорів з Кремлем та закликав Путіна до прямого діалогу

в інтерв'ю ABC News та своєму новому зверненні заявив, що Україна готова укладати домовленості про гарантії безпеки з усіма сусідами включаючи РФ) та провідними державами. Також Зеленський закликав світ захистити небо України та поклав на західні країни відповідальність за подальші жертви російських обстрілів, авіанальотіів та повітряних бомбардувань українських міст. Окремо він заявив, що готовий до переговорів з Кремлем та закликав Путіна до прямого діалогу В Україні стартувала виплата 6500 грн допомоги тим, хто втратив роботу через війну

тим, хто втратив роботу через війну За даними ООН, з України від початку масштабного вторгення РФ виїхали понад 2 млн людей

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що внаслідок дій російських військових в Україні станом на 12 годину 8 березня 2022 року загинула 41 дитина і ще 76 поранені

Росіяни завдали удару по Центральній міській лікарні в Ізюмі Харківської області та зруйнували її приймальне відділення

та зруйнували її приймальне відділення Федеральна прокуратура Німеччини у Карлсруе розпочала розслідування у зв’язку з воєнними злочинами Росії на території України

Через кілька днів втрати РФ вбитими та пораненими військовими перевершать втрати за її 10-річну війну з Афганістаном , повідомив міністр оборони України Олексій Резніков

, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков Російські війська зазнали великих втрат біля Харкова та відступили на територію РФ — до Бєлгородської області , повідомили у Генштабі.

, повідомили у Генштабі. Джо Байден оголосив, що США відмовляються від імпорту російських нафти та газу .

. Президент Володимир Зеленський виступив у британському парламенті по відеозв'язку. Відразу після цього Велика Британія оголосила, що відмовляється від імпорту російської нафти до кінця року

до кінця року Нацполіція відкрила 1135 справ щодо злочинів російських військових в Україні

Полк Азов, який захищає Маріуполь, заявив, що окупанти скинули дві бомби на установи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та українського філіалу Червоного Хреста у Маріуполі

У Миколаївській області на трасі Н-14 російські війська розстріляли мікроавтобус, в якому їхали на зміну виховательки дитячого будинку, три з них загинули

на трасі Н-14 російські війська розстріляли мікроавтобус, в якому їхали на зміну виховательки дитячого будинку, три з них загинули З окупованого Ірпеня протягом вівторка, 8 березня, вдалося евакуювати майже 2 тисячі мирних жителів.

протягом вівторка, 8 березня, вдалося евакуювати майже 2 тисячі мирних жителів. Влада пропонує скасувати державну підсумкову атестацію для 11 класів та зовнішнє незалежне оцінювання як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг у 2022 році

як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг Росія здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів та планує перекинути на напрямку Києва до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії Ліга ( колишня ПВК Вагнер ) , повідомили у Міноборони України.

під виглядом навчальних зборів та планує перекинути , повідомили у Міноборони України. Полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України, заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. 8 березня на Бориспіль у Київській області летіли три ракети , дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони

, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони Володимир Зеленський під час виступу у британському Парламенті та Денис Шмигаль на своїй сторінці у Twitter знову закликали закрити небо над Україною .

. Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що 7 березня біля села Количівка Чернігівської області підірвався автомобіль на протипіхотній міні російських військ, троє дорослих загинули, троє дітей поранені .

. Найманці приватної військової компанії Ліга та Вагнер вже беруть участь у воєнних діях в Україні, повідомили в ГУР Міноборони.

вже беруть участь у воєнних діях в Україні, повідомили в ГУР Міноборони. Російські війська розбомбили гуртожиток у Житомирі і завод Ізоват.

О 19:05 внаслідок влучання снряду у житловий будинок в селі Дінець Чугуївського району Харківської області загинули двоє людей, в тому числі дитина 2015 року народження.

Война России против Украины: хроника событий 8−9 марта

6:55 США направляють в Польщу дві батареї Patriot

США направляють до Польщі дві батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США та НАТО під час війни Росії проти України.



6:09 У Пентагоні «не вважають резонним» пропозиції Польщі щодо МіГ-29 для України

У Пентагоні відреагували на рішення Польщі надати своїх винищувачів МіГ-29 у розпорядження США, щоб передати Україні. Там не вважають таку ініціативу Варшави резонною.

5:44 Кількість загиблих в результаті авіаудару по Сумах зросла до 22. Шість будинків повністю зруйновані

В результаті авіудару по Сумах в ніч на 8 березня загинуло 22 людини, в тому числі троє дітей.

5:21 З Сум вдалося евакуювати 5 тисяч людей та більше тисячі приватних авто — ОП

Обидва етапи евакуації з Сум завершилися успішно, повідомив в Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

5:14 Дружина Усика заявила про обстріл їхнього будинку біля Києва кадировцями

Дружина зіркового українського боксера Олександра Усика Катерина заявила про те, що їхній будинок обстріляли російські окупанти.

4:39 У МАГАТЕ повідомили про втрату зв’язку із системами контролю на ЧАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило 8 березня про припинення дистанційної передачі даних із систем контролю за дотриманням гарантій, встановлених на Чорнобильській атомній електростанції(ЧАЕС).

4:30 Британія прирівняла появу російського літака у своєму небі до злочину

Глава британського Міністерства транспорту Грант Шеппс заявив, що поява будь-якого російського літака в повітряному просторі країни буде прирівняна до кримінального злочину. Вхід літака вважатиметься вторгненням.

4:15 Ferrari та Lamborghini зупинили роботу в Росії через війну в Україні

Італійські виробники автомобілів Ferrari і Lamborghini призупиняють роботу на російському ринку через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

04:06 Японія відправила в Україну перший літак із військовою допомогою



З Японії вилетів перший літак Сил самооборони, який доставить в Україну бронежилети, шоломи та інше захисне спорядження для боротьби з російською агресією.



04:05 Віталій Кім — про оборону Миколаєва: «Ми закінчили всі приготування. Буде подія»

«Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт — генерал замовив 50 автобусів для перевезення полонених… Смішно, не смішно, а треба підготувати», — додав Кім.

При цьому голова Миколаївської ОДА загадково пообіцяв, що 9 березня «буде подія».

03:35 Венесуела може збільшити видобуток нафти для потреб Північної Америки



Після відмови США від російської нафти, Рейнальдо Кінтеро, голова Венесуельської нафтової палати, заявив, що в їхній країні є інфраструктура, що дозволяє підвищити рівень видобутку нафти в півтора рази: з нинішніх 800 тис. барелів до 1,2 мільйона на день.

«Це дозволить нам задовольнити деякі потреби на ринку Північної Америки», — сказав Кінтеро.

03:26 Нуланд підтвердила «смерть» Північного потоку-2

«Я думаю, що Північний потік-2 зараз мертвий. Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він колись відродиться», — заявила Нуланд.

03:03 З початку війни в Україні загинуло 474 цивільних, 861 поранений — ООН

Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що після початку війни Росії проти України загинуло 474 цивільних.

Згідно зі статистикою, поранення отримала 861 особа. За даними ООН, реальні втрати можуть бути вищими.

03:02 Нацбанк викупив військові облігації на 20 млрд грн

Правління Національного банку України 8 березня ухвалило рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн



02:55 Фонд Повернись живим витратив на допомогу військовим понад 700 млн. гривень

«З моменту повномасштабного вторгнення Росії і до 7 березня фонд витратив на допомогу захисникам та захисницям 710 090 493 грн. Ми придбали, зокрема, безпілотники, бронежилети, шоломи, рації та тепловізори. […]Попри біль, українці гартуються, і щодень стають тільки сильнішими. Разом — переможемо!», — повідомили у фонді.

Канадський журналіст Дін Бланделл заявив, що в Україну вже приїхали близько 40 тисяч іноземців, готових воювати. За його даними, з канадців сформували окремий підрозділ



02:30 Голова ЦРУ заявив, що наступні тижні будуть складними, оскільки Росія посилить спроби захопити Україну

У Центральному розвідувальному управлінні США прогнозують, що Росія посилить спроби захопити Україну, тому наступні тижні будуть складними.

Про це голова ЦРУ Вільям Бернс заявив сьогодні на слуханнях у Комітеті Палати представників із розвідки.

«Я думаю, що [російський диктатор Володимир] Путін сповнений рішучості домінувати та контролювати Україну, щоб формувати її орієнтацію. Для нього це питання глибокого особистого переконання», — сказав Бернс.

02:24 Персонал захопленої росіянами Запорізької АЕС піддається катуванням — міністр енергетики України

Міністр енергетики України Герман Галущенко опублікував повідомлення, в якому зазначив, що персонал Запорізької АЕС піддається катуванням, а також був змушений записати відео для російських фейків та пропаганди. Міністр закликав міжнародних партнерів заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій.



02:01 Мер Ірпеня повідомив, що евакуація з міста 9 березня відбудеться з 10:00 до 15:00

«Шановні жителі Ірпеня! На сьогодні евакуацію в Романівці завершено. Завтра (9 березня) автобуси знову чекатимуть на вас з 10:00 до 15:00. Прошу розповсюдження цієї інформації! Дякую!», — повідомив Олександр Маркушин.



01:53 «Націлені на сховища палива та літаки». Супутникові знімки пошкоджень Вінницького аеропорту дають нові подробиці про ракетні напади

Нові радіолокаційні супутникові знімки аеропорту, зроблені в понеділок, демонструють пошкодження диспетчерських вишок і літака. Аеропорт не знаходиться поблизу районів поточних наземних бойових дій, але в ньому була певна присутність українських військових, включаючи авіацію.



01:30 Оперативна інформація станом на 00:00 9 березня від Генштабу

🔻Протягом доби противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.

🔻Окупанти розраховують на пальне із автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів.

🔻Ворог планує створити мережу польових трубопроводів з можливістю перекачувати пальне із Білорусі.

🔻14 окрема бригада спеціального призначення окупантів втратила понад 400 військовослужбовців, БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв’язку із втратою боєздатності.

🔻На Поліському напрямку противник продовжує утримувати зайняті раніше рубежі.

🔻На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб оволодіти містом Чернігів.

🔻На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб блокувати Харків з півночі, але, не має значного успіху, одночасно наносить ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі з метою залякування цивільного населення. Триває бій за н.п. Ізюм. Противник наводить понтонно-мостові переправи через Сіверський Донець та Береку.

🔻На Донецькому напрямку противник продовжує наступальні дії у напрямках Дніпро та Запоріжжя. Провівши невдалий наступ у районі Троїцьке, намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.

🔻На Таврійському та Південному напрямках противник силами до сімнадцяти БТГр утримує населені пункти Херсон, Енергодар, Василівка, здійснює перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Силами трьох БТГр взято під контроль н.п. Пологи.

🔻З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних та військових об'єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

01:21 Fitch знизило рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня С

Раніше довгостроковий рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті перебував на рівні В-.

Декілька днів тому рейтинг Росії був знижений з ВВВ до В-, а 8 березня він був оновлений і досяг позначки С. Цей рівень відображає думку Fitch про близький і неминучий суверенний дефолт.

01:13 Російський центробанк вночі оголосив про заборону купівлі готівкової валюти

Банк Росії в ніч на 9 березня оголосив, що через санкції Заходу заборонив купівлю готівкової валюти та обмежив її видачу з вкладів сумою $10 тисяч терміном на півроку.

«Всі кошти клієнтів на валютних рахунках або вкладах збережені та зараховані у валюті вкладу, клієнт може зняти до $10 тис. у готівковій валюті, а решту коштів — у рублях за ринковим курсом на день видачі… У період дії цього тимчасового порядку валюта видаватиметься у доларах США незалежно від валюти рахунку. Конвертація інших валют у долар США відбуватиметься за ринковим курсом на день видачі», — повідомили у центробанку.

01:01 Російські окупанти обстріляли з Градів гуманітарний конвой, який прямував до міста

«Гумконвой у Маріуполь. Коротко. Година тому зник із радарів. Хороша новина, ГК знайдено. Потрапили під прицільний обстріл російських окупантів із Градів. Але все добре. Всі живі - вантаж не постраждав. Зараз вантаж рухається на безпечну стоянку», — повідомив Андрющенко.



00:30 Посол Польщі Бартош Цихоцькі залишається у Києві після початку війни Росії проти України, та привітав українських жінок із 8 березня



00:27 Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зявив, що буде створено «план Маршалла» для відновлення України



Після зустрічей з лідерами країн Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія) Борис Джонсон заявив, що буде розроблено аналог плану Маршалла для відновлення України.

«Ми дійшли згоди щодо необхідності показати народу України зараз, що що б не сталося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде захищена та відновлена, ми її відбудуємо і в нас буде план Маршалла для відновлення України», — повідомив прем'єр-міністр Британії.

00:19 Президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за переговори з країною-агресором, але підкреслив, що вони мають бути «чесними та предметними»

«Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій», — сказав Зеленський

00:15 Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий «активно співпрацювати» з міжнародної спільнотою для посередництва у війні Росії проти України

Однак він не підтримує санкції Заходу проти Росії

За словами Сі Цзіньпіна, ситуація в Україні «викликає занепокоєння», а Китай «глибоко засмучений тим, що на європейському континенті знову почалася війна». Він закликав сторони проявити «максимальну стриманість», щоб запобігти масштабній гуманітарній кризі.



23:55 У Харкові відновили трансляцію українського телебачення

Голова наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії Світлана Остапа повідомила, що у Харкові поновилася робота українського телебачення.

«Харків знову з українським телебаченням! Незабаром і Москва буде з українським телебаченням і радіо», — повідомила Остапа.

23:54 Зеленський подякував Байдену за заборону імпорту в США російських нафти та газу

Рішення США заборонити імпорт нафти та газу з Росії послабить її економічно, політично та ідеологічно, вважає президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні дуже важливі новини. Сполучені Штати Америки зробили крок, який відчутно послабить окупантів, змусить платити за агресію, відповідати за зло, яке вони наробили», — сказав він.

23:40 Слідом за Coca-Cola, PepsiCo також зупиняє продаж напоїв у Росії та припиняє рекламу своєї продукції. Будуть продаватися молоко та молочні продукти, дитяче харчування



23:36 Внаслідок авіаудару в Малині загинуло п’ять осіб, з них — два немовляти

Увечері у вівторок, 8 березня, в м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків. Загинуло п’ять осіб, з них двоє немовлят 2021 року народження.



23:26 В ООН заперечили інформацію про заборону називати війну проти України «війною»

В Організації об'єднаних націй та Офісі президента спростували інформацію про те, що ООН нібито заборонила працівникам називати вторгнення РФ до України війною.

На сторінці у Twitter речника генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша йдеться, що це неправда і персоналу не казали не використувати такі слова як «війна» та «вторгнення», щоб описати ситуацію в Україні.

23:25 Міжнародна федерація футболу (ФІФА) присудила поразку Росії від Польщі у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року після рішення про виключення збірних країни-агресора з усіх турнірів.

Як повідомляє офіційний сайт організації, тепер польська національна команда зіграє у фіналі плей-офф за вихід на мундіаль із переможцем пари Швеція — Чехія 29 березня.

23:22 У Борисполі ракета потрапила до військової частини

Мер Борисполя Володимир Борисенко заявив, що в одну із військових частин району потрапила ракета російських окупантів.

«Оперативна інформація: справді, пролетіло над нами 3 ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО. Одна ракета потрапила до військової частини», — заявив мер.

23:10 Компанія Coca-Cola оголосила про призупинення бізнесу в Росії



Фото: Coca-Cola

23:04 Окупанти завдали авіаудару по Житомиру: зруйнували гуртожиток, також потрапили в завод

Російські окупанти авіаударом повністю зруйнували гуртожиток у Житомирі, також влучили в завод.

«Щойно було нанесено ракетно-бомбовий удар по Корбутівці (район міста — ред), по гуртожитку. Він повністю зруйнований», — сказав мер міста Сергій Сухомлин.

Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.

22:55 Ексміністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі разом з іншими грузинськими добровольцями приїхав до України, щоб боротися с російськими окупантами



Про це повідомило Міністерство оборони України.

22:51 Перша леді України Олена Зеленська опублікувала у своїх соціальних мережах відкритого листа до представників світових ЗМІ

Відкритий лист Олени Зеленської став відповіддю на запити представників ЗМІ з усього світу із проханням про інтерв'ю. Лист опублікований українською, англійською та німецькою мовою. У ньому вона розповіла про злочини Росії в Україні.



22:43 Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не зможе захопити всю Україну

Про це він с під час свого звернення у вівторок, 8 березня.

Байден заявив, що глава Кремля вже перетворив 2 мільйони українців на біженців та, здається, «сповнений рішучості продовжувати свій вбивчий шлях».

«Росія може продовжувати шліфувати своє просування жахливою ціною, але це вже зрозуміло: Україна ніколи не буде перемогою Путіна. Путін, можливо, зможе взяти місто, але він ніколи не зможе утримати країну. І якщо ми не відповімо на напад Путіна на глобальний мир і стабільність сьогодні, ціна свободи і американського народу завтра буде ще більшою», — сказав президент США.

Також він відзначив опір укараїнців перед обличчям війни, заявивши, що своєю хоробрістю, патріотизмом та рішучим прагнення жити вільно вони надихнули світ.

«Війна Путіна спричинила величезні страждання та непотрібні втрати життів жінок, дітей, кожного в Україні — українців, і, можу додати, росіян», — сказав він.



22:41 Starbucks призупиняє діяльність у Росії



«Ми засуджуємо жахливі напади Росії на Україну та співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій, і сьогодні ми вирішили призупинити всю діяльність у Росії, включно з відвантаженням усієї продукції Starbucks», — повідомив головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон у листі до партнерів, текст якого розміщено на офіційному сайті Starbucks.

У РФ Starbucks присутня з 2007 року, на кінець 2021 року у країні працювало понад 100 кав’ярень.

22:36 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не поширювати в соціальних мережах інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну чи передали.



«Не треба радісних постів! Зараз війна — інші реалії. Це дуже чутлива тема і ви все одно не володієте достовірною інформацією, бо вона з грифом „секретно“. Ви цими постами і репостами шкодите державі. От просто візьміть себе в руки і не пишіть», — заявила вона на своїй сторінці у Facebook.



Маляр наголосила, що на цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади.

22:32 Нацбанк придбав військові облігації на 20 млрд грн

«Водночас Національний банк фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах. Такий підхід дасть змогу мінімізувати ризики високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності та сприятиме швидшому відновленню ринкових засад функціонування економіки та фінансових ринків у післявоєнний час», — наголошується в повідомленні НБУ 8 березня.

Нацбанк зазначив, що сума купівлі військових облігацій становить близько 1,3% від загальної суми видатків держбюджету України на 2022 рік.

У НБУ наголосили, що сьогодні його підтримка не є винятковим чи головним джерелом фінансування видатків уряду.

«Попри воєнні дії, українські підприємства продовжують сплачувати податки, а громадяни перераховують значні суми на підтримку армії. Масштабну військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні надають міжнародні партнери. Доцільність подальших операцій з фінансування критичних видатків уряду визначатиметься окремими рішеннями Національного банку», — зазначили в НБУ.

Регулятор уточнив, що для надання можливості проведення таких операцій між урядом та Нацбанком Верховна Рада внесла відповідні зміни до законодавства: тимчасово (на період дії воєнного стану) зупинено дію статті 54 закону Про Національний банк України, яка забороняє надання НБУ кредитів державі.



«Надання кредитів державі з боку Національного банку є тимчасовим заходом в умовах воєнного стану. Після завершення війни й повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету», — вкотре наголосили в НБУ.



22:17 О 19:05 внаслідок влучання снряду у житловий будинок в селі Дінець Чугуївського району Харківської області загинули двоє людей, в тому числі дитина 2015 року народження.

Ще одну людину рятувальники дістали з-під завалів живою, повідомили у Telegram-каналі ДСНС України.

22:07 Держконцерн Укроборонпром готовий виплатити $1 млн за викрадений чи трофейний літак окупантів і $500 тисяч за захоплений гелікоптер у робочому стані.

Про це повідомив голова фракції Слуги народу в Раді Давид Арахамія на своїй сторінці у Facebook.

Арахамія додав російською, що пілотам РФ, які готові взяти участь у цій програмі «гарантуємо видачу громадянства вільної країни».

21:59 8 березня російський агресор розбомбив гуртожиток у Житомирі і завод Ізоват.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин у Telegram-каналі Житомир.info.

«Щойно було нанесено ракетно-бомбовий удар по Корбутівці (район міста — ред.), по гуртожитку. Він повністю зруйнований».

За словами мера, у гуртожитку проживають прості люди, деякі з них є колишніми військовими, що служили дуже давно — ще за часів радянської армії, тому цей будинок ніякого стосунку до військової інфраструктури не має.

Влада збирає інформацію про ймовірних жертв внаслідок бомбардування.

Також росіяни нанесли удар по заводу Ізоват, що виготовляє утеплення для будинків.

Сухомлин зазначив, що наразі підтверджена інформація про одного пораненого.



21:54 Найманці приватної військової компанії Ліга та Вагнер вже беруть участь у воєнних діях в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Поповнюючи резерви окупаційних військ, Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК Ліга (ПВК Вагнер) вже беруть участь у бойових діях на території України у складі армії агресора», — сказано на сторінці у Facebook ГУР Міноборони 8 березня.



Про це свідчать жетони вбитих окупантів, деякі з яких виготовлялися для використання під час воєнних дій у Сирії і містять написи арабською, англійською та французькою мовами. Також було виявлено сирійські номери телефонів.

21:51 Військовополонений оператор-гранатометник під час розмови з матір'ю зізнався, що брав участь не у миротворчій місії, а в окупації України.

Про це стало відомо з відео, розміщеного у телеграм-каналі для родичів військових росіян Шукай своїх.

«Мамо, я живий, я у полоні в Одесі. Мені загрожує в’язниця. Ми тут не миротворці, мамо, ми окупанти. Ми вбивали мирних людей. Це жах. Я винен, я там був», — повідомив оператор-гранатометник Іван Темний у телефонній розмові і закликав матір звернутись до влади, адже якщо окупаційну армію не виведуть з чужої території, всі військові поляжуть в українську землю.



21:49 8 березня Львівщина попрощалася з вісьмома Героями російсько-української війни.



Як передає Львівська облрада, у Львові у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла попрощались з бійцями 80-тої окремої десантно-штурмової бригади молодшим лейтенантом Іваном Коверзневим (24 роки), журналістом Віктором Дударом (44 роки), старшим сержантом Кирилом Лісіним (36 років), та молодими воїнами Павлом Костюком (20 років) і Богданом Корнеляком (20 років). Їх поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

У Стрию на Алеї Героїв навіки спочив старший солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади Ігор Матіїшин.

Зі ще одним Героєм попрощалися у Новому Роздолі. 22-річний Володимир Братців служив у 87-му окремому аеромобільному батальйоні.

21:47 Британська Unilever припинить імпорт та експорт товарів із РФ, але продовжить постачати російським споживачам товари, вироблені всередині країни.

Виробник мила Dove та супу Knorr заявив, що не буде більше інвестувати в Росію, а також припинить усі витрати на ЗМІ та рекламу.

У компанії додали, що продовжать постачати росіянам свої повсякденні продукти харчування та засоби гігієни, вироблені в РФ, але не отримуватимуть жодного прибутку від своєї присутності в країні.

Компанія представлена близько 400 брендів. Серед брендів Uniliever — AXE, Cif, Domestos, Knorr, Lipton, Rexona та Dove.



21:41 Нацполіція прокоментувала авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі, про який раніше повідомляв мер міста Володимир Борисенко.

Згідно з повідомленням на сторінці Нацполіції у Facebook, близько 18:00 ворог скинув снаряд в районі Бабкіна.

«Є травмовані. Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень. Інформація щодо потерпілих уточнюється», — зазначили в поліції.

21:36 7 березня біля села Количівка Чернігівської області підірвався автомобіль на протипіхотній міні російських військ, троє дорослих загинули, троє дітей поранені.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Вчора на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебували троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Всі дорослі загинули на місці, діти з пораненнями різної тяжкості доставлені до лікувальних закладів. За словами очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям», — написала Денісова на своїй сторінці Facebook 8 березня.

Також омбудсмен наголосила, що «протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх знищення. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року».



21:23 В інтерв'ю Радіо НВ снайперка Олена Білозерська розповіла, чому українська армія зросла до неймовірних масштабів, як дівчата нарівні з хлопцями виконують бойові завдання та чим цивільні можуть допомогти війську.

21:21 Польща готова негайно і безкоштовно перемістити всі свої літаки МіГ-29 на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження США

Про це повідомили в МЗС країни. Натомість Польща просить США надати відповідні літаки на заміну.

Польща готова негайно встановити умови покупки літаків.

«Польський уряд також просить інших союзників з НАТО — власників літаків МіГ-29 — діяти так само», — сказано в заяві польського уряду.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США шукають спосіб швидко поповнити запаси польських винищувачів, щоб Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

21:17 У Львові та області майже 80% місць, які розгорнули для вимушених переселенців вже зайняті

У Львівській обласній військовій адміністрації просять підприємців і керівників громад знайти ще приміщення для цих потреб.

Про це під час брифінгу розповів Іван Собко, заступник голови ЛОВА.

За його інформацією, лише за останню добу, з 7 по 8 березня, в область прибули 10 тисяч евакуйованих людей. Загалом зі 110 тисяч місць, які розгорнули у Львові та області, 92 тисячі зайняті.

Іван Собко звернувся до керівників громад з тим, щоб вони негайно провели інвентаризацію на своїх територіях тих об'єктів, у яких можна поселяти людей. Ті, які вже готові на 90−95% для забезпечення місць перебування для переселенців (першочергово — для жінок, дітей та людей похилого віку), потрібно підготувати негайно.

«Це можуть бути і об'єкти, у яких за якісного і негайного вкладення коштів, можна облаштувати притулки для переселенців. Просив би керівників великих громад брати на себе активну позицію і відповідальність. Кожне місто має мати своє чітке бачення і резерви, куди ще можна прихистити людей», — сказав Іван Собко.



21:10 Відшукати військовослужбовців, які зникли після затоплення патрульного катера Слов’янськ живими чи мертвими за п’ять діб не вдалося.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил України сьогодні, 8 березня.

За інформацією військових, частину екіпажу Слов’янську вдалось врятувати завдяки професіоналізму, навченості та впевненим діям пошуково-рятувальної команди. Проте кількох людей не змогли відшукати досі.

Патрульний катер з першого дня війни виконував бойові завдання, охороняючи чорноморське узбережжя в Одеській області. Третього березня, під час чергового завдання з розвідки біля портів Одеси, Чорноморська та Південного, він зазнав авіаудару російських військових.

Патрульний катер класу Айленд Слов’янськ українські ВМС отримали від уряду США. Його очолив капітан-лейтенант Дамір Аулін — один з курсантів Севастопольського військово-морського інституту імені Нахімова, які навесні 2014 року заспівали Гімн України на знак непокори окупантам.

21:07 Перша колона з 22 автобусів з евакуйованими з Сум вже прибула в Полтаву, ще одна — на Полтавщину.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, 1 100 іноземних студентів продовжать евакуацію до Львова поїздом. Зараз вони отримали харчування та перебувають у безпеці.

«Друга евакуаційна колона з 39 автобусів вже на Полтавщині. Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти», — написав Тимошенко.

Він уточнив: люди за бажанням зможуть залишитись в Полтаві або продовжити евакуацію до Львова. Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.



20:55 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців та людей з усього світу виходити на площі міст 9, 10 та 11 березня із закликом закрити небо над Україною.

«Від ракет і бомб гинуть цивільні, гинуть діти. Виходьте на площі міст 9, 10, 11 березня. Необхідно закрити небо над Україною або допомогти нам це зробити самим!», — наголосив Шмигаль на своїй сторінці у Twitter.

20:52 Комапнія EA SPORTS прийняла рішення видалити збірну Росії та російські клуби з футбольного симулятора FIFA-22

20:45 8 березня на Бориспіль у Київській області летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони



Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.



«Оперативна інформація. ДІйсно пролетіла над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила на територію військової частини. Оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося. Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, відпраюцвала гарно ППО. Тому все нормально, ситуація контрольована», — сказав Борисенко.



20:37 Військовий експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк в інтерв'ю НВ розповів, що росіяни зібрали під Києвом останнє - росгвардію та морську піхоту з Владівостоку.

За його словами, Київ залишається головною метою розв’язаної Кремлем війни. Найбільших подій слід чекати жителям Гостомеля (2 БТГр), Бучі (3 БТГр), Бородянки (3 БТГр), Ситняків (2 БТГр), Борисполя (4 БТГр), Броварів (2 БТГр). Пожвавлення бойових дій відбудеться в районах Вишгород, Гостомель, Ірпінь, Стоянка.

20:30 Полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України



Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі українських телеканалів.



Він запевнив, що турбота про військовополонених не ляже тягарем на українську економіку.

«Абсолютно ні. Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам в цьому плані Женевські конвенції, тобто використання праці і тому подібне. Тобто всі ці люди будуть працювати згодом на відновлення економіки України», — заявив Єнін.

Водночас Єнін запевнив, що Україна буде чітко дотримуватися всіх норм міжнародного гуманітарного права.

«Саме це відрізняє нас від російського агресора», — сказав він.



20:27 8 березня влада Львівської області нагадала хто з чоловіків-переселенців може не ставати на військовий облік

Спеціально для військовозобов'язаних переселенців у місті розпочав роботу координаційний центр. Розташований він за адресою: м. Львів, вул. Ветеранів, 11.

Центр працює щоденно з 09:00 ранку до 18:00 вечора. У ньому можна дізнатися, яким чином стати на військовий облік, який пакет документів потрібно і що робити у разі відсутності окремої довідки. До обов’язкового переліку належить паспорт, ідентифікаційний код та документ про військовий облік.

Міські ЦНАПи фіксують тимчасове місце проживання людини, скеровують її до центрів комплектації або ж відтерміновують її візит, у зв’язку з наявними чергами. Є дві категорії, які не закликають до війська: люди з інвалідністю та багатодітні батьки.

Правоохоронні органи перевірятимуть в довільній формі осіб, які прибули у Львівську області - під час патрулювання, на блокпостах, під час заселення тощо. Військовозобов'язані переселенці повинні пам’ятати, що у випадку відмови ставати на військовий облік, вони нестимуть кримінальну відповідальність.

20:15 McDonald’s тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

«За більш ніж 30 років роботи McDonald’s у Росії ми стали важливою частиною 850 спільнот, у яких ми працюємо. Водночас наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати безглузді людські страждання, що відбуваються в Україні», — наголошується в заяві компанії на її сайті 8 березня.

McDonald’s зазначив, що його 62 тис. працівників у Росії продовжуватимуть отримувати зарплату.

«В міру просування вперед McDonald’s продовжуватиме оцінювати ситуацію і визначати, чи потрібні будь-які додаткові заходи. На цьому етапі неможливо передбачити, коли ми зможемо знову відкрити наші ресторани в Росії», — сказано в повідомленні.

McDonald’s мав близько 850 ресторанів у Росії на кінець минулого року.



20:07 З метою поповнення втрат Росія здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів



Про це повідомляється у зведенні Міноборони України станом на 18:00 08.03.2022.



«Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби», — сказано у зведенні.

Крім того, повідомляється, що з метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії Ліга (колишня ПВК Вагнер).

«В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об'єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі», — заявили також у Міноборони.

Водночас зазначається, що противник значно знизив темпи просування, а його особовий склад деморалізований.

20:04 Тарас Чмут з фонду Повернись живим розповів в інтерв'ю Ярославі Кравченко куди йдуть гроші, які українці відправляють на армію; чи можна довіряти волонтерам, і чому ті досі шукають бронежилети і тепловізори попри міцну військову підтримку Заходу.



20:00 8 березня, Німеччина прийме до себе майже 40 дітей, які потребують паліативної допомоги.

Про це повідомляє Львівська обласна військова державна адміністрація.

«Організованими групами в область продовжують прибувати діти, віком від 0 до 17 років. Найближчими днями Німеччина прийме до себе майже 40 дітей зі спеціалізованого будинку дитини, які потребують паліативної допомоги», — сказано в її повідомленні.

Повідомляється також, що до Львівської області евакуювали групу немовлят з Сєверодонецька віком до чотирьох років з Луганського обласного будинку дитини № 2. Зараз Львівська область готова прийняти ще близько тисячі дітей.



19:57 Міністр енергетики Великої Британії Квазі Квартенг прокоментував повну відмову його держави від російської нафти до кінця 2022 року.



19:55 НВ публікує повний текст ексклюзивного інтерв'ю Володимира Зеленського американському телеканалу ABC.

19:47 Що заявив Зеленський під час виступу в Палаті громад британського Парламенту:



Я хочу розказати вам про наші 13-ть днів. 13-ть днів міцної війни, яку ми не розпочинали і не хотіли. Але ведемо.

У 1-й день о 4-й ранку на нас полетіли крилаті ракети. Так, що всі прокинулись — ми, діти, вмі ми живі люди, вся Україна. І відтоді не спить. Ми всі стали до зброї. Ставши великою армією.

На 2-й день відбивались від атак у повітрі, на суші й на морі. І наші героїчні прикордонники на острові Зміїний у Чорному морі розповіли всім про фінал війни. А саме: куди зрештою відправиться ворог. Коли російський корабель вимагав від наших хлопців скласти зброю, вони відповіли йому… Так міцно, як не можна сказати в парламенті. І ми відчули силу. Велику силу нашого народу, який до кінця гнатиме окупанта.

На 3-й день російські війська не ховаючись били просто по людях, по житлових будинках. Артилерією. Авіабомбами. І це остаточно показало нам, показало світу хто є хто. Хто великі люди, а хто просто звірі.

На 4-й, коли полонених ми вже почали брати десятками, ми не втратили гідність. І не знущались над ними. Ми ставимось до них, як до людей. Бо ми лишились людьми на 4-й день цієї ганебної війни.

На 5-й день терор проти нас вже був відвертим. Проти міст, проти маленьких містечок. Зруйновані райони. Бомби, бомби, бомби, знов бомби на будинки, на школи, на лікарні. І це геноцид. Який не зламав нас. Мобілізував кожного і кожну з нас. І дав нам відчуття великої правди.

На 6-й день російські ракети упали на Бабин Яр. Це місце, де нацисти стратили 100 тисяч людей у роки Другої світової війни. Через 80 років потому Росія вбила їх вдруге.

На 7-й день ми зрозуміли, що вони руйнують навіть церкви. Бомбами! Знов ракетами. Вони не знають святого і великого, як знаємо ми.

На 8-й день світ побачив, що з російських танків стріляють по атомній електростанції. Найбільшій в Європі. І світ почав розуміти, що це терор проти всіх. Це великий терор.

На 9-й день ми слухали зустріч країн НАТО. І без бажаного для нас результату. Без мужності. Так ми відчули це, я не хочу нікого образити, ми відчули, що альянси не діють. Навіть небо закрити не можуть. І тому гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля.

На 10-й день беззбройні українці в окупованих містах повсюдно протестували, масово. Зупиняючи бронетехніку голіруч. Ми стали незламними.

На 11-й день, коли бомбили вже житлові райони, коли від вибухів усе руйнувалось, коли евакуювали дітей з пошкодзеної дитячої окнолікарні… Ми усвідомили: українці стали героями. Сотні тисяч людей. Цілі міста. Діти, дорослі - всі.

На 12-й, коли втрати російської армії вже перевищили 10 тисяч убитих, у цьому рахунку зʼявився і генерал. І це дало нам впевненість: за усі злочини, за усі ганебні накази все ж таки буде відповідальність. Міжнародного суду або української зброї.

На 13-й день у блокованому російськими військами Маріуполі померла дитина. Від зневоднення. Вони не пускають ні харчові продукти, ні воду не дають людям. Просто заблокували і вони у підвалах. Я думаю всі чують — там у людей немає води!

За 13-ть днів російського вторгнення було вбито 50 дітей.

Україна не прагнула цього. Не шукала величі. Але стала великою за ці дні цієї війни. України, яка рятує людей попри терор окупантів. Яка захищає свободу попри удари однієї з найбільших армій світу. Яка обороняється попри відкрите небо. Все ще відкрите для російських ракет, літаків, гвинтокрилів.

Ми підемо до кінця. Ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах… І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра! І ми не здамося! Звичайно, з вашою допомогою, допомогою цивілізації великих країн. З вашою підтримкою, за яку ми вдячні і на яку ми дуже розраховуємо.

Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо.

19:44 На Одещині запустили річковий евакуаційний рейс

Перевезення через Дунай з українського Ізмаїлу до румунського міста Тулча будуть цілком безкоштовними. На борт братимуть жінок, дітей та чоловіків, старших за 60 років.

Для того, щоб потрапити на рейс, необхідно попередньо заповнити реєстраційну анкету за посиланням.

Суда відправлятимуться двічі на добу: о 08:00 та о 14:00 із прибуттям до Тулчі о 10:30 та о 16:30 відповідно.



19:33 Китай може купити частки в Газпромі, Русалі і інших компаніях РФ

Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Пекін веде переговори зі своїми державними компаніями, включаючи China National Petroleum Corp, China Petrochemical Corp, Aluminum Corp China і China Minmetals Corp, про будь-які можливості для потенційних інвестицій в російські компанії або активи.

Мета потенційних угод — посилити власний потенціал, а не показати підтримку російського вторгнення в Україну. Обговорення знаходяться на ранній стадії і не обов’язково призведуть до угод, зазначають співрозмовники.

19:23 Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року.

«Велика Британія тісно співпрацює зі США, ЄС та іншими партнерами, щоб покласти край нашій залежності від російських вуглеводнів у відповідь на російську агресію в Україні, визнаючи різні обставини та терміни переходу. Цей крок посилить зростаючий тиск на російську економіку, перекривши цінне джерело доходу», — сказанр в заяві британського уряду.

Згідно з документом, відмова від імпорту не буде негайною: у Великої Британії, яка закриває постачаннями з Росії 8% всього свого попиту на нафту, буде більше ніж достатньо часу для коригування ланцюжків постачань, підтримки промисловості та споживачів. Уряд працюватиме з компаніями в рамках спеціально створеної цільової нафтової групи, щоб допомогти їм використовувати цей період для пошуку альтернативних джерел.

Лондон зазначає, що на нафту припадає 44% російського експорту, що забезпечує 17% доходів федерального бюджету.

На думку британського уряду, в умовах конкурентного глобального ринку нафти та нафтопродуктів попит можуть задовольнити альтернативні постачальники. Велика Британія має різних надійних постачальників крім Росії, зокрема Нідерланди, Саудівську Аравію та США.

«Як ще один економічний удар по путінському режиму після його незаконного вторгнення в Україну Велика Британія перестане залежати від російської нафти протягом цього року, ґрунтуючись на нашому жорсткому пакеті міжнародних економічних санкцій», — наводяться в заяві слова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

За даними Лондона, ринок уже наражає російську нафту на остракізм: майже 70% російської нафти нині намагаються знайти покупця, а попит на глобальному ринку буде швидко задоволений альтернативними постачальниками. Уряд нагадав, що з 1 березня російським судам заборонили заходити до портів Великої Британії, а владі було надано нові повноваження щодо затримання російських суден.

У заяві також зазначається, що Велика Британія не залежить від російського природного газу, що становить менше ніж 4% постачань, і міністри також вивчають варіанти подальшого скорочення цього показника.

19:22 НВ зібрав історії українців, які розсварились із своїми родичами з Росії через повномасштабне вторгнення російської армії.

19:20 НВ розпитав відомих в Україні мешканців інших країн, чи підтримують Україну під час війни за кордоном



19:09 Зеленський виступає у Палаті громад британського Парламенту.



19:06 8 березня, російські окупанти скинули дві бомби на установи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та українського філіалу Червоного Хреста у Маріуполі



Про це повідомили в полку Азов, який боронить місто.

«Декілька годин тому на перехресті проспекту Миру та вулиці Торгова міста Маріуполь здійснено ворожий авіаналіт. Скинуто дві бомби на установи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та українського філіалу Червоного Хреста», — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок удару зруйновано житлові будинки та торговельний центр.

Інформація про кількість жертв уточнюється.



19:03 Нацполіція відкрила 1135 справ щодо злочинів російських військових в Україні

Про це повідомляє в Telegram МВС України.

«Найбільше серед них — за порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію», — сказано в повідомленні.

Зокрема, відкрито 730 кримінальних проваджень за ст. 438 через порушення законів та звичаїв війни, 356 проваджень — ст. 110 через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 32 — ст. 113 через диверсії, 8 — ст. 258 через терористичні акти, 4 — ст. 111 через державну зраду і ст. 437 через планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни, 1 — за ст. 281 через порушення правил повітряних польотів Кримінального кодексу України.

Найбільше проваджень відкрили у Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та у м. Києві (53).

«За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру. Щодо 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 36 підозрюваним тримання під вартою обрав суд», — додали у відомстві.

18:54 Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

«Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках!!! У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна. В кафе їх нагодували та забезпечили водою. Ми пересадили їх у інші автобуси та відправили далі на Захід», — повідомив Сухомлин.

18:47 Організація Об'єднаних Націй нібито заборонила своїм працівникам називати повномасштабне вторгнення РФ в Україні війною або вторгненням

Про це повідомляє Irish Times із посиланням на лист, який розіслали співробітникам.

Замість цього співробітникам організації нібито радять вживати терміни «конфлікт» або «воєнний наступ». Також працівникам заборонили оприлюднювати український прапор у своїх профілях у соцмережах.

Таке рішення організація пояснює тим, що її співробітники мають бути неупередженими. Також в ООН кажуть, що бояться репутаційного ризику.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже відреагував на повідомлення про таку заборону в ООН.

«Важко повірити, що ООН могла б по суті запровадити таку саму цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів „війна“ та „вторгнення“ серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону репутація ООН», — написав Кулеба у Twitter.

Водночас в ООН заперечили, що її співробітникам було наказано не використати слова «війна чи вторгнення» щодо повномасштабного нападу Росії на Україну. Про це в електронному листі Guardian заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

За його словами, це «просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як „війна“ та „вторгнення“, для опису ситуації».

Він також вказав на нещодавній твіт заступниці генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло, в якому була фраза «ця війна безглузда».

«Так само генеральний секретар використовував широкий спектр слів у своїх заявах і коментарях для преси, щоб описати те, що відбувається», — сказав Дюжаррик.

Він також сказав, що співробітників «просять оформлювати будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції ООН та заявам генерального секретаря».

Представник організації зазначив, що не може виключити, що такий електронний лист міг надіслати якийсь керівник якогось підрозділу ООН, але досі він не був доведений до його відома.

Інші співробітники ООН, з якими зв’язалася Guardian, не отримували електронною поштою таку заборону.



18:42 Російський диктатор Володимир Путін жорстко прорахувався, коли думав захопити Україну за три дні заявив в ефірі Радіо НВ звільнений з полону терористичної організації «ДНР» журналіст та письменник Станіслав Асєєв



18:40 8 березня, у Харкові затримали російську розвідницю. Жінка збирала дані про військові об'єкти.

Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Він уточнив, що ворожу агентку затримали близько 7:00.



18:35 Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу.

За його словами, цей захід має потужну двопартійну підтримку і його запровадили після консультацій із союзниками в Європі.

При цьому Байден зазначив, що «наші європейські союзники не зможуть зараз зробити ті ж самі кроки».

Президент США закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги в 12 млрд. доларів для України. Він зазначив, що США вже надали Україні пакет допомоги у сфері безпеки обсягом у 1 млрд. доларів і координують дії у цій сфері з європейськими союзниками.

Щодо впливу санкцій на Росію, Байден зазначив, що «російська економіка дала тріщину». «Центробанк Росії намагається підтримати рубль, але не може це зробити. Ми обмежуємо доступ росіян до технологій, що завдасть збитків військовому сектору Росії на багато років уперед». «Якщо ми не протистоятимемо Путіну зараз, ситуація буде ще гіршою», — сказав він.



18:27 Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанському районі області три гелікоптери висадили десантно-штурмову групу зі 120 окупантів.

«Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта — втекла на територію Білгородської області Російської Федерації», — написав він.

18:22 Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) прийняла рішення призупинити трансляцію своїх поєдинків на території Росії

Ліга та клуби погодилися призупинити угоду з російським телевізійним партнером Rambler (Okko Sport) і пожертвували 1,2 млн євро на підтримку народу України, повідомляє офіціний сайт АПЛ.

18:13 У Житомирській облсті взяли в полон колишнього українського військовослужбовця, який перейшов на бік Росії під час анексії Криму

Про це повідомляє СБУ.

«СБУ масово затримує зрадників, які зараз повернулися до України у складі російських військ. Майор, заступник командира батальйону, громадянин України. У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога, зрадив присягу і вступив на військову службу до збройних сил РФ», — сказано в повідомленні.

Зазначено, що у березні 2014 року окупант отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році - звання ветерана бойових дій.

«Тепер доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України в 2014 році», — підсумували в СБУ.



18:10 У Харківській області від початку воєнних дій держава змогла виплатити пенсії понад 500 тисячам українських громадян.

Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у вівторок, 8 березня.

«Незважаючи на атаки російського ворога, пенсії мешканцям Харківщини продовжують виплачуватись. Вже понад 500 тисяч жителів області отримали виплати», — написав він у Telegram.

Синєгубов розповів про труднощі з виплатами у населених пунктах, захоплених російськими військовими. Зокрема, у Куп’янську люди не можуть отримати пенсії через те, що росіяни знищили приміщення пошти, і тому відсутній зв’язок відділення з центральною базою даних.

Влада також намагається організувати забезпечення населення соціальними виплатами. Синєгубов попередив, що у деяких населених пунктах можлива незначна затримка через роботу серверів.

«З профільним департаментом обласної адміністрації робимо все можливе, щоб забезпечити соціальний захист мирного населення. Поки Збройні сили України надійно утримують кордони Харківщини!», — резюмував він.

18:07 На Дніпропетровщині, у селі Григорівка, Васильківського району, ворожа ракета, що прилетіла з боку Пологів Запорізької області, влучила у шкільний стадіон

Поруч у школі вибило вікна і двері, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук на свої сторінці у Facebook.

«У навчальному закладі на той момент знаходилося більше трьох десятків біженців з Волновахи. Жертв немає, нині всі - в безпеці, евакуйовані до іншого місця, мають їжу і забезпечені всім необхідним. Від стадіону, куди влучила ракета, до школи всього лише 250 метрів. „Орки“ гатять по житловим районам і мирним людям. Тому нагадую: чуєте сирену — терміново в укриття! Не ризикуйте життям!», — повідомив Микола Лукашук.



18:03 Партія Слуга народу пояснила, що мають на увазі, говорячи про гарантії безпеки для України без членства в НАТО

У заяві політсили, опублікованій у вівторок, 8 березня, сказано, що, оскільки найближчими роками вступ України до НАТО неможливий, для захисту країни не можна використовувати лише закріплений в Конституції курс до Альянсу.

«Курс — це політика. Але не зброя. Не літаки. Не захист держави. Натомість маємо говорити про конкретні речі. Про конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не готовий нас приймати», — заявили у Слузі народу.

У партії додали, що такий договір має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму і передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України. Ними можуть стати США, Туреччина та сусідні для України країни.

«Зі свого боку Росія має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати нашій державі. Зрозуміло, що у сьогоднішніх умовах це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Але наші Збройні Сили відібʼються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток України. Тоді буде важливим, щоб Росія поставила свій підпис під гарантіями для нашого суверенітету разом з іншими гарантами», — підсумували в політсилі.

18:00 У Миколаївській області у вівторок, 8 березня, на трасі Н-14 російські війська розстріляли мікроавтобус, в якому їхали на зміну виховательки дитячого будинку

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Після обстрілу, мікроавтобус, який був маркований знаками «червоного хреста», загорівся.

«Тільки вдумайтесь, навіть маркування „червоного хреста“ не зупинило військо антихриста, бо в їхніх пустих головах відсутнє будь-що людське», — написала Замазєєва.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули троє жінок-виховательок.

У повідомленні сказано, що двоє поранених змогли з іншими колегами дістатися до позицій українських військових, де їм надали допомогу.



17:54 З окупованого Ірпеня протягом вівторка, 8 березня, вдалося евакуювати майже 2 тисячі мирних жителів.

«З 10 ранку в районі Романівського мосту правоохоронці разом з органами місцевого самоврядування та військовими провели черговий етап евакуації місцевих жителів. Серед врятованих осіб — діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих, які не могли пересуватись самостійно», — зазначається в повідомленні.

Спочатку евакуація відбувалася пішими маршрутами, а потім людей доставляли до безпечних місць.

17:51 Укрзалізниця у своєму Телеграм-каналі анонсувала запуск державної гарячої лінії для охочих надати гуманітарну допомогу населенню чи підтримати українських військових та бійців територіальної оборони

Щоб надати допомогу, необхідно звернутися за такими номерами:

0800202600 — для дзвінків з України ( безкоштовно).

безкоштовно). +380 44 237 00 02 — для дзвінків з інших країн ( номер також може бути використаний для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв’язку).



17:48 Президент України Володимир Зеленський заявив, що він охолов до питання вступу до НАТО, оскільки Альянс не висловлює готовності прийняти Україну і остерігається конфронтації з РФ, яка розпочала війну проти України

«Щодо НАТО, я до цього питання давно охолов після того, як ми зрозуміли, що НАТО не приймає Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ. Ми не будемо країною, яка щось випрошує навколішки. І я не буду таким президентом», — сказав Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Щодо переговорів з Росію та вимог Кремля, які там ставлять як умову закінчення розпочатої Росією війни, то Зеленський вважає, що вони не мають бути ультимативними.

«Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Це не про мене. Це про людей, які мене обрали [президентом]», — сказав глава держави.

17:42 У Калинівці Київської області ракета влучила у склади з промисловими товарами та побутовою хімією, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляється на сторінці поліції Київщини у Twitter.

17:35 Влада пропонує скасувати державну підсумкову атестацію для 11 класів та зовнішнє незалежне оцінювання як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг у 2022 році



Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.



«Об'єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, освітянською та батьківською спільнотами, виходимо з пропозицією про одноразову зміну алгоритмів державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році», — написав Шкарлет у своєму телеграм-каналі.



17:31 У низці міст Київської області, де тривають боїть, складна гуманітарна ситуація. Ідеться про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маркарів, Бородянку та Ворзель.

Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив у вівторок, 8 березня, під час звернення на своєму YouTube-каналі.

За його словами, ключовим питанням сьогодні залишається гуманітарна допомога для цих населених пунктів. Кулеба розповів, що жителі вже котрий день вимушено перебувають у бомбосховищах без їжі та води, а російські окупанти не дають організувати гуманітарні коридори й гарантій щодо припинення вогню.

«Ми щодня, щогодини, щохвилини вимагаємо режиму тиші. Ми оперативно та одразу направимо допомогу та евакуюємо наших людей — у нас все для цього готове», — сказав Кулеба.

Він закликав жителів Київщини звертатися по допомогу та при потребі евакуації. Для цього в Київській ОВА працює кол-центр, з яким можна зв’язатися за номером: +380 (44) 363 07 34.

Кулеба наголосив, що окупанти РФ продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілювати житлові масиви та соціальну інфраструктуру Київської області та погрожувати головам громад розправою, вимагаючт здати населені пункти. Він запевнив, що цього не станеться.

17:29 За останні шість днів український кордон перетнули майже 3000 вантажівок, що ввезли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«За останні 6 днів український кордон перетнули майже 3000 вантажівок, що ввезли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це переважно продукти харчування, одяг, медикаменти та медичні засоби, які Уряд вже спрямовує в регіони», — сказано в повідомленні.

Шмигаль також зазначив, понад 10 млрд грн вже надійшло на рахунок, спеціально створений Національним банком України для підтримки нашої армії.

17:22 Виїзд «зеленим коридором» із Сум власним автотранспортом триває сьогодні до 19:30

Про це повідомляється в Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

17:20 Коханка диктатора Путіна Аліна Кабаєва нібито ховається у Швейцарії з чотирма малолітніми дітьми

Про це повідомляють джерела Page Six.

«Поки Путін здійснює напад на Україну, атакуючи безневинних громадян, його сім'я наразі ховається в дуже усамітненому і безпечному шале десь у Швейцарії», — пише видання.

Згідно зі ЗМІ, гімнастка Кабаєва виховує чотирьох дітей від 69-річного Путіна, але офіційно ця інформація ніколи не була підтверджена.

Джерела повідомляють, що у Путіна і Кабаєвої є 7-річні дочки-близнючки, які народилися недалеко від Лугано, Швейцарія, у лютому 2015. Вважається, що у них також є два сини. «Всі діти мають швейцарські паспорти, як, мабуть, і Кабаєва», — додав інсайдер.

17:14 Британська газета The Times представила фоторепортаж із харківської міської лікарні.

Фотограф видання Джек Хілл зробив серію знімків із харків'янами, які постраждали від російських окупантів.

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Инфографика: The Times

17:09 Хакерські угруповання Fancy Bear та Ghostwriter проводили фішингові атаки, націлені на українських чиновників та польських військових.

Білорусь провела широкомасштабні фішингові атаки, спрямовані на українських чиновників та польських військовослужбовців. Про це пише The Washington Post із посиланням на дослідників безпеки компанії Google.

Таким чином, дослідники надали додаткові докази того, що її роль у вторгненні Росії в Україну виходить за рамки використання як плацдарм для російських військ.

Як пише видання, останні два тижні фішингові атаки здійснювала хакерська група Fancy Bear, яку пов’язують із підрозділом військової розвідки російського ГРУ. Група запустила кілька великих фішингових кампаній проти користувачів Ukr.net, кажуть у Google.

Електронні листи надходили від скомпрометованих облікових записів і призводили до підроблених сторінок входу в систему.

Водночас, за останній тиждень білоруська хакерська група Ghostwriter використала фішингові атаки для отримання доступу до даних членів українського уряду та польських військових.

За даними Google фішингові електронні листи були надіслані з «великої кількості скомпрометованих облікових записів і містять посилання на домени, контрольовані зловмисниками».

Як пише видання, у двох останніх кампаніях зловмисники використовували як початкову цільову сторінку недавно створені домени Blogspot, які потім перенаправляли цілі на фішингові сторінки з обліковими даними. Там користувачів просили ввести свої паролі, які потім перехоплювалися.

Усі відомі домени Blogspot, які контролюють зловмисники, видалені, сказано в заяві Google.

17:04 Штурмове угруповання російської армії, яке формується для наступу на Київ, є залишками російських сил

Вони краще підготовлені, аніж солдати строкової служби, написав на своїй сторінці у Facebook Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу.

«ЗСУ та інші сили оборони лише почистили російську картопельку, бійці з низькою мотивацією або склали зброю, або вмерли. Ті, хто залишився, будуть битися набагато впертіше. Вони є носіями шовіністичної ідеології великоросів. Наша задача — не переконати їх у неправоті, а знищити цю ідеологію. Бої стануть набагато складнішими», — вважає експерт.

Раніше український Генштаб повідомляв, що для наступу на Київ формується штурмове угруповання, до котрого включають підрозділи Росгвардії «кадирівців» з Грозного, 27-й загін «Кузбасс» (Кемерово), 604 центр Росгвардії «Вітязь» (Москва) та приватну військову компанію «Ліга» (колишня «Вагнер»).

Крім того, експерт зазначив, що під Ірпенем, Бучею та Гостомелем помічені батальйонні тактичні групи (БТГр) 98 повітряно-десантної дивізії з Іваново та 155 окрему бригада морської піхоти з Владивостоку, дислокація якої за 10 тисяч км від України.

Кевлюк вважає, що це свідчить про те, що у ворога не лишилося військ, з котрих можна сформувати монолітний штурмовий ешелон. «У справу кидають поліційні сили, котрі доповнюють взагалі приватною конторою. Не варто вважати ПВК якимись надлюдьми — звичайні найманці, підготовлені трохи краще за тих, кого ми вже тут переробили на добрива», — наголосив експерт.

Він вважає, що присутність морської піхоти з Владивостока говорить про те, що в Україну пригнали усі більш-менш боєздатні частини армії ворога.

За його словами, українські військові уже перетиналися з цими з'єднаннями РФ в боях за Луганський аеропорт у 2014 році.

«Львівські десантники (80-та окрема десантно-штурмова бригада) вже били 98-у десантну дивізію. Зокрема в рукопашних сутичках. Після відходу наших з вщент розбитого летовища, росіяни дві доби боялися туди зайти», — згадує Кевлюк. Додає, що у літню спеку 2014-го у тих боях поренений російський десант помирав без води і меддопомоги, залишений своїми основними частиниами. На його думку, зараз історія повториться з різницею у тому, що десантники тепер будуть замерзати.



17:01 Жителі захопленого росіянами Куп’янська Харківської області вийшли на проукраїнський мітинг.



Близько 30 людей, переважно жінки, зібралися біля будівлі міської ради. Вони принесли плакати з написами «Купянськ — це Україна», «Свободу українському народу», «Миру українськыій землі» та «Українські матері проти війни».



Мітинг тривав близько 30 хвилин. Ані російські військові, ані представники місцевої адміністрації до людей не вийшли. Після цього учасники акції розійшлися, повідомляє Суспільне.

Це вже не перший проукраїнський мітинг у Куп’янську. Мешканці міста продовжують чинити опір російським окупантам.

Мер Куп’янська Генналій Мацегора 27 лютого заявив про перехід міста під контроль російської армії та поновлення роботи дитячих садків, шкіл та інших закладів.

16:51 Відомий український боксер Денис Берінчик вступив до тероборони Києва.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

16:50 НВ розповідає, як тисячі українців стали волонтерами, аби врятувати свої міста від гуманітарного колапсу

16:48 Українці, які через воєнні дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку в будь-якій валюті.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар банку Олег Серга.

16:37 Президент США Джо Байден у вівторок, 8 березня, оголосить про заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів

Про це повідомляє NYT із посиланням на американського високопосадовця.

Як пише видання, на такий крок глава Білого дому зважився після тиску представників обох партій — демократів та республіканців — щоб гарантувати: диктатор РФ Володимир Путін не отримає прибутку від американських закупівель нафти.

«Чиновники сказали, що пан Байден кілька днів боровся з питанням, чи вдасться зробити цей крок на тлі занепокоєння щодо прискорення і без того стрімкого зростання цін на бензин на заправках — серйозна політична проблема для американців у критичний рік виборів», — пише NYT.

CNN із посиланням на трьох ознайомлених із рішенням Байдена джерел повідомляє, що заборона на імпорт стосуватиметься також російських газу і вугілля. Зазначається, що рішення США ухвалили в односторонньому порядку — без європейських союзників — оскільки серед країн Європи є розбіжності щодо цього питання.



16:34 Терехов розповів, що росіяни пропонували йому здати Харків

«Мені надійшло таке саме повідомлення, як чиновникам обладміністрації. Я не реагую на це», — сказав Терехов під час національного телемарафону.

Мер Харкова додав, що комунальні служби працюють, Харків забезпечений водою, теплом — там, де це можливо, там, де будинки не розбиті та підлягають відновленню.

Напередодні заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області.

16:30 Окупанти не пропускають у Маріуполь приватний гуманітарний конвой, який стоїть за 15 км від міста

Гуманітарний конвой, організований маріупольським бізнесменом Миколою Сапаровим.

«Стою в 15 км. Місто заблоковане з усіх боків», — написав Сапаров на своїй сторінці у Facebook.

«Неорганізовано не намагайтеся їхати до Маріуполя. Це шлях в один кінець…», — резюмував бізнесмен.

Трохи раніше він написав, що у місті «гуманітарна катастрофа».

Микола Сапаров з власної ініціативи організував гуманітарний конвой із продуктами першої необхідності, який вирушив із Запоріжжя до Маріуполя 6 березня 2022 року.

«У мене 1500 кг їжі для маріупольців. Хто не очкує і хоче допомогти Маріуполю, чекаю. Збираємо всіх кому потрібно в Маріуполь або хто може допомогти жителям. Крастимемося повільно і намагатимемося не потрапити під обстріл. Потрібні небоягузливі однодумці», — написав Сапаров перед виїздом.



16:28 Посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив про надання Японією на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил України

«Сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стостовно надання Уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил, а саме — бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів. генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях», — написав посол у Facebook.

Він зазначив, що подібний акт відбувся вперше в історії Японії.

16:23 Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вважає, що якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні наступними його жертвами можуть стати Литва, Латвія та Естонія

Про це повідомляє Politico.

Єврокомісар з питань торгівлі, експрем'єр-міністра Латвії сказав, що ЄС повинен серйозно поставитися до російської загрози після багатьох років двозначної позиції з боку Брюсселя щодо Москви.

«Якщо ми не підтримаємо Україну, це не зупиниться на Україні. Очевидно, зараз Путін перебуває в якомусь агресивному воєнному настрої, і, на жаль, є ймовірність, що ця агресія триватиме в інших країнах», — сказав він.

На запитання, чи має він на увазі Молдову, Домбровскіс назвав країни Балтії.

«Якщо ви подивитеся на ескалацію агресивної риторики Росії і навіть заяви, що стверджують, що Росія підтримує білоруські інтереси у доступі до Балтійського моря, і наростаючу антибалтійську риторику — у випадку України це також почалося з посилення антиукраїнської риторики», — сказав Домбровскіс.

Прогноз про те, що країни Балтії можуть бути наступними в полі зору Путіна після вторгнення в Україну, відображає рівень тривоги в деяких колах Європейської комісії щодо наступного кроку Путіна. Домбровскіс вже давно попереджає про загрозу з боку російського президента.

Визнаючи серйозну ядерну загрозу Росії, Домбровскіс застерігає від спроб втихомирити російського лідера.

«Питання в тому, наскільки ми піддаємося цьому шантажу, бо його можна використовувати постійно проти всього. Путін продовжить свої агресивні війни, він завжди буде використовувати цей шантаж. Це уроки, які слід було засвоїти раніше. Умиротворення агресора не працює, і агресора потрібно зупинити всіма засобами» — наголосив він.



16:18 Обстріли ракетами з російських військових кораблів ведуть, зокрема, громадяни України, які перейшли на бік ворога під час анексії Криму



Про це повідомила пресслужба головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Військова розвідка оприлюднила перелік осіб, які, перебуваючи у складі ВМФ Росії, здійснюють ракетні обстріли українських міст, вбиваючи мирне населення. Серед цих людей є чимало тих, хто має водночас українські та російські паспорти — до 2014 року вони мешкали в Криму та перебували на військовій службі в Україні.

Крилаті ракети Калібр морського базування випускали одразу з кількох суден. Зокрема, з фрегату Адмірал Ессен під командуванням капітана другого рангу Олександра Смірнова (громадянин України), малого ракетного корабля Грайворон під командуванням капітана третього рангу Глеба Козакова (мав громадянство України), підводного човна Новороссійськ під командуванням капітана третього рангу Ігоря Шведи (громадянин РФ), підводного човна Великий Новгород під командуванням капітана другого рангу Сергія Михайлова, підводного човна Ростов-на-Дону під командуванням капітана третього рангу Олександра Олександрова (громадянин України), фрегата Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков під командуванням капітана першого рангу Ігоря Крохмаля (громадянин РФ) та фрегата Адмірал флоту Касатонов під командуванням капітана другого рангу Олексія Рябоштана.

Також до завдання ударів по території України долучали патрульний корабель Дмитро Рогачов під командуванням капітана третього рангу Єгора Тугарина (зрадник ВМС України) та патрульний корабель Василь Биков під командуванням капітана третього рангу Віталія Козьякова. Останній знищили у Чорному морі вчора, 7 березня.

16:15 Російські війська зазнали великих втрат біля Харкова та відступили на територію РФ — до Бєлгородської області

Там окупанти планують відновити боєздатність, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок, 8 березня.

У Генштабі розповіли, що РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на створенні умов для захоплення Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва та виході на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

«У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25 омсбр (Луга) 6-ї Армії залишили зону бойових дій та повернуті до району н.п. Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності», — заявили в Генштабі.

16:08 Власник брендів KFC та Pizza Hut компанія Yum! Brands призупиняє інвестиції у нові ресторани в Росії.

Також Yum! Brands перенаправить весь прибуток від операцій у Росії на гуманітарну діяльність.

Компанія пожертвує $1 млн Червоному Хресту для підтримки постраждалих від кризи та активує Фонд допомоги за стихійних лих для підтримки українських франчайзингових співробітників.

Про закриття ресторанів мережі в РФ поки що не йдеться.

16:06 "Moody’s оцінила кредитний рейтинг росії як Са. Са за Moody’s — це не «переддефолтний» рейтинг, це дефолт у повний зріст

Росія не сплатила відсотки за рубльовими бондами, та оголосила, що буде виплачувати відсотки за валютними бондами в рублях. Це дефолт за будь-якими канонами та приписами. Не платить, не збирається платити, публічно про це каже — що ще треба?" - пише експерт з банків та банківського нагляду Case Україна Євген Дубогриз.

«Росія, звичайно, власного дефолту не визнає - класичне „їхтамнєт“. Звичайна для них справа. Та й не факт, що визнає. Та це й не потрібно насправді. То й на краще — буде додаткова паніка в них трохи згодом.» — додає експерт.



16:03 Через кілька днів втрати рф вбитими та пораненими військовими перевершать втрати за її 10-річну війну з Афганістаном

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

«За 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії. Українські воїни за 11 днів вже знищили понад 11 тисяч російських солдат. Це більше, ніж за дві чеченські війни, які тривали 6 років. Ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані», — сказав Резніков.

Він зазначив, що ЗСУ вже знищили 300 танків і тисячу бронемашин. Понад 40 літаків та майже 70 гелікоптерів. Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу, які жахають Африку, Близький Схід, але не Україну.

«Ми їх знищуємо, як і всіх інших терористів, які накривають ракетами наші міста. Які розстрілюють дітей», — додав міністр.

16:01 Федеральна прокуратура Німеччини у Карлсруе розпочала розслідування у зв’язку з воєнними злочинами Росії на території України.

Генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк відкрив так зване структурне розслідування, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

За інформацією агентства dpa, федеральна прокуратура має конкретні дані, які вказують на вже скоєні в Україні воєнні злочини. Також існують побоювання, що кількість таких злочинів зростатиме.

Прокуратура має повідомлення про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводі, сховищі ядерних відходів та ТЕЦ. Особливу увагу приділять свідченням про «списки цілей», до яких внесені високопоставлені українські політики. Згідно зі свідченнями, списки складаються російськими підрозділами та чеченцями, що знаходяться в Україні.

На першому етапі прокуратура збере та задокументує якомога більше доказів. На підставі передбачається притягнення до кримінальної відповідальності обвинувачених.

Згідно з Міжнародним кримінальним кодексом, генеральний прокурор Німеччини має право переслідувати винних у скоєнні військових злочинів та злочинів проти людяності у всьому світі, пише DW.



15:57 Росіяни завдали удару по Центральній міській лікарні в Ізюмі Харківської області та зруйнували її приймальне відділення



Фото та відео з місця подій опублікував заступник міського голови Володимир Мацокін у вівторок, 8 березня.

«Я думав, що ворота пекла зачинилися, але виявилося, що це був лише перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Напевно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибиралися з-під завалів, як могли», — написав він у Facebook.

Про кількість загиблих та поранених Мацокін не повідомив.

Війська РФ намагаються захопити Ізюм, місто перебуває в облозі. Росіяни блокують доставку в місто продуктів та медикаментів та відкриття гуманітарних коридорів для цивільного населення.

Ізюм розташовується на адміністративному кордоні Харківської та Донецької областей. Контроль над містом та районом потрібен російським окупантам для того, щоб спробувати взяти в оперативне оточення угруповання українських військ на Донбасі.

15:52 Apple заборонила росіянам дивитися трансляцію презентації нового iPhone SE

Заборона перегляду діє як на офіційному сайті бренду Apple, так і на YouTube.

Нещодавно американська корпорація заявила про свій вихід із Росії. Це означає, що купити новенький айфон або айпад користувачам із країни-агресора вже не вдасться.



15:50 Внаслідок обстрілів російськими окупантами загинув чемпіон України з кікбоксингу Євген Звонюк.

Про це повідомляє Спортивний Комітет України у Facebook.

Звонюк — чемпіон України та срібний призер Кубка світу з кікбоксингу.

15:48 Грошову допомогу, пільги та субсидії люди отримають навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не працюють.

У цьому запевняють у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема, у відомстві повідомили, що уряд ухвалив напрацьований Мінсоцполітики механізм для своєчасного нарахування та виплати людям грошових допомог, пільг та субсидій в умовах, коли органи соціального захисту не мають змоги працювати в тих чи інших населених пунктах через активні бойові дії.

«Окупанти сподіваються, що їх намагання влаштувати гуманітарну блокаду паралізують владу, змусять опустити руки, сказати, що ми не маємо можливості працювати, і кинути людей. Можливо, вони судять по собі. Але в Україні такого не буде. Для нашого уряду соціальний захист кожної людини — це наш персональний фронт, і ми будемо битись на ньому за кожного! Тому не дочекаються, ми будемо знаходити нові і нові способи, як забезпечити підтримку людям», — заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.



15:45 НБУ працює над мінімізацією негативного впливу російської військової агресії на фінансову систему України та підтримкою її стабільної діяльності.

Як повідомили у Нацбанку, з цією метою регулятор ухвалив низку рішень:

скасував здійснення у 2022 році щорічної оцінки стійкості банків;

уточнив положення стосовно незастосування до банків та відповідальних осіб банківських груп заходів впливу за порушення економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції, строків подання та опублікування звітності, якщо такі порушення виникли після початку воєнної агресії;

призупинив на час дії воєнного стану строки подання/розгляду інформації та документів, визначені нормативно-правовими актами НБУ;

уточнив порядок надання НБУ інформації про дотримання економічних нормативів та іншої інформації.

15:40 В Україні 78% дорослого населення (старші 18 років) вірять у перемогу України у війні з Росією, розпочату кремлівським режимом

Про це свідчать дані дослідження, яке провели громадська організація Інститут когнітивного моделювання, Центр Соціальний моніторинг та агенція Перша рейтингова система.

Не вірять у перемогу України — 19,5% українців, не змогли відповісти — 2,7%.

Також значно виріс рівень довіри до президента Володимира Зеленського: йому довіряють 75,1% українців, 16,6% — не довіряють, 8,4% — не змогли відповісти.

Підтримка дій президента досягла позначки у майже 80%.

Крім того, більшість опитуваних — 75,3% за останній тиждень уже допомогли ЗСУ, бійцям територіальній обороні або волонтерам.

43,6% респондентів готові терпіти незручності та проблеми, пов’язані з війною, щоб забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно. 9,6% готові терпіти місяць і більше, 8,3% — 2−3 тижні, 5,6% — 1 тиждень, 8,3% — менш як тиждень, 17,8% опитаних не готові терпіти взагалі, сказано в дослідженні.

Майже половина (49%) українців мешкають у населеному пункті, де проживали до початку війни. 28,9% живуть в області, де мешкали до початку війни, але в іншому населеному пункті, 11,2% — в іншій області України, 2,8% — за кордоном.



15:35 У ДСНС повідомили про перебіг евакуації з Ірпеня, Сум і Маріуполя

На Сумщині о 9:30 вирушила перша колона, орієнтовно 20 автобусів із закордонними студентами. Від ДСНС залучено три одиниці техніки та 23 чоловіки особового складу. Друга колона вирушила о 13:00.

На Київщині триває евакуація населення з Ірпіня до Києва. Станом на сьогодні силами ДСНС, Національної поліції, збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано понад 150 осіб, заходи тривають. Загалом допомогу надали майже 3 тисячам осіб.

Запоріжжя — Маріуполь: виїхали автобуси для евакуації, відправлено гуманітарний вантаж.

15:30 Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що внаслідок дій російських військових в Україні станом на 12 годину 8 березня 2022 року загинула 41 дитина і ще 76 поранені

Денісова зазначила, що правоохоронцями Дніпропетровщини з Харкова евакуйовано ще 300 людей. Серед врятованих — матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина.

Крім того, у м. Дергачі Харківській області під час обстрілу було завдано ударів по Дергачівському ліцею № 3 і житловим кварталам міста. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина.

«Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець», — розповіла уповноважена з прав людини.

Вона зазначила, що неможливо встановити кількість убитих та поранених у містах Маріуполь та Волноваха, адже поки ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами.

За словами Денісової, російським ворогом за ці дні у м. Харкові атаковано близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.

«Звертаюсь до міжнародної спільноти та міжнародних правозахисних організацій із проханням вжити всіх можливих заходів для припинення військового нападу Російської Федерації. Наполягаю, країни НАТО — закрийте небо!», — підсумувала вона.



15:20 Секретар РНБО Олексій Данілов в черговий раз закликав Захід закрити українське небо або надати Україні бойову авіацію та засоби ПВО.

«Від цього залежить, чи буде росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей. Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?! Якщо НАТО не хоче або неспроможне „закрити небо“ над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах», — наголосив він на своїй сторінці у Facebook.

Також Данілов зазначив, що Кремль розраховував на «nрадиційну млявість й розгубленість Заходу, в його опонуванні нахабству московії», «але після 24-го лютого для росії все одразу пішло не за планом».

«Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи. Світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініям українських окопів. Ми вдячні всім за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку», — заявив секретар РНБО.

Він також подякував британським, канадським і нідерландським друзям України за їхню останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.

15:14 Міжнародна федерація гімнастики (FIG) відкриє дисциплінарну справу проти російського спортсмена Івана Куляка, який на Кубку світу у Досі вийшов на церемонію нагородження з літерою Z на формі

Про це повідомляє офіційни сайт Міжнародної федерації гімнастики.

«Міжнародна федерація гімнастики підтверджує, що звернеться до незалежної комісії з етики з проханням порушити дисциплінарне провадження щодо російського гімнасту Івана Куляка після його шокуючої поведінки на етапі Кубка світу в Досі», — повідомили в організації.



15:06 Агентство S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній, серед яких Газпром, Роснєфть і Лукойл.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на агентство.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку із вторгненням в Україну російських військ. Зокрема, рейтинги знизили компаніям АЛРОСА, Северсталь, НОВАТЕК, СІБУР, X5 Group, Магніт, ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть, РЖД та МТС.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку із вторгненням в Україну російських військ. Зокрема, рейтинги знизили компаніям АЛРОСА, Северсталь, НОВАТЕК, СІБУР, X5 Group, Магніт, ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть, РЖД та МТС.

Параметр CCC присуджується близьким до дефолту компаніям, з невисоким шансом повернення коштів.

Зниження рейтингу компанія пов’язане зі зниженням рейтингів Росії до CCC.

14:55 Трагедія, про яку згадав Зеленський: у Маріуполі під завалами зруйнованого будинку через зневоднення померла шестирічна дівчинка

У Маріуполі під завалами будинку, зруйнованого внаслідок обстрілу російськими окупантами, виявили шестирічну дівчинку, яка померла від зневоднення.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко. «Її мати загинула. Ми не можемо сказати, скільки часу наша маленька, сильна маріупольчанка боролася за своє життя. Ми не можемо собі уявити, скільки страждань довелося винести ні в чому не винній дитині. Останні хвилини свого життя вона була одна, знесилена, злякана, відчувала страшну спрагу. Це лише одна з багатьох історій Маріуполя, який виживає у блокаді вже восьму добу», — розповів Бойченко.

Раніше про загибель дитини від зневоднення у Маріуполі загдав у своєму новому зверненні президент України Володимир Зеленський.

14:51 Народний батальон: у Вознесенську Миколаївської області мешканці вигнали з двору озброєних російських окупантів

Про цей епізод розповів радник голови МВС Антон Геращенко.

14:46 Зелений коридор Суми-Полтава: 100% безпеки немає, однак евакуація триває - голова ОДА

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький наголошує, що «зелений коридор» із Сум станом на середину дня функціонує, транспорт для евакуації продовжує формуватися.

«Справді, була стрілянина на блок-посту на виїзді з м.Суми на Роменській трасі. Це не був бій, перестрілка. Ішла техніка РФ у супроводі танка… коли вони побачили наш блок-пост, озброєних людей, то відкрили хаотичну стрілянину по полю, по посадці… Зараз ситуація трасою спокійна, зелений коридор як був, так і є», — сказав Живицький у відеозверненні в Телеграм-каналі.



За його словами, цей випадок підтвердив, що стовідсотково безпечної ситуації із виїздом із міста немає.



«Зелений коридор» на даний момент є, формуються колони із приватних автомобілів. Прошу забирати жінок, дітей, людей старшого віку. Маршрут проходження Суми-Ромни-Лохвиця і далі на Полтаву через Лубни", — нагаав він. Також, за словами голови обладміністрації, є замовлені посольствами автобуси з Лохвиці для іноземних студентів.

14:30 Колективний договір безпеки з країнами-сусідами, зкорема РФ, та провідними державами світу — Зеленський озвучив головну вимогу України



Україна готова до укладання будь-яких договорів про гарантії безпеки з усіма країнами-сусідами, у тому числі і з РФ, і за участю провідних держав світу — США, Франції, Німеччини, а також Туреччини, з якою Україна межує через Чорне море, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News,



«По НАТО я багато разів говорив і передавав публічно меседжі і Росії, і президенту Путіну: ми готові до будь-яких гарантій безпеки нашої країни від відповідних держав, які мають гарантувати. І Росія також серед цих держав, тому що Росія — наш сусід», — сказав Зеленський

На його думку, це могли б бути гарантії не лише Україні, але й РФ, про які вона постійно говорить. «Хоча я не знаю, від кого вона захищається. Тому що Україна ніколи ні на кого не нападала, а лише вела оборонні дії. Тому що захищає останнє, що у нас є - сім'ю та землю», — наголосив український президент.

Щодо вимог, які висуває Україні російська влада, зокрема про визнання «незалежності» окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, глава держави зазначив, що за цим пунктом президент РФ Володимир Путін має почати вести прямий діалог. «Ми можемо дискутувати з Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу», — сказав Зеленський.



Він назвав висунуті вимоги з боку РФ щодо «денацифікації» України чистим нацизмом, оскільки вони спрямоване на знищення української нації. «Те ж було в 40-х роках: нацистська Німеччина вела денацифікацію єврейського народу. Зараз відбувається те саме. Я просто не знав, що в сучасному світі це може бути. Що людина, яка оголошує денацифікацію, може отримати за це будь-яку підтримку»

«Це і є злочин проти народу. Тому що сказати „денацифікація“, а потім бомбардувати цивільних людей — це геноцид проти українського народу», — наголосив президент.

«Це багато разів було в історії і завжди кінчалося дуже погано. Але кінчалося для деяких держав так, що їм потім було соромно за те, що вони починали очищення світу від тієї чи іншої нації. А деяким державам було соромно за те, що на цьому страшного кривавого шляху вони не заступилися і не захищали іншу націю», — додав Зеленський.

14:20 Білорусь може вступити у війну з Україною на боці РФ — Генштаб ЗСУ

Генштаб повідомляє, що є всі ознаки того, що військово-політичне керівництво Білорусі готове до широкомасштабної участі у війні проти України на боці РФ. За інформацією Генштабу, здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО ЗС Білорусі.

Зокрема, у районі Брест перебувають по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ) ЗС Білорусі; у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) — 2 БТГр 38 одшбр; в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) — 2 БТГр 103 опдбр.

14:16 «Армія добре знає, що робити». Українські військові за добу здійснили не менше семи контратак — Арестович

За минулу добу українські військовослужбовці провели не менше семи контратак на різних напрямках, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами ЗСУ контролюють ситуацію, збивають літаки противника та крилаті ракети, не дають йому закріпитися на тих місцях, куди він хоче просунутися.

За словами Арестовича, одну з контратак було проведено в районі Маріуполя, де українські бійці знищили танкову колону окупантів.

«Тримається зона ООС, де один із повітряно-десантних підрозділів знищив колону. Харків ходить у контратаки, тобто наша армія добре знає, що робити», — наголосив він.

14:15 В Україні з’явився чат-бот для боротьби з диверсійною діяльністю окупантів

В Україні почав функціонувати чат-бот для боротьби з диверсантами та злочинною діяльністю російських окупантів. Про це йдеться на сайті Запорізької облдержадміністрації.

Чат-бот створений, щоб сповіщати щодо осіб чоловічої статі віком 25−45 років, які з 1 грудня 2021 року по 24 лютого 2022 року орендували складські/жилі приміщення в містах та населених пунктах України чи мають підозрілу поведінку.

14:08 Зеленський призначив ексмера Кропивницького Райковича головою Кіровоградської ОДА

14:00 Уродженець Чугуєва: російському генералу, який наказав бомбити Харків, заочно оголосили підозру

Генерал-майору Повітряно-космічних сил Росії Олегу Маковецькому заочно оголосили підозру в зазіханні на територіальну цілісність України та військових злочинах. Маковецький народився 1966 року в Чугуєві Харківської області.

13:50 Гуманітарний коридор Суми-Полтава знову функціонує після обстрілів

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Сумську військову адміністрацію

Близько 13:00 гуманітарний маршрут був під агрозою зриву: поблизу вул. Роменської в Сумах було чутно вибухи та стрільбу.

«Це була хаотична стрільба з техніки РФ, яка прямувала у сторону об'їзної дороги. Це не був бій. Наразі „зелений коридор“ діє, траса спокійна», — уточнює Суспільне.

13:40 З України виїхали вже понад 2 млн людей — дані ООН

Бзепрецедентно масштабний наступ Росії на Україну призвів до руйнування громадянської інфраструктури та жертв серед цивільного населення, а також змусив 2 млн 11,31 тис. людей за 12 днів війни виїхати з України в пошуках безпеки, захисту та допомоги.

Про це інформує управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), подаючи такі дані на 12:00 вівторка, 8 березня:

найбільше біженців з України прибуло до Польщі - 1 млн 204,4 тис. осіб.



Угорщина прийняла 191,35 тис. біженців з України,

Словаччина — 140,75 тис.,

Молдова — 82,76 тис.,

Румунія — 82,06 тис.,

інші європейські країни — 210,24 тис.



Крім того, за даними УВКПЛ ООН, до Росії з України прибули 99,3 тис., до Білорусі - 0,45 тис. «Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити орієнтовно 4 млн осіб», — ваажають в ООН.

13:31 «Полум'яний» привіт. Українські військові знищили колону техніки окупантів у Київській області завдяки даним від громадян



Як повідомили у пресцентрі СБУ, інформацію про цю колону було отримано через офіційний чат-бот, за допомогю якоюо українці можуть повідомляти про переміщеня та дислокацію ворога.



«Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками „V“ на Київщині. Результат — на фото: полум’яні „привіти“ окупантам», — зазначили у спецслужбі.

13:20 В Україні стартувала виплата 6500 грн допомоги тим, хто втратив роботу через війну — Мінцифри

Із 8 березня в Україні стартувала виплата 6500 грн за програмою єПідтримка громадянам, які втратили роботу через війну.

З 8 березня в Україні стартувала виплата 6,5 тис. грн допомоги тим, хто втратив роботу через війну, українцям за програмою єПідтримка. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

13:17 Російські окупанти тримають Ізюм в облозі, влада спробує надіслати гуманітарну допомогу

13:10 Гуманітарний коридор Суми — Полтава теж зривається: війська РФ почали обстріл за маршрутом

Про це повідомив нардеп Михайло Ананченко, обраний у Раду з Сумської області.

«За маршрутом зеленого коридору розпочалася стрільба, в тому числі чутні звуки танків! Прохання термінового репосту! Зелений коридор тільки після припинення стрільби! Без команди та припинення просимо нікого не виїжджати!» — написав Ананченко.

Він додав, що за умови припинення вогню рух евакуації з Сум до Полтави буде продовжений.

Тим часом першій евакуаційній колоні із Сум уже вдалося вʼїхати на Полтавщину, повідомив о 12:43 голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.



13:03 Розпочали обстріли. Верещук вимагає від російських окупантів не зривати шлях гуманітарних вантажів у Маріуполь те евакуацію з міста

Зараз поступають сигнали, що Росія обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу з Запоріжжя до Маріуполя, заявила віце-прем'єр Ірина Верещук.

Вона повідомила, що зараз гуманітарний вантаж прямує в Маріуполь і українська сторона розраховує зобов’язання щодо режиму припинення вогню, які взяла на себе Російська Федерація ще 5−6 березня.



«Звертаюся до росіян: ми з вами домовилися, що Червоний хрест буде посередником у наших з вами перемовинах. І російська, і українська сторона письмово підтвердили Червоному хресту, що готові відкрити гуманітарний коридор у напрямку Запоріжжя-Маріуполь і Маріуполь-Запоріжжя для евакуації людей та завезення гуманітарних вантажів», — зазначила Верещук.

Раніше президент Зеленський заявив, що більше не може чекати, поки ворог виконає домовленості, а тому «ми відправили транспорт для порятунку людей». «Якщо ви розстріляєте ще й цей транспорт, знайте: це буде на очах в усього світу. Усі будуть свідками — й усі будуть свідчити», — заявив український президент.

12:50 У Херсонській області збили російській ворожий літак — Геращенко



Сили спротиву на тимчасово зайнятій російськими військами території Херсонської області збили російський літак, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.



«Сьогодні вранці наші сили спротиву на тимчасово окупованій території зі Stinger збили фашистський літак над Білозеркою. Один пілот точно живий залишився — катапультувався. Уламки впали на Кізомис», — написав Геращенко у Телеграмі.



12:48 Shell оголосила про відмову від російських нафти та газу — Bloomberg

12:45 В Олешках люди масово вийшли на протест проти оккупантів



Вони скандують «Олешки — Україна!»

12:36 «Ми прийдемо і вас розвалимо». Миколаїв отримав підкріплення та готує наступ — Віталій Кім



Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що Збройні сили України в регіоні отримали підкріплення та готують наступ.

«Знаємо, що ворог виснажений, а ми отримали підкріплення. Зайшли хлопці з технікою. Звільнятимемо Миколаївщину. Ми чесні, ми попереджаємо — ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду», — сказав Віталій Кім у своєму відеозверненні.



За його словами, ніч у регіоні минула спокійно, обстрілів було мало.

12:26 Україна намагалася організувати евакуацію з Маріуполя, окупанти розпочали атаку в цьому напрямку — Міноборони

Міністерство оборони України та штаб Операції об'єднаних сил повідомляють, що для евакуації мирних мешканців Маріуполя українські оборонці міста намагалися звільнити єдиний можливий маршрут: розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження тощо.

«Проте окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору. Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!», — додали в Міноборони.

12:18 Майже в усій Київській області постійна загроза авіанальотів — голова ОДА

Станом на ранок 8 березня майже у всій Київській області була постійна загроза авіанальоту. Найскладнішими залишаються напрямки Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.



«Ведеться вогонь по житлових будинках та цивільному населенню. Загарбник перешкоджає проведенню евакуації населення. Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші. Йде великий потік людей до лав територіальної оборони району», — пише Кулеба.

12:10 Російська авіація окупанта бомбардує українські міста некерованими авіаційними бомбами — ГУР Міноборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що для бомбардування українських міст авіація окупанта використовує некеровані авіаційні бомби.

Українські розвідники остаточно встановили це, допитавши Олександра Красноярцева — російського майора, льотчика 1-го класу, начальника повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром Шагол, м. Челябінськ). Він був пілотом ворожого літака Су-34, який 5 березня виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів.

Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддають накази про бомбові удари по об'єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст. При цьому для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250−270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування — черговий очевидний злочин проти людяності армії окупанта.

12:02 «Я буду звертатися до народів світу, якщо лідери не почують»: у новому зверненні Зеленський наполегливо закликав Захід захистити небо України — головні тези

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу та українців з новою промовою, поклавши на західні держави відповідальниість за ненадання допомоги проти бомбардувань українських міст з повітря.

Головні тези його заяви:

Триває повномасштабна терористична війна проти нашого народу.



проти нашого народу. Окупанти знову бомбили Суми — авіабомбами . Наше мирне місто, яке ніколи у своїй історії не загрожувало Росії, перетворюють на пекло.



. Наше мирне місто, яке ніколи у своїй історії не загрожувало Росії, перетворюють на пекло. Маріуполь — мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували і спеціально виснажують, катують. В Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка . У 2022 році! Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери!

— мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували і спеціально виснажують, катують. В Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, . У 2022 році! Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери! Ми боремось вже тринадцятий день. Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Але є небо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо пʼятисоткілограмових бомб, щоб скидати їх на Чернігів і Київ. Одесу і Харків. Полтаву і Житомир. На мільйони й мільйони мирних українських людей.

Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо пʼятисоткілограмових бомб, щоб скидати їх на Чернігів і Київ. Одесу і Харків. Полтаву і Житомир. На мільйони й мільйони мирних українських людей. 13 днів, коли ми чуємо обіцянки, що ось-ось буде допомога у небі.

що ось-ось буде допомога у небі. Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах — безумовно, на російській державі, на російських військових, на окупантах. Але відповідальність за це — і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, хто досі не убезпечив українське небо.

кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах — безумовно, на російській державі, на російських військових, на окупантах. Але за це — і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, хто досі не убезпечив українське небо. Бойова авіація, протиракетна оборона — життєво необхідні!

Багато домовленостей про створення гуманітарних коридорів не спрацювали ( зокрема в Маріуполі) — поки що. І у мене немає більше часу чекати.

зокрема в Маріуполі) — поки що. І у мене немає більше часу чекати. Ми відправили транспорт для порятунку людей . Якщо ви розстріляєте ще й цей транспорт, знайте: це буде на очах в усього світу. Усі будуть свідками — й усі будуть свідчити.

. Якщо ви розстріляєте ще й цей транспорт, знайте: це буде на очах в усього світу. Усі будуть свідками — й усі будуть свідчити. Мені сказали, що Червоний Хрест забороняє нам використовувати емблему на наших машинах, які виконують гуманітарні місії. І це показово. Це говорить дуже багато — про те, що деякі люди, дуже впливові люди, вирішили поставити хрест на українцях.

Я цього не допущу. Я буду звертатися безпосередньо до народів світу,

У нас дуже насичена переговорна доба. Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою, з президентом Європейської ради, нашим другом Шарлем Мішелем, з прем'єр-міністром Індії паном Моді.

Але є речі, які вирішуються не у переговорах, які не залежать безпосередньо від нас. А тільки від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. І тоді ми побачимо, що українське небо — безпечне. Українські міста — розблоковані.

І тоді ми побачимо, що українське небо — безпечне. Українські міста — розблоковані. Якщо світ буде осторонь — він втратить себе . Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Саме те, за що ми боремось в Україні. Дуже міцно, з нашими військоми. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ.

11:40 Кількість жертв авіаудару російських військ в Сумах зросла до 21 особи, зруйновано майже два десятки будинків

Раніше повідомлялося про 18 загиблих, з яких двоє дітей. Тепер кількість жертв зросла до 21 (2 дітей), усі вони — цивільні мешканці міста Суми.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, поінформувавши також про відкриття справи за фактом воєнного злочину РФ (порушення законів та звичаїв війни, ч. 2 ст. 438 КК України).

7 березня 2022 року близько 22:35 год авіаудар (бомбардування) по житловому сектору вул. Романська та вул. Спартака в Сумах повністю знищив один з будинків і частково зруйнував ще 16 житлових будинків.

11:27 Колона з Сум почала рух зеленим коридором у Полтаву



Відповідне відео оприлюднили сумські кореспонденти Суспільного

11:21 Стратегічне завдання № 1. Закрити небо без допомоги НАТО. Що може зробити Україна — методи, техніка, гроші

У спеціальному матеріалі НВ пояснює, як Україна може самостійно закрити небо від ворога, але потребує для цього постачання застарілих винищувачів і великої кількості ручних зенітно-ракетних комплексів Стінгер.

11:10 З Харкова залізницею евакуювали понад 600 тисяч людей — голова ОДА

Укрзалізницею із Харкова, який обстрілюють російські окупанти, евакуювали більше 600 тисяч осіб. Людей продовжують вивозити продовжується. Про це повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків — марні. Ми свої позиції тримаємо», — йдеться у повідомленні.



Синєгубов повідомив, що проривів та заходів бойових підрозділів російських військ та їхніх диверсійно-розвідувальних груп у місто за минуло добу, 7 березня, не було.

11:07 Українські військові захопили парадний танк російських окупантів у Сумах

11:05 Зеленський в інтерв'ю ABC News: Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав російського диктатора Володимира Путіна до діалогу, наголосивши, що Україна готова говорити та шукати компроміси, але не буде капітулювати.

В інтерв'ю американському телеканалу ABC News, відповідаючи на запитання, чи готова Україна піти на вимоги РФ для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським; визнати незалежність «Л/ДНР», Зеленський сказав: «Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції».



«Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. Щодо НАТО — я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ», — додав президент.



Він також зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка «просить щось навколішки, і ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом».



«Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ, ми можемо обговорити і знайти компроміс», — сказав Зеленський.



Водночас він наголосив, що ключове питання — те, як люди на цих територіях житимуть, хто хоче бути частиною України.



«Що має бути зроблено: Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній кулі без кисню. Я гадаю, це те, де він перебуває», — заявив він.

10:55 Мер Ірпеня отримав погрози з вимогою здати місто окупантам, він відмовився

Міський голова Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив, що в понеділок увечері отримав погрози його життю з вимогою здати місто окупаційним військам.



«Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров’ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли — Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б'ється!», — написав Маркушин у Телеграм у вівторок.

10:45 Зеленський попередив про загрозу війни для всього світу: «Чим більше цей звір з'їсть, тим більше йому захочеться»



Президент Володимир Зеленський попереджає країни Заходу, що можуть стати наступною метою агресивного курсу Володимира Путіна.

В інтерв'ю ABC News Зеленський сказав, що сьогодні війна йде в Україні, а завтра може бути «у Литві, Польщі, Німеччині».



«Всі думають, що ми далеко від Америки чи Канади. Ні, ми у цій зоні свободи. А коли порушують і наступають на межі прав і свобод, то ви маєте нас захищати. Тому що ми будемо першими. А ви будете другим. Бо чим більше цей звір з'їсть, тим більше він захоче ще, ще й ще», — зазначив він.

10:43 Ворог готується до штурму столиці та залучає найбільш боєздатні частини

Російські окупаційні війська готуються до штурму столиці і проводять перегрупування. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу:



спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова ( Грозний);



Грозний); 27 загону СпП Кузбасс ( Кемерово);

Кемерово); 604 центру СпП Вітязь ( Москва) Росгвардії;

Москва) Росгвардії; приватної військової компанії Ліга ( колишня ПВК Вагнер).

10:35 Голова Полтавської ОДА підтвердив початок евакуації людей із Сум в Полтаву

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що гуманітарний коридор із Сум в Полтави дійсно почав працювати. Людей сподіваються вивезти до Полтави через Лохвицю й Лубни.

Цей маршрут погоджений українською та російською сторонами. З 9:00 до 21:00 за київським часом розпочався режим тиші. Україна його дотримується, додав Лунін

«Щоб забрати людей, кілька десятків автобусів уже вирушили з Лохвиці. Разом із ними — представники Червоного Хреста та медики. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Полтавська та Сумська обласні військові адміністрації контролюють процес. Логістика вибудувана. Людей приймемо, нагодуємо. Евакуюємо цивільних, зокрема й іноземних студентів. Усі далі продовжать рух на захід країни», — розповів голова ОДА.

10:22 У Сумах розпочинається евакуація мешканців — відео

Перші кадри колони автобусів, яка готується виїхати з міста Суми, оприлюднив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

10:05 НОВА СПРОБА ГУМАНІТАРНОГО КОРИДОРУ: З 10:00 МАЄ РОЗПОЧАТИСЯ ЕВАКУАЦІЯ З МІСТА СУМИ

«Спробуємо ще раз… Домовились про гуманітарний коридор для міста Суми. З Сум — цивільні люди, у Суми — гуманітарні вантажі. Віримо, що „автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватись“ — не закриють двері й ніхто не постраждає», — написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Відкриття гуманітарного коридору о 10:00 з Сум підтвердила також віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Сьогодні (8 березня) має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно узгоджений Міністерством оборони Росії у відповідному листі до міжнародного комітету Червоного хреста Маршрут для гуманітарного коридору один для евакуації людей: Суми-Голубівка-Лохвиця-Лубни-Полтава», — сказала Верещук у своєму відеозверненні.

Вона наголосила, що сторони не погоджували жодних інших маршрутів гуманітарного коридору. При цьому міністр зазначила, що Україна має інформацію про те, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів і планує маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом — неузгодженим та небезпечним.

«Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпуляційних дій та виконати обіцянку, зафіксовану документально. Йдеться про евакуацію з міста Суми до Полтави цивільних жителів, зокрема іноземних студентів, зокрема громадян Республіки Індія та КНР. Також йдеться про доставку гуманітарним коридором до міста Сум відповідних гуманітарних вантажів, зокрема продуктів харчування та вкрай необхідних ліків», — сказала вона.

За словами Верещук, Україна готова повністю забезпечити весь шлях узгодженим маршрутом, про що поінформувала як Червоний хрест, так і російську сторону.



Вона також повідомила, що сторони домовилися про початок режиму тиші за маршрутом о 9:00 за київським часом, а часові рамки гуманітарного коридору позначені проміжком з 9:00 до 21:00.



«По всьому маршруту мають бути прибрані будь-які перешкоди для руху відповідних колон як з людьми, які виїжджають із міста Суми, так і гуманітарними вантажами, що доставляються до міста Суми. Колона з гуманітарними вантажами рухатиметься до міста Суми за маршрутом Лохвиця-Андріящівка-Ромни-Недригайлів-Суми. Реальне припинення вогню у рамках руху гуманітарного коридору стане підставою для оповіщення населення щодо можливості евакуюватися. Договорено, що о 10:00 перша колона має розпочати рух із міста Суми. Також слідом за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті», — уточнила міністр.



Крім того, Верещук зазначила, що Україна відправила російській стороні та Червоному хресту розроблені маршрути для подальших гуманітарних коридорів:

Волноваха-Запоріжжя,

Маріуполь-Запоріжжя,

Київ та Київська область у напрямку Західної України,

Харків та Харківська область у напрямку Західної України.



«Закликаємо Росію невідкладно узгодити зазначені маршрути, про що повідомити міжнародний комітет Червоного хреста та забезпечити постійний режим припинення вогню цими маршрутами», — додала вона.



09:50 Рішення за Варшавою. США не заперечували проти того, щоб Польща передала свої винищувачі Україні — Білий дім

США не заперечували проти того, щоб Польща передала свої винищувачі Україні. Остаточне рішення залишається за Варшавою.

Про це в ході брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.



«Ми працюємо з Польщею з цього питання і консультуємося з рештою союзників по НАТО. Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала Україні літаки», — зазначила вона.



За словами Псакі, є деякі складнощі у цьому питанні, зокрема те, як ці літаки будуть транспортовані до України, звідки вони вилетять та де приземляться.

09:36 Астанавітєсь, дубль 2. Янукович звернувся до Зеленського: просить «зупинити кровопролиття» та здатися

Експрезидент-втікач Віктор Янукович звернувся до президента України Володимира Зеленського. Його заяву оприлюднило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

У своєму зверненні Янукович пише про «велику жертву», на яку він пішов у 2014 році, та продовжує наративи російської пропаганди про війну на Донбасі, яка розпочалася після того, як він утік. А в кінці він вирішив «по-президентськи і навіть трохи по-батьківському» звернутися до Володимира Зеленського.



«Володимире Олександровичу, Ви, мабуть мрієте стати справжнім героєм! Але є героїзм не показний, він не у тому, щоб воювати до останнього українця. Він у самопожертві, перемозі над власною гордістю та амбіціями… Я добре розумію, що у вас багато „порадників“, але особисто ви зобов’язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди».

09:27 Втрати ворога — нові дані: понад 12 тис. осіб та більше ніж 300 танків

Міністерство оборони України оновило дані про загальні бойові втрати російської армії від початку вторгнення:

особового складу — понад 12 000 осіб,



танків — 303 од.,

бойових броньованих машин — 1036 од.,

артилерійських систем — 120 од.,

РСЗВ — 56 од.,

засоби ППО — 27 од.,

літаків — 48 од.,

гелікоптерів — 80 од,

автомобільної техніки — 474 од.,

кораблі /катери — 3 од.,

цистерн з ПММ — 60.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

«Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо!», — закликають у Генштабі.

09:13 Кількість загиблих після авіаудару в Сумах зросла до 18, це цивільне населення, зокрема двоє дітей — Геращенко

У результаті авіаудару російських військ 7 березня в Сумах 18 мирних жителів, зокрема двоє дітей, загинули, повідомив у Телеграм радник голови МВС Антон Геращенко. Він також опублікував фото жертв, зокрема неповнолітніх, додавши, що робить це навмисно. «Загибель мирних сумчан ще й на совісті тих європейських політиків та горе стратегів, котрі досі не прийняли рішення дати нам потужні зенітні ракети, або закрити небо, — наголосив Геращенко. — Я навмисне опублікую тут страшні фото загиблих дітей, щоб ви показали їх депутатам своїх бундестагів, парламентів, палат лордів. Нехай знають, що це через їхню нерішучість чи скоріше боягузтво, щодня в Україні гинуть діти, жінки та старі».

Завали ще розбирають. Авіабомби було скинуто на житлові будинки на вулиці Роменській та вул. Спартака.

Раніше ДСНС повідомляло про дев’ятьох загиблих від авіаудару, серед яких двоє дітей.

УВАГА, НИЖЧЕ ВАЖКІ ФОТО ЖЕРТВ АВІАУДАРУ



09:05 Транспортна структура України за час війни зазнала збитків на $10 млрд, більшість об'єктів реально відновити за рік — міністр



На кінець минулого тижня збитки від російської агресії для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) перевищили $10 млрд. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телеканалу Рада.

За його словами, більшість об'єктів вдасться відновити за рік, а найскладніші та найбільші комплекси — максимум до двох років.



«Ми точно переможемо і точно все відбудуємо», — наголосив міністр.

08:58 Світовий банк мобілізував для України пакет екстреного фінансування понад $700 млн.

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) у ніч на вівторок затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine) у розмірі $489 млн, а з урахуванням іншої допомоги її загальна сума перевищить $700 млн.



Як йдеться у повідомленні банку, пакет складається з додаткової позики на $350 млн та гарантій у розмірі $139 млн.

08:53 Джоан Роулінг передасть 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу українським дітям

Письменниця, авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг передасть 1 млн фунтів стерлінгів (1,3 млн доларів) на допомогу українським дітям, що постраждали від війни, яку в Україні розв’язала Росія.

«Я особисто збиратиму пожертви до цього заклику, до 1 млн фунтів стерлінгів. Велике-велике дякую вам усім, хто вже пожертвував, ви допомагаєте фонду Lumos (Lumos — міжнародна недержавна благодійна організація, заснована Джоан Роулінг) робити важливу роботу для деяких найбільш вразливих дітей в Україні», — написала письменниця у Twitter.

08:45 Злочини окупантів: наслідки нічного бомбардування Сум та Охтирки

Судячи з відео, в обох містах розтрощено будинки житлового сектору.

08:30 ДСНС розповіла про наслідки нових обстрілів Харкова та Миколаївської області: десятки пожеж, зруйновані будинки, мінімум 8 загиблих

За добу з 7 по 8 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС намагалися ліквідувати наслідки обстрілів та повітряного бомбардування житлових кварталів та інших об'єктів Харкова, а також сільських населених пунктів області.

Сталося безліч руйнацій і пожеж, рятувальникам також доводиться знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Виявлено тіла 4 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих з останню добу в Харківській області уточнюється.



Зокрема в харківській дев’ятиповерхівці на вул. Краснодарській горіли 27 квартир з 1-го по 9-й поверхи. Площа пожежі склала понад 1500 кв.м. Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

У Миколаївській області після ворожих обстрілів 7 березня виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 — на об'єктах.

Загинуло принаймні 4 цивільні особи, ще 5 людей вдалося витягти з-під завалів і доправити до лікарень.

08:17 «Нахабна брехня». Держдеп відповів Лаврову після скандальної заяви про війну в Україні

У Держдепартаменті США назвали нахабною брехнею висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова з приводу війни в Україні. Лавров раніше стверджував, що «мета спеціальної воєнної операції Росії - зупинити будь-яку війну, яка може проходити на території України, або яка може розпочатися звідти».

У відповідь офіційний представник Держдепу Нед Прайс заявив, що це нахабна брехня і війну в Україні розпалює саме «спецоперація» Росії.

08:12 Складається враження, що російські військові мають вказівку не допускати жодних коридорів — радник голови МВС

Про це в ефірі українських телеканалів сьогодні заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«Вчора росіяни знову заявили про те, що о 9-й ранку сьогодні вони планують можливість гуманітарних коридорів. Я б дуже хотів вірити, що все вийде. Але, на жаль, складається таке враження, що влада РФ дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України», — сказав Денисенко

Він зазначив, що для росіян важливо довести ситуацію до того, коли українці, які потребують евакуації, «майже зневіряться і почнуть проситися в їхні гуманітарні коридори, тому що росіяни планують зробити гуманітарний коридор до Росії та Білорусі».

«Вони пропонують вивести громадян України туди і зробити їх своїми полоненими та жертвами телекартинки, які розповідатимуть про те, як їм „важко“ було під українською владою і як „добре“ в РФ», — уточнив Денисенко. Радник голови МВС України також наголосив, що ситуація з гуманітарними коридорами де-факто не змінюється вже протягом останніх кількох діб.

«Маємо ситуацію, коли росіяни обіцяють нам гуманітарні коридори, обіцяють нам вивести цивільне населення, щодня ми організовуємо ці процеси, сподіваємось, що буде можливість гуманітарного коридору, і щоразу нас, м’яко кажучи, обманюють», — додав він.

08:05 Наслідки авіаудару по житловому сектору в Сумах: щонайменше 9 загиблих, з них двоє дітей

Учора пізно ввечері, в останні години 7 березня, російські окупанти завдали авіаудар з літаків по Сумах та Охтирці (Сумська область).

Вранці 8 березня ДСНС розповіла про перші відомі наслідки безжальної атаки на житловий сектор міста Суми.



Удар припав на будинки по вул. Роменська та Спартака. Рятувальникам довелося розбирати зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Одну травмовану жінку, заблоковану поміж руїнами, вдалося передати медикам.

Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок удару загинуло 9 людей, з них 2 дитини.

07:50 «Окупанти прострілюють вулиці». Мер Бучі Анатолій Федорук розповів про ситуацію в місті

Місто Буча під Києвом фактично перебуває у стані облоги, бо російські окупанти обстрілюють вулиці та не дають людям можливості виїхати.

Про ситуацію в місті розповів мер Бучі Анатолій Федорук в ефірі телемарафону Uaразом.

За словами мера Бучі, під час третього раунду перемовин між Україною та РФ 7 березня російські війська обстрілювали з усього можливого озброєння Київ і передмістя, зокрема Бучу.

«Фактично сьомий день Буча, Ворзель, а Гостомель — з самого початку (війни) є в заручниках у російських військ. Були спроби наших ЗСУ і вже майже витіснили російські війська, але через добу вони знову зайшли. Вони контролюють основні вулиці і прострілюють їх. Окупанти не дають мешканцям в невеличкий період, коли немає обстрілів, виходити з помешкань. Вони прострілюють вулиці», — повідомив Федорук.

Також він повідомив, що близько 01:30 вівторка, 8 березня, завершився ще один ворожий артобстріл.

07:35 Темп просування військ ворога значно уповільнився — нове зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України розповів про ситуацію на фронті станом на 6:00 вівторка, 8 березня:

Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.



його військ значно уповільнився. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах.

у межах Південної, Східної та Північної операційних зон На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова.

напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова. Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.

продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках. У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва. На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.

та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні. Угруповання Повітряних сил ЗСУ успішне відбиває ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу противника, забезпечує протиповітряне прикриття критичних об'єктів України та угруповань військ.

ЗСУ успішне відбиває ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу противника, забезпечує протиповітряне прикриття критичних об'єктів України та угруповань військ. Окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства і порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів. Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях що тимчасово зайняті російськими окупантами широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об'єктах цивільної інфраструктури.

і порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів. Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях що тимчасово зайняті російськими окупантами широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об'єктах цивільної інфраструктури. На територіях Херсонської та Миколаївської областей , що тимчасово зайняті ворогом для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби . За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями, щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

, що тимчасово зайняті ворогом для впливу на місцеве населення окупанти використовують . За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями, щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням. Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом ЗСУ. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

07:23 У передмісті Миколаєва ведуться оборонні бої - Генштаб

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону. Як повідомив Генштаб, також здійснюється прикриття морського узбережжя.

07:01 Опубліковано список вбитих російськими окупантами мирних мешканців Херсонщини: кількість жертв перевищила 50 осіб, з них 2 дитини

Ексзамголови Нацполіції Вячеслав Аброськін опублікував список мешканців Херсонської області, які загинули від дій російських окупантів.

«Наші мужні громадяни, які залишилися і розбирають руйновані будинки, збирають вбитих в окупованому Херсоні, надали інформацію про вбитих російськими окупантами мирних мешканців Херсонщини», — написав Аброськін у Facebook.



За його словами, станом на 19:00 7 березня отримано інформацію про 53 цивільних загиблих внаслідок бойових дій, двоє з них діти. У Херсоні зафіксовано 35 загиблих цивільних, у Новій Каховці - 9, у Генічеську — 3, у Бериславському районі - 2.



05:47 Кількість біженців з України перевищила 1,7 млн людей — ООН

1,7 мільйона українців залишили країну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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