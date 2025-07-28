13-летний Дмитрий с интересом смотрел, как старшие ребята что-то варят в черной ложке на зажигалке. Жидкость чернела, булькала и распространяла странный запах. На дворе были лихие 90-е, развлечений в небольшом городке было немного, как и работы. Как и будущего, собственно.

Так началось знакомство Дмитрия с наркотиками, зависимостью, местами лишения свободы, а впоследствии — и с активизмом в пользу прав человека.

«Люди, которые употребляют наркотики, — не преступники»

Дмитрий Шерембей глава БУ «100% Життя»

«Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, и я потребитель наркотиков, — так начинается беседа на собраниях анонимных наркопотребителей, — Я начал употреблять в 13 лет. Впоследствии меня осудили на пять лет условно, а потом я отсидел четыре года в тюрьме. За что? За личное хранение».

Все присутствующие на собрании одобрительно кивают — ведь через тюрьму и уголовные производства из-за потребления прошли почти все в комнате. Это история Дмитрия Шерембея, главы БО «100% Життя» — типичная для тысяч людей, которых в Украине наказывают за употребление наркотиков. В Украине 85% лиц, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, получают судимость именно за хранение — даже без цели сбыта. Вместо помощи государство отправляет людей, употребляющих наркотики, в тюрьмы без лечения и поддержки. Такой подход не уменьшает проблему наркопотребления, а усугубляет ее — изоляция, стигма и риски для здоровья таких людей за решеткой растут.

«Тогда, в 90-е, употребление наркотиков для меня было только из любопытства, ведь заниматься нечем было. Просто эксперимент, который перерос в систематическое употребление. А когда ты в системе, то это влияет и на стиль жизни, и на модель поведения. Потому что ты, по сути, криминализируешься, ведь тебе надо доставать как сами наркотики, так деньги на них», — рассказывает Дмитрий Шерембей.

За несколько лет он имел четыре судимости, а в 2001-м услышал диагноз «ВИЧ»: «Я весил 45 килограммов и имел сопутствующие болезни кроме диагноза ВИЧ. Врачи давали мне не более года на жизнь и не более 1% на выживание. Имея в то время смертельный диагноз и один шанс из ста, я четко осознал, что должен им воспользоваться».

Фото: БУ «100% Жизнь»

Ради этого Дмитрий применил для себя один психологический прием: «Я сел и написал подробный план последнего года своей жизни. Это было нелегко, потому что когда тебе осталось жить мало, ты очень сознательно должен тратить свое время. Чтобы успеть как можно больше. Поэтому у меня было внутреннее приготовление. С тех пор я понял, что каждый день, каждый час имеет значение. Даже 24 часа — это ресурс, который ты инвестируешь в радость, или в слезы, или в действие, именно ты выбираешь как прожить этот день по-максимуму. С тех пор прошло уже более 20 лет и я до сих пор проживаю каждые 24 часа по-максимуму, наполняя их важными словами и действиями, так, будто они последние».

Еще в тюрьме Дмитрий начал читать все книги, которые были в библиотеке, и основал христианский кружок. Впоследствии он записался в группу психологической поддержки, а затем организовал помощь «равный — равному». Одновременно он попал в программу антиретровирусной терапии — одну из первых в Украине. Дмитрий получил лечение от ВИЧ и воспользовался своим 1% шанса на выживание. Впервые в жизни не изоляция, а поддержка дала ему шанс. И это не было чудом. Это была система, которая позволила встать на ноги и вернуться к полноценной жизни.

Он прошел долгий путь — не только физического, но и социального восстановления и начал помогать другим — так начался путь Дмитрия в активизме, который продолжается до сих пор.

Кто пострадавший при употреблении наркотиков, как при грабеже или убийстве?

Валерия Рачинская директорка по правам человека, гендеру и развитию сообществ БО «100% Життя»

«Человек, который употребляет наркотические вещества, имеет право на помощь — а не на наказание», — говорит Валерия Рачинская, директорка по вопросам прав человека, гендера и развития сообществ БО «100% Життя», и признается, что в Украине ежедневно тысячи людей оказываются под угрозой ареста не за сбыт наркотиков или преступление, которое наносит вред человеку, а за сам факт того, что они больны зависимостью.

«Они наказываются за нарушение закона, но при этом нет очевидных пострадавших, как при грабеже или убийстве. Потребление наркотиков — это личное решение, которое не вредит другим людям. Человек, который решает употреблять вещество, будто совершает преступление против государства, хотя фактически это его выбор. Алкоголь, который также вызывает зависимость, не криминализирован, хотя он может вредить системе здравоохранения значительно больше. Аналогично, несбалансированное питание приводит к хроническим болезням, но людей не наказывают за это. Криминализация наркопотребления — это результат исторических процессов, политических решений и страхов, которые не базируются на современных научных знаниях и гуманитарном подходе. При этом наказание в виде тюрьмы часто лишь усугубляет ситуацию, потому что реабилитация там почти не происходит».

Слова Валерии подтверждает отчет Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Еще в 2023 году было зарегистрировано 38 670 уголовных правонарушений за преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Но наибольшее количество уголовных производств касалось 20155 лиц, осуществлявших производство, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств без цели сбыта — а следовательно фактически являются наркопотребителями, значительная часть которых имеет заболевания — расстройства психики и поведения.

Как объясняет Валерия, в нашей стране до сих пор криминализировано не только хранение наркотиков с целью сбыта, но и мелкое хранение для личного использования — даже в дозах, не превышающих одной инъекции. И речь не только об инъекционных веществах. В 2024 году этот «предел» уголовной ответственности — 0,005 г героина или 0,02 г метадона. Это буквально половина дозы.

За хранение такого количества предусмотрено реальное наказание в виде лишения свободы — и тысячи дел ежегодно открывают именно по этому формальному нарушению. Человек, который мог бы попасть в реабилитацию или на заместительную терапию, вместо этого попадает в следственный изолятор, а затем — в тюрьму. И часто — навсегда теряет шанс вернуться к нормальной жизни.

Тюрьма вместо лечения

Уголовное наказание за хранение наркотических веществ без цели сбыта, а фактически для личного употребления (ст. 309 Уголовного кодекса Украины) — это механизм, который не уменьшает уровень употребления, но увеличивает уровень смертности, отмечают эксперты. Люди, которые могли бы получить помощь, боятся обратиться к врачу. Они избегают тестирования на ВИЧ или гепатиты, потому что знают, что любое взаимодействие с медицинской или социальной системой может закончиться обыском и уголовным производством.

Наталья Гуторова главная научная сотрудница НИИ изучения проблем преступности имени академика В.В.Сташиса НАПР Украины

«Уголовная ответственность за хранение наркотиков без цели сбыта фактически является ответственностью за их употребление. Можем ли мы таким образом достичь целей уголовного наказания, то есть сделать наше общество более безопасным, эффективно противодействовать преступности? Эффективно ли мы тратим средства налогоплательщиков, силы и средства органов уголовной юстиции? Не возникает сомнения, что нет. Такой подход лишь способствует совершению новых преступлений со стороны осужденных, которые будут вынуждены или искать средства на уплату штрафов, в том числе и путем совершения новых преступлений, или приобретать противоправным способом наркотические средства в местах лишения свободы. Кроме того, применение наказания вместо необходимого для человека лечения усиливает стигму, отпугивает от медицинской помощи, что в конечном итоге приводит к росту заболеваемости ВИЧ, туберкулезом и гепатитами»,— отмечает Наталья Гуторова, главная научная сотрудница НИИ изучения проблем преступности имени академика В.В.Сташиса НАПрН Украины.

Сергей Дмитриев заместитель председателя Синодального управления социального служения и благотворительности ВТО «Элеос-Украина»

«Нынешняя система стигматизирует наркозависимых, лишая их шансов на достойную жизнь, — подчеркивает отец Сергий Дмитриев, заместитель председателя Синодального управления социального служения и благотворительности ПЦУ „Элеос-Украина“. — Отсутствие государственных программ реабилитации и профилактики — большая проблема. И хотя есть программы снижения вреда, они подходят не всем. Нам надо изменить общественный подход: закон должен защищать таких людей, признавать их больными, а не наказывать. Это вопрос не только медицины, но и гуманности. И даже в сложных условиях войны важно продолжать работу над этим, потому что наркозависимость — это не приговор, а болезнь, с которой можно и нужно бороться».

Отец Сергий добавляет, что часто именно религиозные организации, работающие с наркозависимыми, показывают свою эффективность в возвращении человека к жизни без зависимости. За последние годы уровень профессионализма в таком служении значительно вырос.

«Но если человек вместо реабилитационного центра попадает за решетку, то мы теряем с ним контакт. А следовательно человек теряет шанс на выздоровление», — отмечает он.

Наказать — проще, чем помочь

«Мы проиграли войну с наркотиками» признала Глобальная комиссия по вопросам наркополитики еще в 2011 году. Но представители власти продолжают воевать с потребителями этих веществ — ведь это проще, чем разрушить схемы наркотрафика. И правоохранители, которые из года в год должны демонстрировать эффективность, отчитываются не о раскрытии преступных группировок, а о том, сколько людей было поймано с «0,005 г». Это искажение логики: государство борется не с проблемой, а с ее жертвами. И тем самым углубляет кризис.

«Текущие нормы (например, приказ Минздрава Украины 188 и статья 309 Уголовного кодекса Украины) не соответствуют реальным потребностям и вредят людям, — говорит Валерия Рачинская, — Нужно изменить дозировку, отказаться от наказания за личное потребление и подходить к проблеме как к медицинской, а не уголовной. Законодательство надо реформировать так, чтобы декриминализировать личное потребление и сконцентрировать внимание на лечении».

Опыт Португалии: «мой сын и брат — не преступники»

В более чем 30 странах мира уже отменили уголовную ответственность за хранение наркотических веществ в небольших размерах для личного употребления. Это не анархия. Это — наука, права человека и логика в действии.

В 1974 году в Португалию вернулись военные, которые вели кровопролитные войны в колониях — Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау. Они привезли с собой не только чувство вины за участие в колониальных войнах, а культуру потребления каннабиса и героина. Уже через десять лет в стране началась опиоидная эпидемия — почти 1% населения был зависимым от так называемых тяжелых наркотиков. Медики были в отчаянии из-за сверхвысокого уровня смертей от передозировок и СПИДа, а полиция не знала, за что хвататься — ведь потребителей было так много, что не хватало рук их ловить, а тюрьмы были переполнены.

Ситуация вызвала возмущение и напряжение в обществе — ведь почти в каждой семье был человек с зависимостью: «Но это же наш мальчик — он не преступник, он болен!».

Португалия была первой страной, которая перенаправила средства, которые ранее тратились на войну с потреблением наркотиков, на программы социальной поддержки, лечения и детоксикации. В 2001 году эта страна первой в Европе полностью декриминализировала хранение всех видов наркотических веществ для личного употребления. В результате количество новых случаев ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, уменьшилось на 95%. Смертность от передозировки снизилась вдвое. Количество новых случаев употребления среди молодежи — не выросло. А количество людей, которые обращаются за лечением, значительно увеличилось.

«Опыт других стран показывает, что декриминализация употребления наркотиков — это эффективный шаг в борьбе с распространением ВИЧ, гепатитов и других опасных инфекций. Там люди получают не только возможность снизить вред для здоровья, но и доступ к медицинской и психологической помощи. Нам стоит внедрять подобные практики, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, живущих с наркотической зависимостью», — говорит Наталья Гуторова.

«К сожалению, пример Португалии показывает нам, что военные действия провоцируют рост потребления наркотиков, — комментирует Дмитрий Шерембей. — Причин тому много — ПТСР, перенесенные операции, фантомные боли из-за ампутирования и тому подобное. Мы должны учитывать то, что после окончания войны мы не можем называть преступниками полстраны и продолжать воевать с потребителями наркотиков и сажать их в тюрьмы, вместо того, чтобы поддерживать и лечить».

Фото: БО «100% Життя»

Украина: время менять подход

В Украине уголовная ответственность за хранение наркотических веществ для личного употребления остается одной из самых жестких в Европе. Люди, употребляющие наркотики, часто оказываются за решеткой, вместо того, чтобы получить медицинскую и социальную помощь. А количество людей, которые прошли через военные действия, ранения, плен — все растет. Есть большой риск, что эти люди могут пополнить ряды наркозависимых — но они герои, а никак не преступники.

Почему это проблема?

● Тюрьма не лечит зависимость. Люди продолжают употреблять наркотики и за решеткой. Также заключение увеличивает риски инфицирования ВИЧ, гепатитом или туберкулезом из-за отсутствия профилактики и надлежащего лечения в местах лишения свободы.

● Стигма и дискриминация. Уголовное преследование углубляет маргинализацию людей, употребляющих наркотики.

● Перегрузка системы правосудия и пенитенциарной системы. Ресурсы тратятся на наказание вместо помощи.

Почему это важно для Украины именно сейчас?

Опыт Португалии показывает не только пример декриминализации, но и последствия участия большого количества населения в военных действиях — распространение потребления наркотиков и зависимости от них.

● В условиях ограниченных ресурсов правоохранительная система требует реформ и перенаправления средств на новые подходы — реабилитацию, социальную поддержку и снижение вреда.



● Мировой опыт доказывает: декриминализация наркопотребления и снижение стигмы — это не только гуманно по отношению к зависимым людям, но и эффективно в целом для общественного здоровья.

● Европейский подход противодействия потреблению наркотиков уже давно заключается в отказе от карательной модели в пользу человекоцентричной, десятилетиями доказывающей свою эффективность.

«Тюрьма не меняет людей, она их уничтожает, — говорит Дмитрий Шерембей, — Зависимость — это болезнь, и к ней надо относиться как к медицинской проблеме, а не как к преступлению. Мы должны изменить систему здравоохранения в Украине так, чтобы больные люди получали поддержку, а не наказание. Это не просто гуманность — это вопрос жизни и смерти, особенно для тех, кто пережил ужасы войны, пыток, плена». История Шерембея — доказательство: если вместо наказания дать шанс — лечение, поддержку, человеческое отношение — результатом будет не узник, а лидер.

Внедрение изменений в законодательстве станет шагом к современной, эффективной и гуманной системе здравоохранения, где вместо наказания — помощь, а вместо стигмы — поддержка.

Сейчас Дмитрий Шерембей возглавляет БО «100% Життя» — крупнейшую пациентскую организацию в Украине, которая помогает десяткам тысяч людей с ВИЧ, гепатитом, туберкулезом и наркозависимостью. Его организация ежегодно обеспечивает услугами более 190 тысяч человек и является ключевым партнером государства в сфере здравоохранения. Дмитрий не просто выжил — он стал одним из самых мощных голосов за изменения в медицинской системе и законодательстве.

Фото: Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом и БО "100% Життя"

Проект создан при содействии Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом и БО «100% Життя»