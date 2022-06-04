За 100 дней войны границу Украины в обоих направлениях пересекли более 8,3 млн человек 4 июня, 01:29 Цей матеріал також доступний українською Из Украины выехали более 5,2 млн человек (Фото:t.me/Bratchuk_Sergey)

С начала полномасштабного российского вторжения границу Украины в обоих направлениях пересекли более 8,3 млн человек.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.



«За 100 дней полномасштабной войны границу Украины с государствами ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 8,3 млн человек», — говорится в сообщении.

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Из них выехали из Украины более 5,2 млн человек, подавляющее большинство - граждане Украины.

"На въезд в Украину за это время проследовали почти 2,7 млн граждан Украины", - отметили в ГНСУ.

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