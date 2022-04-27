«Мы выдержим». Резников предупредил о тяжелых неделях противостояниях с РФ 27 апреля, 20:13 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал к устойчивости и единству в ближайшие недели войны против России, которая накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Резников после успешного саммита на авиабазе Рамштайн призвал к сдержанным ожиданиям. В ближайшие несколько недель ситуация будет оставаться сложной, добавил министр.

Видео дня

«Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика нуждаются в определенном времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас», — отметил министр.

По его словам, объемы военно-технической помощи Украине будут только расти. Тем не менее, в ближайшие дни украинцам понадобятся полная стойкость и чрезвычайное единство.

«Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, к победе мы еще будем терять наших воинов», — заявил Резников.

Министр предположил, что на пути к победе Украина еще столкнется с разрушениями и болезненными жертвами. Но украинцы обязаны выдержать эти испытания.

«И мы выдержим», — подытожил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.