Наступают на четырех направлениях. Оккупанты за сутки нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов — Генштаб ВСУ 26 марта, 18:53 Украинский военный в окопе (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупационные войска в течение суток нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Армия РФ продолжает наступательные действия по четырем направлениям фронта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Отмечается, что украинские военные отразили более 50 вражеских атак. Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и боеприпасов врага.

Ситуация на направлениях фронта

Как отмечает Генштаб, кремлевская армия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Бачевск, Атинское, Волфино, Миропольское, Покровка, Поповка Сумской области, а также Тимофеевка, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Колодезное, Двуречная, Западное Харковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Купянска Харьковской области; Макеевки, Невского, Дибровы, Белогоровки Луганской области, а также Колодязив, Лимана и Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Васюковка, Бондарное, Зелезнянское, Миньковка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Удачи не имел. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял районы Новомихайловки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях российская армия продолжает оборонительные действия. Осуществлены обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка Запорожской области и Херсон.

В Генштабе ВСУ добавили, что российские захватчики продолжают нести огромные потери. Это вынуждает их устраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений.

В частности, во временно захваченном населенном пункте Нововасиловка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу в качестве военного госпиталя. По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков. Гражданскому населению запрещен доступ к лечебному заведению.