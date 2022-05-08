Количество техники увеличивается. РФ стягивает зенитно-ракетные комплексы на север оккупированного Крыма — Схемы показали спутниковые снимки 8 мая, 12:04 Цей матеріал також доступний українською По сравнению с 27 апреля, в начале мая количество российской техники на одном из участков Филатовки увеличилось (Фото:Planet Labs/RFE/RL)

Россия стягивает зенитно-ракетные силы своей армии на север оккупированного Крыма — в село Филатовка, расположенное возле Херсонской области. Это зафиксировано на оказавшихся в распоряжении журналистов Схем спутниковых снимках Planet Labs.

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Количество российской военной техники, среди которой зенитные и ракетные комплексы, увеличивается, в частности на одном из двух участков в Филатовке, где оккупанты, согласно наблюдениям, ее размещают.

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Анализируя снимок за 6 мая, военный эксперт рассказал журналистам, что, кроме казарм, на этой территории есть состав горюче-смазочных материалов. Также можно увидеть около 200 боевых бронированных машин разного типа и грузовых и командных автомобилей. Отдельно спутник зафиксировал габаритную технику, которая, по словам эксперта, может являться зенитными и ракетными передвижными комплексами.

Фото: Planet Labs/RFE/RL

«По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня Смерч, противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер», — заявил он Схемам.

Фото: Planet Labs/RFE/RL

Как отмечают журналисты, количество техники на этом участке от 27 апреля значительно увеличилось, и РФ может использовать ее для обстрела украинских позиций. В то же время на второй части Филатовки ее количество почти не изменилось. По состоянию на конец апреля и начало мая на этой территории остаются преимущественно военные грузовики и разные виды боевых бронированных машин, подытожили Схемы.

Фото: Planet Labs/RFE/RL

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