Двое погибших и раненая. Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область 8 апреля, 20:51 Последствия обстрела Харьковщины 19 марта (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В субботу, 8 апреля, российские оккупационные войска обстреляли пгт. Двухлетняя и село Подолы Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли двое мужчин, одна женщина получила ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в результате обстрела пгт. Двухлетняя, к сожалению, погибли 2 мужчин — 65 и 34 лет», — отметил Синегубов.

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Он добавил, что армия РФ также нанесла удар по деревне Подолы, там 65-летняя женщина получила ранения, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.