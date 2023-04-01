Попали в админздание. Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке

1 апреля, 22:35
Поделиться:
Последствия российского ракетного авиаудара по Авдеевке Донецкой области 1 апреля (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Последствия российского ракетного авиаудара по Авдеевке Донецкой области 1 апреля (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В субботу, 1 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, первая ракета попала в административное здание, а вторая - прилетела в инфраструктурный объект.

Видео дня

Ермак добавил, что обошлось без жертв и пострадавших, люди находились в укрытиях.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Авдеевка Война России против Украины Российский авиаудар Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X