Попали в админздание. Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке
Последствия российского ракетного авиаудара по Авдеевке Донецкой области 1 апреля (Фото:Андрей Ермак/Telegram)
В субботу, 1 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, первая ракета попала в административное здание, а вторая - прилетела в инфраструктурный объект.
Ермак добавил, что обошлось без жертв и пострадавших, люди находились в укрытиях.