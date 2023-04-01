Попали в админздание. Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке 1 апреля, 22:35 Последствия российского ракетного авиаудара по Авдеевке Донецкой области 1 апреля (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В субботу, 1 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, первая ракета попала в административное здание, а вторая - прилетела в инфраструктурный объект.

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Ермак добавил, что обошлось без жертв и пострадавших, люди находились в укрытиях.