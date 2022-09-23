Россия могла депортировать более миллиона украинцев — представитель США

23 сентября, 21:31
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Тейлор также призвала уполномоченных продолжать изучать свидетельства российских фильтрационных операций (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Тейлор также призвала уполномоченных продолжать изучать свидетельства российских фильтрационных операций (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия, по данным США, могла насильственно депортировать от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев.

Об этом заявила посол США по правам человека в Женевском совете Мишель Тейлор, сообщает Reuters.

«Многочисленные источники указывают, что российские власти допросили, задержали и/или насильственно депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины», — сказала она.

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Тейлор также призвала уполномоченных продолжать изучать свидетельства российских фильтрационных операций, насильственных депортаций и исчезновений людей из-за действий войск РФ.

В пятницу, 23 сентября, ООН заявила, что ее следователи обнаружили доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Ранее сообщалось, что США создали группу для расследования военных преступлений в Украине. Ее возглавит охотник за нацистами Эли Розенбаум.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Войска РФ депортация

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