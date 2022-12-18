Сводка Генштаба. РФ хочет улучшить положение на Лиманском направлении и размещает военных в школах, где идут занятия

18 декабря, 20:18
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Украинские военные в Донецкой области, 20 ноября 2022 года (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the UAF)

Украинские военные в Донецкой области, 20 ноября 2022 года (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the UAF)

Российские оккупанты используют учебные заведения на временно захваченных территориях Украины для прикрытия своих подразделений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 18 декабря.

Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области в зданиях школ россияне разместили личный состав. В то же время учебный процесс продолжается — дети посещают учебные заведения.

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Также в Генштабе рассказали, что на временно оккупированной территории Луганской области оккупанты продолжают проводить мобилизационные мероприятия. С 5 декабря военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета. Похожая ситуация и на оккупированных территориях Донбасса: в Горловке мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий.

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Армия РФ пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении. На Запорожском — восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения; на Авдеевском и Бахмутском — сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. На других направлениях оккупанты обороняются.

Ситуация на Волынском и Полесском без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника Генштаб не зафиксировал. На Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, Херсонском — российские военные обстреляли районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.

В течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов из РСЗО. Пострадали гражданская инфраструктура и мирное население.

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины атаковали два склада боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=osKceEYFU3I
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Генштаб Война России против Украины

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