Сырский о востоке: Россия готовится взять реванш. Под Купянск хотят перебросить штурмовые отряды, выбиваем их возле Бахмута 6 сентября, 08:21 Сырский заявил, что вместе с командирами принял «наиболее эффективные управленческие решения» (Фото:Military Media Center/Telegram)

Оперативная ситуация на восточных направлениях Украины остается сложной. Российские оккупанты «упорно готовятся» взять реванш, перехватить инициативу и выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил в среду, 6 сентября, сообщает Military Media Center.

По его словам, на Купянском направлении россияне завершают подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливают украинские позиции из артиллерии и минометов.

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На Лиманском — продолжают заменять войска на части 25-й армии, сформированные и переброшенные с территории РФ. На Бахмутском — идут ожесточенные бои. Оккупанты пытаются удержать позиции, но подразделения ВСУ шаг за шагом выбивают их.

Вместе с командирами ОТГ Лиман и Соледар Сырский рассмотрел все возможные варианты действий российской армии, приняв «наиболее эффективные управленческие решения».

«Основная наша задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении», — подчеркнул он.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и сдерживают россиян на Марьинском и Авдеевском.

2 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге.

