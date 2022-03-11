Ночью оккупанты запускали системы залпового огня по Мариуполу каждые полчаса — видео 11 марта, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Последствия бомбежек российскими оккупантами в Мариуполе (Фото:Азов)

Полк Азов опубликовал видео ночного обстрела российскими оккупантами жилых кварталов Мариуполя.

«Системы залпового огня запускали каждые полчаса. Материалы для Гааги», — говорится в сообщении.

«Лють! Вот так русские отбросы уничтожают мирное население Мариуполя! Место в аду уже ждет российских оккупантов!» — прокомментировали ночные обстрелы в Мариупольском городском совете.

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