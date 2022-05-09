В Одессу и Запорожье сутки не будут ходить поезда

9 мая, 04:43
Цей матеріал також доступний українською
В города не будут ходить пригородные поезда (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В города не будут ходить пригородные поезда (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Компания Укрзалізниця сообщила, что на период действия усиленного комендантского часа в Одессу и Запорожье не будут ходить пассажирские поезда.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«На период действия продленного комендантского часа в сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно», — сообщили в компании.

Видео дня

В то же время, в Запорожье будут отменены только пригородные поезда.

Комендантский час продлится на территории Одессы и области, а также в Запорожье более суток — с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесса Укрзализныця Запорожье Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X