В Одессу и Запорожье сутки не будут ходить поезда 9 мая, 04:43 Цей матеріал також доступний українською В города не будут ходить пригородные поезда (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Компания Укрзалізниця сообщила, что на период действия усиленного комендантского часа в Одессу и Запорожье не будут ходить пассажирские поезда.

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«На период действия продленного комендантского часа в сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно», — сообщили в компании.

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В то же время, в Запорожье будут отменены только пригородные поезда.

Комендантский час продлится на территории Одессы и области, а также в Запорожье более суток — с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.



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