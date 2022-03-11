Нацгвардеец в Николаевской области уничтожил вражеского снайпера с километрового расстояния 11 марта, 07:57 Цей матеріал також доступний українською Гвардеец уничтожил стрелка точным пулеметным огнем (Фото:Национальная гвардия Украины via Facebook)

Боец Нацгвардии в Николаевской области уничтожил вражеского снайпера с расстояния в 1 км.



Как сообщает Национальная гвардия Украины, на территории одного из местных предприятий у передовых позиций украинских защитников снайпер оккупантов не первые сутки не давал покоя украинским защитникам.

«Метким пулеметным огнем один из гвардейцев уничтожил стрелка, находившегося на дистанции более 1000 м», — говорится в сообщении.

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Ранее украинская авиация разбила колонну снабжения российских оккупантов в Николаевской области.

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