Нацгвардеец в Николаевской области уничтожил вражеского снайпера с километрового расстояния

11 марта, 07:57
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Гвардеец уничтожил стрелка точным пулеметным огнем (Фото:Национальная гвардия Украины via Facebook)

Гвардеец уничтожил стрелка точным пулеметным огнем (Фото:Национальная гвардия Украины via Facebook)

Боец Нацгвардии в Николаевской области уничтожил вражеского снайпера с расстояния в 1 км.

Как сообщает Национальная гвардия Украины, на территории одного из местных предприятий у передовых позиций украинских защитников снайпер оккупантов не первые сутки не давал покоя украинским защитникам.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/331268895704535

«Метким пулеметным огнем один из гвардейцев уничтожил стрелка, находившегося на дистанции более 1000 м», — говорится в сообщении.

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Ранее украинская авиация разбила колонну снабжения российских оккупантов в Николаевской области.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Николаевская область Война России против Украины

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