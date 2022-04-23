58-й день войны — итоги. В Бородянке обнаружены новые массовые захоронения, РФ огласила цели следующего этапа войны 23 апреля, 05:46 Цей матеріал також доступний українською Российский снаряд застрял в асфальте на дороге. Гостомель, Киевская область (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Пятница, 22 апреля — 58-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

23:53 Верещук сообщила, что в субботу может быть организован гумкоридор из Мариуполя



Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в субботу, 23 апреля, может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.

Видео дня

«Точка сбора та же: на кольце возле торгового центра „Порт-Сити“. Время сбора — в 10:00», — сообщила Верещук.

Министр призвала людей следить утром 23 апреля за официальными сообщениями от властей Украины.

«Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится», — заявила министр.

23:32 Партнеры начали передавать то оружие, о котором мы просили — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров Украины, которые начали передавать то оружие, которое необходимо украинским военным.

Зеленский сообщил, что поставки оружия спасут тысячи жизней украинцев.

«Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец нас услышали, которые передают нам именно то, что мы просили. Ибо мы точно знаем, что с этим оружием мы сможем спасти жизнь тысяч человек. И можем показать оккупантам, что день, когда они будут вынуждены оставить Украину, приближается», — заявил президент.

22:51 Следующие четыре недели определят исход войны в Украине — NYT

Следующие четыре недели определят исход полномасштабной войны России против Украины с долгосрочными последствиями, которые повлияют на карту Европы в будущие десятилетия, — об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных членов администрации президента США, которые говорили на условиях анонимности.

В Вашингтоне считают, что, если Россия сможет прорвать оборону украинских защитников на востоке, у российского диктатора Владимира Путина будет шанс представить свое полномасштабное вторжение в Украину, которое в Кремле называют «специальной военной операцией», как ограниченный успех. После этого Путин может пойти на переговоры о прекращении огня, но использовать Донбасс в качестве рычага влияния.

Если украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе, перед Путиным будет стоять тяжелый выбор: бросить больше сил и средств на войну, «которая может растянуться на годы», или всерьез вести переговоры о мире, пишет NYT. По мнению американских чиновников, первый вариант может означать всеобщую мобилизацию в России и является политически рискованным для российского диктатора.

22:46 Туман и низкая высота полета. В Запорожской ОВА назвали причину падения украинского АН-26

В Запорожской ОВА сообщили, что причиной падения украинского самолета АН-26 в районе Михайловки стал туман и низкая высота полета.

«В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

22:13 ВСУ уничтожили склад с топливом и боеприпасами войск РФ на Востоке

Украинские войска уничтожили склад с топливом и боеприпасами российских оккупантов, сообщает Опертативно-тактическая группировка Восток.

Отмечается, что бои продолжаются и потери российских оккупантов составили:

личного состава — до 130

танков — 3

БМП — 3

БТР — 4

ББМ — 1

АТ — 13

БПЛА — 2

21:06 В Офисе президента ответили на заявления России о целях «второй фазы» войны против Украины

Михаил Подоляк сообщил, что украинское руководство внимательно следит за «очередными проблесками российской военной пропаганды, которая тоже идет за известным кораблем».

«Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО РФ Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже „притесняют русскоязычное население“. Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов», — заявил советник главы ОП.

Он заверил, что Украина прекрасно знает обо всех подобных сценариях, а ВСУ «внятно выскажутся по этому поводу». Подоляк также подчеркнул: Миннекаев публично подтвердил планы российских оккупантов совершать военные преступления и массовые убийства мирных жителей.



20:43 Шаткое положение. РФ надеется на экзотические Железнодорожные войска и сталкивается с саботажем белорусов — Foreign Policy

Главной причиной неудач российских войск в Украине называют проблемы с логистикой — шины их военных грузовиков часто оказывались в непригодном для эксплуатации состоянии, а линии поставок были слишком растянуты.

Однако у российских войск есть шанс решить логистические проблемы с помощью железнодорожного транспорта, пишет Foreign Policy.

20:38 Игорь Смилянский раскрыл доход от марки-бестселлера и анонсировал новую

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал НВ о знаменитой марке с кораблем, анонсировал новые марки из этой серии и сообщил, что сегодня его компании удается работать не лишь на только что освобожденных территориях, но и на оккупированных.

20:36 На окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу, там могут быть похоронены до 1000 гражданских — горсовет

Горсовет Мариуполя получил данные о еще одном вероятном массовом захоронении погибших жителей города возле кладбища в селе Виноградное на окраине города. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Позже в горсовете со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs Inc. от 20 апреля заявили, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров, там могут быть похоронены по меньшей мере 1000 убитых российскими оккупантами мариупольцев. Мэр города Вадим Бойченко подчеркнул, что таких захоронений будут находить все больше и больше, а их территория будет расширяться.



19:58 Генсек ООН в понедельник приедет к Путину в Москву

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник, 25 апреля, посетит Москву и встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Гутерреша Эри Канеко.

Также Гутерреш проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел страны-агрессора Сергеем Лавровым.



19:26 Гендиректор МАГАТЭ посетит Чернобыльскую АЭС с командой экспертов на следующей неделе

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит Чернобыльскую АЭС вместе с командой экспертов.

В МАГАТЭ заявили, что цель визита — «активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии» в условиях полномасштабного вторжения России в Украину. Группа экспертов организации прибудет на ЧАЭС 26 апреля, доставит туда оборудование и проведет радиологическую и другие оценки.



19:18 ВСУ отразили попытки наступления российских оккупантов под Харьковом — Генштаб

Вооруженные силы Украины за последние сутки отразили атаки противника под Харьковом. В районе Изюма оккупанты проводят воздушную разведку позиций украинских войск.

Кроме того, оккупанты стремятся улучить свое тактическое положение под Харьковом. Противник предпринимал попытки наступать в направлении населенных пунктов Заводы и Дибровное. Украинские военные отразили все атаки.

18:12 Данилов: Мы считаем, что с крейсера Москва спасли 58 россиян из 510

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на крейсере погибло «очень много россиян», но Россия не чтит своих погибших и «просто не обращает на них внимания — что есть, что нет, пустое место».

18:10 Григорий Суркис уехал из Украины в Польшу на лечение — прессслужба

В пресс-службе политика заявили, что он пересек границу в соответствии с действующим законодательством.

17:45 Оккупанты расстреливали мирных украинцев из французского оружия, упятого в обход санкций — Подоляк

Оккупанты расстреливали мирных украинцев из оружия, компоненты которого РФ закупила у Франции в 2015 году, минуя антироссийские санкции. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

16:58 Всемирный банк выделит Украине $4,8 млрд

«Вчера, во время министерского круглого стола, обратился ко Всемирному банку. Результат — $4,8 млрд для восстановления Украины. Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

16:57 Путин говорит неправду. РФ не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлекать росгвардейцев и ФСБ — украинская разведка

Об этом сообщил представитель разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

16:55 Оккупанты не выпускают мужчин призывного возраста из Херсонской и Запорожской областей

«Для восполнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой „мобилизации“ в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные войска блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в частности, мужчин призывного возраста», — сказал представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

16:50 Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца следующего года

«У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, это продолжать пытаться изматывать украинцев бесконечными артиллерийскими обстрелами», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

16:39 Кремль применяет репрессии против высшего руководства российской армии и флота — украинская разведка

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что после поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана Черноморского флота РФ Москва Кремль приступил к очередной фазе репрессий против командования армии и флота.

16:24 В Каховке оккупанты обустроили пыточную для украинцев в отделении полиции

Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, россияне задерживают на улицах города активистов, участников АТО/ООС и мужчин, которые не имеют отношения к военной службе и не участвовали в митингах против оккупации. Формальный повод — «нарушение правопорядка» или «нарушение комендантского часа».

16:09 Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

15:43 В Мелитополе партизаны самостоятельно ликвидировали около сотни оккупантов

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

15:15 В Кремле не понимают, как закончить войну против Украины, чтобы не обрушить рейтинг Путина — СМИ

Источники Медузы рассказали, что во внутриполитическом блоке администрации российского президента пришли к выводу: сейчас нет «хороших пиар-сценариев выхода» из войны, которые не привели бы к падению рейтинга власти.

14:42 Опубликовано первое фото с места крушения Ан-26 в Запорожской области

14:16 Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированной территорией

Такое определение содержится в новом выпуске Синей книги по дипломатии — правительственного справочника о внешней политике страны, который МИД Японии ежегодно издает с 1957 года

14:13 В знак поддержки Украины. Великобритания откроет посольство в Киеве — Борис Джонсон

Посольство откроется в следующем месяце в знак поддержки Украины и ее народа, сообщает Sky News.

Великобритания перенесла свое посольство из украинской столицы в феврале. В Киев уже вернулись представители ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

13:58 В Киевской области после деоккупации от войск РФ обнаружили тела 1084 гражданских, до 75% были застрелены

«Хочу сказать, что сейчас количество тел погибших составляет цифру 1084, которые осмотрены следователями и вывезены в судебно-медицинские учреждения. Это гражданские люди, которые не имели отношения ни к территориальной обороне, ни к другим военным формированиям», — заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Более 300 тел погибших в настоящее время не идентифицированы. От 50 до 75% этих людей были убиты из стрелкового оружия: пулеметов, снайперских винтовок, автоматов в зависимости от населенного пункта.

13:53 В Киевской области после деоккупации от войск РФ обнаружили тела 1084 гражданских, до 75% были застрелены

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

13:52 Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на озвученные решения России полностью оккупировать Донбасс и юг Украины

«Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже разрушены работой нашей армии и народа», — написал он в своем Telegram-канале.

Ермак добавил, что война России против Украины — это война за свободу, и украинский народ победит.

13:45 В Бородянке и Гавронщине Киевской области обнаружены новые массовые захоронения

20 апреля в Бородянке на территории местной больницы обнаружили тела двух товарищей 35-ти лет и девочку 15 лет, которых жестоко расстреляли оккупанты, сообщает пресс-служба областной полиции.

На месте второго захоронения обнаружили тела шести человек — четверо мужчин и две женщины. Одному человеку оккупанты переехали БТРом голову.



Еще одно место захоронения было обнаружено на Гавронщине. Здесь во время оккупации агрессоры расстреляли машину с двумя семьями, пытавшимися эвакуироваться. Погибли женщина и ребенок, остальные пассажиры получили ранения.

13:30 «Путин находится под огромным давлением». «Холодный мир», не закрепленный договоренностями, не освободит Россию от санкций — Шольц

«Россия испытывает драматические проблемы, санкции наносят огромный ущерб российской экономике, цепь военных поражений больше не может скрашиваться государственной пропагандой. Холодный мир, не скрепленный соглашением, не освободит Россию от режима санкций», — сказал канцлер Германии.



13:27 Российские оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу в Лимане Донецкой области



Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации, Россия атаковала объект из систем залпового огня Ураган.

Прямые попадания снарядов спровоцировали пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом.

Спасатели и пиротехники потушили возгорание и обезвредили взрывоопасные предметы. О жертвах и пострадавших не сообщается.

13:12 Григория Суркиса задержали на границе — СМИ

По данным источника Украинской правды, Суркис вывозил 13 часов через «зеленый коридор».

13:02 Россия отказывается открыть гуманитарный коридор для вывода гражданских из Азовстали, чтобы надавить на украинских военных

Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, оккупанты открыли только коридор для сдачи украинских защитников в плен, но он не нужен, так как военные не хотят сдаваться.

12:34 Несколько друзей Путина загадочно «исчезли» после начала войны против Украины — Bild

Журнал отмечает, что некоторые союзники Путина потеряли «свою свободу или жизнь».

12:20 В результате падения самолета Ан-26 в Запорожской области один человек погиб, еще двое травмировались

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

11:53 Российские оккупанты обстреляли Славянск, могли использовать кассетные бомбы

Об этом сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

⚡⚡⚡ 11:19 РФ назвала цель " второго этапа" войны против Украины: полная оккупация Донбасса, южной Украины и сухопутный коридор в Крым.

Также Россия заявила о возможности повторного вторжения в Молдову из-за «притеснений русскоязычного населения»

10:33 Оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области не оставляют амбиций зайти в Запорожье

Как сообщает Запорожская областная военная администрация, враг постоянно обстреливает села.

⚡⚡⚡ 10:20 Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26

Как сообщили в Запорожской ОВА, воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности обещают сообщить вскоре.

10:05 В Луганской области снаряды оккупантов попали в семь домов, за сутки ранены семь человек

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

09:49 Потери РФ в войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ

Личный состав — 21200

Танки — 838

Боевые бронированные машины — 2162

Артиллерийские системы — 397

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 138

РСЗО) — 138 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 69

ПВО) — 69 Самолеты — 176

Вертолеты — 153

Автомобильная техника — 1523

Корабли /катера — 8

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 76

ГСМ) — 76 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 172

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 172 Специальная техника — 27

Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов ( ОТРК/ТРК) — 4

09:34 Госдеп США опровергает заявления России о захвате Мариуполя

«Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, то, что мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией по их заезженной методичке», — сказал представитель Пентагоне Нед Прайс.

Он отметил, что план Кремля по отношению к украинцам на территории Азовстали состоит в том, чтобы «попробовать уморить их голодом, наглухо закрыв этот объект».

Он подчеркнул, что партнеры США «используют имеющиеся у них рычаги влияния на Российскую Федерацию» для спасения украинцев из Мариуполя.

09:20 Посольство Узбекистана вернулось из Львова в Киев

«Только что вернулись из Львова. На своих дипавтомашинах. Посол Алишер Курманов и все дипломаты, в том числе технический персонал. Будут работать в штатном режиме», — рассказал НВ посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов.

09:09 Пентагон объявил о начале поставок Украине новейших боевых беспилотников Ghost

Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, беспилотники Ghost «очень точно соответствуют тому, что нужно украинцам прямо сейчас на Донбассе», сообщает Голос Америки.

08:39 Оккупанты несут потери: в одну из больниц Луганской области за сутки доставили 50 тел захватчиков и еще около 220 раненых



По данным Генштаба ВСУ, 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена ​​очередная партия раненых военнослужащих РФ: около 220 человек. Также доставили более 50 тел погибших захватчиков.

Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем.

08:00 Чтобы не допустить срыва мобилизации. Россия закрывает въезд и выезд из Крыма — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты решили полностью закрыть с 30 апреля въезд и выезд из оккупированного Крыма, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на полуострове.

07:09 На Донбассе бои активизировались вдоль всей линии столкновения — Генштаб

Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами батальона пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.



Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасное. Оккупанты продолжают пытаться при поддержке артиллерии штурмовать силы ВСУ в районе населенного пункта Марьинка.

06:55 Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

Финляндия, вероятно, подаст заявку на членство в НАТО до конца весны — в ближайшие недели. Об этом заявил член парламента и заместитель председателя комитета по иностранным делам Эркки Туомиоя.

05:35 Россия может вылететь из топ-6 экономик мира из-за санкций — прогноз МВФ

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2024 году Россия может вылететь из топ-6 экономик мира, уступив место Индонезии.

04:56 Путин решил сам отдавать приказы в войне России против Украины — Грозев

По мнению журналиста Bellingcat Христо Грозева, российский диктатор Владимир Путин «уже никому не доверяет» и решил стать реальным верховным главнокомандующим в войне с Украиной.

04:43 Три четверти жителей Донецкой области покинули свои дома



Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что с подконтрольной территории области выехали три четверти населения. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

«До 24 февраля 2022 года на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области постоянно проживало 1 миллион 670 тысяч человек. В настоящее время осталось около 430 тысяч. Если взять, например, Краматорск, самый большой город области после Мариуполя — там из 200 тысяч осталось чуть больше 40 тысяч», — заявил Кириленко.

03:54 Российские власти хотели депортировать украинцев в концлагеря в Сибири и заставить строить города — Данилов



Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что Кремль планировал вывезти украинцев в концлагеря в западной Сибири и заставить строить города.

03:28 ВСУ за сутки уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за сутки, 21 апреля, было уничтожено 15 воздушных целей оккупантов.

В частности, были уничтожены:

3 самолета ( предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертолета ( два Ми-8 и один Ка-52);

два Ми-8 и один Ка-52); 9 БПЛА ОТР ( Орлан-10).

02:55 Война нанесла ущерб инфраструктуре Украины на $60 млрд — Всемирный банк

Всемирный банк предварительно оценил убытки инфраструктуре Украины в $60 млрд. Эта оценка не включает растущие экономические затраты для экономики Украины.

Группа Всемирного банка предварительно оценивает физические убытки зданий и инфраструктуры Украины от войны в $60 млрд. Об этом заявил президент банка Давид Малпас на министерском круглом столе в поддержку Украины.

01:49 Украине нужно до $7 млрд поддержки ежемесячно — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно.

Такое заявление президент Украины сделал по видеосвязи на министерском круглом столе в поддержку Украины в рамках Весенних встреч 2022 года Всемирного банка и МВФ.

00:35 Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что администрация города готова помочь с эвакуацией жителям районов, находящихся под обстрелами оккупационных войск

Терехов также призвал горожан без необходимости не покидать бомбоубежища и укрытия.

«Хочу обратиться ко всем жителям Северной Салтовки, Пятихаток, других районов, которые находятся под постоянными обстрелами российского агрессора. Да, нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу вас, примите решение сохранить свои жизни. Мы вас увезем и поселим в нормальных условиях», — заявил Терехов.

00:02 Зеленский предупредил, что оккупанты собирают данные украинцев для фальсификации «референдума»

"Если они просят заполнить какие-нибудь анкеты, оставить паспортные данные, знайте: это не для того, чтобы вам помочь или просто «переписать» людей, живущих на определенной территории. И не чтобы предоставить какую-нибудь «гуманитарную помощь», а чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум, если поступит команда из Москвы…", — подчеркнул глава государства.

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