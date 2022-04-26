62-й день войны — главное. За сутки ВСУ уничтожили 10 воздушных целей врага, сегодня утром войска РФ обстреляли Запорожье 26 апреля, 09:42 Цей матеріал також доступний українською Разрушенная российскими ударами и бомбардировками школа в Краматорске (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Вторник, 26 апреля — 62-й день полномасштабной войны России против Украины.

36 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, сегодня же вторжение России и ее атаки угрожают Украине ядерным терроризмом.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал каждого украинца приближать мир, вкладывая усилия в противостояние с агрессором. «Чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка должны бороться. Должны защищать свободу. Ибо каждый день борьбы сейчас — это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы», — подчеркнул президент. Он также напомнил, что украинские защитники деоккупировали уже 931 населенный пункт.

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Тем временем войска РФ, пытаясь развернуть свое наступление на Донбассе, продолжают обстреливать позиции ВСУ «с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения», сообщил утром 26 апреля Генштаб ВСУ.

Статьи и интервью НВ



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НВ следит за главными событиями нового дня войны





10:23 Ракетный удар РФ по дому в Одессе: погибла семейная пара, женщина была беременна

Об этом рассказал спикер главы Областной военной администрации Сергей Братчук.



09:55 Две российские ракеты пролетели над Запорожской АЭС

«Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру», — подчеркнул руководитель Энергоатома Петр Котин.



09:11 Идут тяжелые бои к югу от Изюма, Россия может напасть на Запорожье — Минобороны Британии

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные войска, вероятно, пытаются оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Также, по данным ведомства, украинские военные в Запорожье готовятся к возможному нападению России с юга.

08:45 В результате вторжения РФ в Украине погибли 217 детей



Еще как минимум 391 ребенок был ранен, сообщили в Офисе генпрокурора. Всего из-за действий российских оккупантов пострадали более 608 детей.

08:00 Украинские военные уничтожили десятки оккупантов и склад с боеприпасами под Херсоном

В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава оккупантов.

По данным Генштаба, оккупанты потеряли более 70 убитыми.



07:49 Российские оккупанты утром ударили по Запорожью

Утром 26 апреля российские оккупанты обстреляли город Запорожье. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

«Утром, в 6:50, зафиксированы „прилеты“. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии», — говорится в сообщении.

07:10 Украина запросит у США два миллиарда долларов ежемесячной помощи — The Washington Post

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что администрацию Джо Байдена будут просить о ежемесячной финансовой помощи США на сумму в два миллиарда долларов

05:28 Зафиксировано 15 «прилетов». Вчера вечером оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ — ГНСУ

Вечером 25 апреля российские войска стреляли из тяжелого вооружения со стороны российского поселка Теткино в направлении украинского села Ровно в Конотопском районе Сумской области.

По данным пограничников, зафиксировано «15 прилетов». Через незначительный промежуток времени на участке границы, неподалеку от этого же села, раздавались выстрелы из стрелкового оружия.

05:20 Обстрелы Харьковской области: четыре человека погибли, в Харькове снаряд попал в многоэтажку

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в понедельник, 25 апреля, российские оккупанты обстреливали Харьковский и Золочевский районы области.

«В Дергачах и соседних селах погибли трое мирных жителей, еще один человек ранен. В Золочевском районе один погибший и четверо раненых», — заявил Синегубов.

04:29 Оккупанты закрыли выезд из Мелитополя и готовят «призывную кампанию»

Запорожская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты полностью заблокировали Мелитополь.

Сообщается, что силы РФ хотят провести среди местного населения принудительную мобилизацию.

Российские оккупанты также устроили террор в оккупированной Михайловке. Военные воруют в местные автомобили и ценные вещи.

02:26 В Генштабе сообщили, что во время вторжения из Крыма Чонгарский мост был заминирован

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что Чонгарский мост на админгранице с оккупированным Крымом был заминирован во время полномасштабного вторжения российской армии 24 февраля.

Таким образом, в Генштабе впервые прокомментировали слухи о том, что мост не минировали и якобы поэтому оккупанты быстро продвинулись на юг Украины.

В Генштабе отметили, что группировка оккупационных войск превышала украинские силы на этом участке в 15 раз.



02:18 «Москва чувствует поражение». Кулеба прокомментировал угрозы Лаврова по поводу начала ядерной войны



«Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о „реальной“ опасности Третьей мировой. Это только означает, что Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддержать нас, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

01:01 За сутки украинские военные уничтожили 10 воздушных целей оккупантов

В понедельник, 25 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили 10 воздушных целей российских оккупантов.

Через сутки уничтожили:

3 самолета ( Су-34, Су-35, Су-30);

Су-34, Су-35, Су-30); 3 крылатые ракеты;

4 БпЛА ОТР ( предположительно Орлан-10)

00:39 Гуманитарные коридоры спасли около миллиона человек в Украине — Верещук

«По коридорам выехали только теми автобусами, которые мы организовали, 350 тысяч. А еще на частных машинах выехали. Это уже около миллиона человек удалось спасти за это время именно благодаря гуманитарным коридорам», — сообщила вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

00:38 США хотят, чтобы Зеленский участвовал в саммите G20 в Индонезии

США и некоторые другие члены Большой семерки призывают Индонезию пригласить Украину на саммит G20 в ноябре после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники среди чиновников.

По информации агентства, США и некоторые другие страны настаивают на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский присутствовал хотя бы на некоторых встречах G20. При этом в Индонезии утверждают, что хотят «оставаться объективными».

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