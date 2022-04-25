61-й день войны — главное. В результате ракетного обстрела Винницкой области есть погибшие, новым послом США в Украине станет Бриджит Бринк 25 апреля, 20:15 Цей матеріал також доступний українською Мальчик стоит возле здания, поврежденного российскими обстрелами, в Мариуполе. 24 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Понедельник, 25 апреля — 61-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне в Украину прибыли глава Госдепа США Энтони Блинкен и глава Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин, которые встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это визит наивысшего уровня с участием американских чиновников.

Видео дня

Между тем, российские войска продолжают наступление на востоке Украины. Его цель, как напомнили в Генштабе ВСУ утром 25 апреля, — «разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом».

Статьи и интервью НВ

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





21:06 Российские оккупанты заставляют жителей поселка в Херсонской области уехать — Генштаб

Главное из сводки Генштаба по состоянию на 18:00 в Facebook:

противник продолжает наступление на востоке Украины, пытаясь установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный путь в оккупированный Крым;

российские оккупанты продолжают ракетно-бомбовые удары по гражданской и военной инфраструктуре, используя стратегические бомбардировщики, корабли и подводные лодки. Они пытаются уничтожить пути поставок военно-технической помощи от иностранных партнеров Украины и концентрируют удары на железнодорожных узлах;

враг стягивает с территории России дополнительные зенитно-ракетные комплексы, пытается создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и инженерной техники. Также оккупанты пытаются восполнить потери личного состава;

на Слобожанском направлении россияне продолжают частично блокировать Харьков, разрушают его инфраструктуру и обстреливают позиции украинских защитников из авиации и артиллерии. В районе Изюма противник пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка — Заводье и Дибровное — Курулька;

на Донецком и Таврийском направлениях оккупанты усилили обстрелы и пытались продвинуться в районах Коровьего Яра и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья, но понесли потери;

россияне продолжают уничтожать Мариуполь, блокируют часть мирных жителей и часть украинских защитников в районе завода Азовсталь;

на Южнобугском направлении основные усилия врага сосредоточены на направлениях Херсон — Николаев и Херсон — Кривой Рог. Оккупанты перегруппировываются, закрепляются на местности, накапливают боеприпасы и усиливают группировку ствольной и реактивной артиллерии;

на временно захваченных территориях Херсонской области в пгт ВеликаяАлександровка оккупанты заявили, что местное население должно покинуть населенный пункт до 28 апреля. Им угрожают принудительной эвакуацией;

в Энергодаре, на временно захваченных территориях Запорожской области, сотрудники ФСБ РФ проводят фильтрационные мероприятия;

на временно захваченных территориях в Харьковской и Луганской областях россияне занимаются мародерством и грабежом местного населения, крадут алкоголь и продукты;

украинские защитники и защитницы держат оборону и наносят потери российским войскам.

20:49 Одесскую область пытались обстреливать с территории оккупированного Крыма — ОВА

Оккупанты выпустили две ракеты из берегового комплекса Бастион, однако ни одна из них не достигла цели.

По словам начальника ОВА Максима Марченко, утром 25 апреля россияне пытались обстреливать Одесскую область с территории временно оккупированного Крыма. Враги выпустили из берегового комплекса Бастион две ракеты, но ни одна не достигла цели.

20:17 В Кременной во время совещания «мэра» от «ЛНР» произошел взрыв, есть погибшие — ОВА

В Кременной Луганской области произошел взрыв во время совещания с участием «народного мэра» от псевдореспублики «ЛНР» и «коллаборантов», в результате есть погибшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире всеукраинского марафона.

"…Когда в [мэрии] Кременной началось совещание силовиков и так называемого «народного „лнровского“ мэра», как они любят говорить, «прозвучал хлопок». После этого «хлопка» снесло полздания вместе со всем силовым блоком и коллаборантами, которые должны были «возглавлять» оккупированную территорию… По перехвату, который мы получили, в Кременной у них очень много силовиков осталось навсегда, очень много тяжело раненых", — рассказал он.



19:41 Около 15 тысяч военных РФ. Министр обороны Британии озвучил свои данные о потерях российской армии в Украине

По данным британской разведки, за время войны России против Украины погибли около 15 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес во время обращению к парламенту.

Уоллес уточнил, что, по данным британской разведки, на сегодняшний день уничтожено или захвачено более 2 тысяч единиц российской бронетехники. Это число включает не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты, добавил он. Также, по его словам, Россия потеряла более 60 вертолетов и истребителей.

«В начале этого конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65 процентов всей ее наземной боевой численности. На данный момент мы оцениваем, что около 25 процентов из них были выведены из строя», — сказал он.

19:22 РосСМИ сообщили о взрывах в здании «министерства госбезопасности» в Приднестровье

Кремлевское агентство РИА Новости сообщило о «серии взрывов» в здании так называемого министерства госбезопасности на территории оккупированного Россией Приднестровья в Тирасполе.

Позже в так называемом министерстве заявили, что, «по предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ», никто не пострадал. Там утверждают, что на верхних этажах здания «министерства» выбиты окна, из помещений валит дым. В Telegram-каналах также публикуют фото предмета, похожего на отстрелянный тубус от гранатомета.



19:03 Министр обороны Британии подтвердил, что Лондон передаст Украине ракетные установки Stormer

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Украине «небольшое количество» бронетранспортеров Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak.

«Украина — это вдохновение для нас всех. Эти отважные люди не переставали бороться за свою землю. Они пострадали от неизбирательных бомбардировок, военных преступлений и значительной военной агрессии. Но они стояли твердо», — сказал он во время обращения к британскому парламенту.

18:44 Возле Мариуполя обнаружили третью большую братскую могилу — Схемы

Возле Мариуполя зафиксировали третье место массового захоронения. Об этом сообщает программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки.

24 марта на территории кладбища во временно захваченном российскими оккупантами поселке Старый Крым в 5 км от Мариуполя появились первые вырытые траншеи протяженностью 60−70 метров. На спутниковом снимке за 24 апреля зафиксированы новые траншеи, а протяженность братской могилы увеличилась до более 200 метров.

«Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты — и у меня нет других слов — привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно „трудочас“ наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать», — заявил мэр города Вадим Бойченко.

18:36 В Укроборонпроме рассказали о планах создания новой Мрии

Гендиректор госконцерна Укроборонпром Юрий Гусев сообщил, что сейчас специалисты ГП Антонов изучают то, что осталось от Мрии после удара российских оккупантов по аэродрому в Гостомеле. По мнению специалистов, предварительно, для нового самолета можно будет использовать несколько двигателей Мрии и частично сохранившуюся хвостовую часть.

18:31 Украинского пилота Романа Василюка освободили из российского плена

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

17:44 Победа Макрона на выборах президента. Франция продолжит ужесточать санкции против РФ

«Мы должны усиливать санкции, поскольку война все еще продолжается, мы не можем это оставить. В то же время мы также должны защитить людей, особенно бедных, от роста цен на продукты и энергетику. Следовательно, мы должны быть очень прозрачными и четкими: мы будем их защищать, однако, мы не можем сказать, что ситуация станет легкой — что мы будем оказывать давление на Россию и не иметь от этого никаких последствий», — отметил госсекретарь Франции Клеман Бон.

17:07 Оккупанты маскируют братскую могилу в Мангуше

«Оккупанты снова пытаются скрыть масштабы геноцида в Мариуполе. Огромную братскую могилу в Мангуше они маскируют „табличками“. Пока выходит очень плохо», — говорится в сообщении горсовета Мариуполя.

16:44 В Харьковской области в результате обстрелов РФ погибли три человека, три ранены

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в городе Дергачи и ряде сел Харьковской области погибли трое мирных жителей, один человек ранен.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население Харьковской области. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам.

16:24 Крейсер Москва на дне Черного моря. СМИ показали первые эхолокационные снимки затонувшего российского корабля

16:08 Stinger, Javelin и многое другое. США показали подготовку военной помощи к отправке в Украину

16:06 Из плена российских оккупантов освободили двух глав громад в Запорожской области

Речь идет о главах Новоуспеновской и Кирилловской громад Иване Сенике и Иване Малееве.

16:04 На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек, в том числе 23 ребенка

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Все срывы реальной эвакуации в Украину приводят к усилению депортации мариупольцев», — заявил он.

⚡⚡⚡ 15:35 В результате ракетного удара России по Жмеринке и Казатину погибли пять человек, еще 18 ранены

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

15:19 «Похоже на Мордор». Фото и видео взрыва и пожара на нефтебазе в Брянске возле границы с Украиной

15:18 Пропагандистский маразм. Рупор Кремля сообщил, что «неонацисты хотели убить Владимира Соловьева»

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов». Речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве.

14:54 На сегодня нет договоренностей о гуманитарных коридорах из Азовстали

«Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из Азовстали. Этому можно было бы верить, если бы россияне неоднократно не срывали гуманитарные коридоры», — сказала вице-премьер Ирина Верещук.

14:43 Байден предложил назначить послом США в Украине Бриджит Бринк

«Сегодня президент Байден объявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине», — говорится в сообщении.

14:37 Украина подготовила базу документов для военного трибунала над РФ

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

«В настоящее время проводятся консультации с государствами-партнерами, международными организациями, определяется оптимальный формат основания и работы трибунала», — сообщил он.

14:34 В МИД РФ заявили, что «ничего не слышали» о подготовке так называемого «референдума» в Херсоне

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, якобы «не располагает информацией» о том, что Россия готовится провести в Херсоне так называемый «референдум».



14:03 В Харьковской области ВСУ сбили российский самолет Су-34

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования Восток. По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

13:53 В Мариуполе начала работу «милиция» оккупантов, экс-полицейских обязывают «явиться на службу» — заммэра

Об начале работы «милиции ДНР» в городе сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Начала работу „милиция“ оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу. Без комментариев», — написал он.

13:45 Масштабные пожары в Брянске: кроме нефтебазы горят объекты на территории военной части — CIT

«Судя по геолокации пожаров, которые на картах отметили местные, горят: наливной пункт Транснефтепродукт, в/ч 55443−90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего)», — написал основатель CIT Руслан Левиев в Twitter.

13:39 Обошлось без человеческих жертв: в результате ракетных ударов по Львовской области никто не погиб

13:35 РФ не отказалась от планов применить химическое оружие на Азовстали — украинская разведка



Россия может применить химическое оружие против гражданских и военных находящихся на территории завода Азовсталь в Мариуполе.



Согласно последним данным украинской разведки, для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое «выкуривание» украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.

13:15 На троих нардепов готовились покушения, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук



«Информация о некоторых народных депутатах у меня есть. Не могу называть фамилию или детализировать. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовились покушения в ДРГ и т. д. », — заявил он в интервью УП.

Стефанчук уточнил, что о покушении на него лично информации не было.

13:08 Россия направила США ноту протеста из-за поставок оружия в Украину

Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

12:39 Над Хмельницкой АЭС сегодня зафиксировали две крылатые ракеты РФ

«Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам», — говорится в сообщении Энергоатома.

12:34 Украина может победить в войне против России при правильной поддержке — глава Пентагона

«С точки зрения их способности побеждать первый шаг к победе, это вера в то, что ты можешь победить. И потому они верят, что могут одержать победу. Мы верим, что они (украинцы — ред.) могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах», — сказал глава Пентагона. Ллойд Остин после визита в Киев.

12:24 Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Коростню

Об этом сообщил коростенский городской голова Владимир Москаленко.

По его словам, в результате удара никто не пострадал.

12:20 «Наших тупо пачками убивают». СБУ опубликовала переписку российского оккупанта, он рассказал про «сущий ад» в Чернобаевке

12:01 Украина не будет вносить изменения в Конституцию относительно НАТО — Стефанчук

«Изменение Конституции — не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда у них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если от этого нет эффекта, то это декларативные нормы», — сказал глава Верховной Рады Руслан Стефансук.

11:57 «Армия РФ сделала эту Пасху красной от крови». Зеленский отреагировал на атаки оккупантов в один из самых главных христианских праздников

«Христиане такого не сделали бы, имея возможность установить мир», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

11:34 Вся Луганская область осталась без света, оккупанты обесточили Кременскую подстанцию

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«Разрабатываем альтернативные варианты питания области. Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области», — отметил он.

11:30 В Николаевской области украинские военные уничтожили 13 единиц техники оккупантов

«Русские оккупанты снова обстреливали нас, в Пасху. Как всегда беспринципно и подло… Есть хорошие новости о наших военных. Разбили атаку врага, 13 единиц техники они пошли чинить», — сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

11:08 Ракетная атака во Львовской области: россияне ударили по тяговой подстанции Красное

Вторую ракету удалось сбить. Сотрудники ГСЧС тушат пожар, информацию о пострадавших уточняют.

10:55 Российские оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области

Как сообщили в Запорожской ОВА, враг собрал много техники и личного состава.

10:35 Атака россиян во Львовскую область: сработала ПВО, спасатели тушат два пожара в Золочевском районе

Об этом сообщил начальник ЛОВА Максим Козицкий.

10:32 В результате ракетных обстрелов Жмеринки и Казятина в Винницкой области есть жертвы и раненные

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

10:24 Общие боевые потери России на войне с Украиной, по данным генштаба ВСУ

Личный состав — 21900

Танки — 884

Боевые бронированные машины — 2258

Артиллерийские системы — 411

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 149

РСЗО) — 149 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 69

ПВО) — 69 Самолеты — 181

Вертолеты — 154

Автомобильная техника — 1566

Корабли /катера — 8

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 76

ГСМ) — 76 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 201

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 201 Специальная техника — 28

Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов ( ОТРК/ТРК) — 4

10:23 Российские солдаты требуют от матери украинского пленника 5 тысяч евро и угрожают казнью





10:18 Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин — Блинкен

«Россия поставила своей целью лишить (Украину) суверенитета, лишить ее независимости. Это не удалось… Мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в Польше на границе из Украины после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

10:13 Генпрокурор Ирина Венедиктова дала интервью агентству Интерфакс-Украина

Вот ее главные заявления:

от российской агрессии погибли 3 818 мирных украинцев, более 4 тысяч человек ранены

привлечение Путина к ответственности будет стратегией Международного уголовного суда, ему нужна « крупная рыба»

крупная рыба» о создании специального трибунала говорить пока рано, необходимо посмотреть, какие государства поддержат эту идею

Украина проводит расследование по всем фактам возможного жестокого обращения с военнопленными

важно, чтобы не шли на обмен те российские военнопленные, которых можно довести до суда

по подсчетам прокуроров 5 тыс. 730 украинцев депортированы на оккупированные территории и в РФ

факты принудительного перемещения детей могут быть перспективой доказательства геноцида украинцев



09:52 Утром под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине, есть пострадавшие

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

По меньшей мере, 16 пассажирских поездов будут задержаны.

Два авиаудара попали по железной дороге в Ровенской области, уточнил глава ОВА Виталий Коваль. По его словам, жертв нет, ущерб устанавливается.



09:39 В Винницкой области тоже прозвучало несколько взрывов

Об этом сообщили в Винницком горсовете со ссылкой на ОВА.

«Никаких фото с мест происшествия! Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях», — подчеркнули в горсовете.

08:58 Во Львовской области слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях

Местные жители сообщают, что слышны взрывы и они видят черный дым. Воздушная тревога началась в 07:20.

Начальник ЛОВА Максим Козицкий заявил, что работает система ПВО. Людей просят оставаться в укрытиях.

08:45 В РФ подтвердили пожар на нефтебазе нефтепровода Дружба, СМИ сообщают об очагах на двух хранилищах



«На нефтебазе АО Транснефть Брянск — Дружба в Брянске произошел пожар, эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет», — заявили 25 апреля в МЧС России. Пожар начался около 02:00 понедельника, о его причинах власти РФ не сообщают.

Ранее информированный источник сообщил Интерфаксу, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов. «Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. куб м», — сказал собеседник агентства.



08:40 Последствия вчерашних ударов по ТЭЦ и НПЗ в Кременчуге: 1 погибший, 7 раненых, город остался без горячей воды

В результате ракетного обстрела Кременчуга (Полтавская область), который россияне совершили вечером в воскресенье, 24 апреля, погиб один человек, еще 7 пострадало. Выпущенные оккупантами 9 ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и НПЗ, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды», — написал он в понедельник утром в Телеграм.

08:15 США вернут своих дипломатов в Украину, Бриджит Бринк будет послом — CNN об итогах визита Блинкена и Остина в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.

Блинкен и министр обороны Ллойд Остин отправились в украинскую столицу, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами (министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским).

По словам чиновника Госдепа, в ходе визита Блинкен также сообщил, что президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине.



07:50 Оккупанты пытаются достать ракеты с затонувшего крейсера Москвы с помощью 100-летнего корабля — Bild

На месте, где затонул российский крейсер Москва, работает специальный спасательный корабль Коммуна. РФ пытается извлечь из затонувшего крейсера противокорабельные и зенитные ракеты.



07:20 В Луганской и Донецкой областях ВСУ за сутки отбили семь атак врага — Генштаб ВСУ



Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отразили семь атак врага, уничтожив:

13 танков,

три артиллерийские системы,

17 единиц бронированной техники,

4 боевые бронированные машины и

18 единиц автомобильной техники

4 топливозаправщика

сбиты три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10

07:13 Оккупанты штурмуют Попасную и наносят удары по Азовстали в Мариуполе

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты за последние сутки вели артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, сообщает Генштаб.

В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода Азовсталь. Ведет штурмовые действия населенного пункта Попасная

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино. На направлениях Изюм — Барвинково и Изюм — Славянск враг пытался провести штурмовые действия, однако успеха не имел.

05:41 С 24 февраля из Украины выехали почти 5,2 млн украинцев

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страну покинули почти 5,2 млн украинцев. Соответствующие подсчеты провело агентство ООН по делам беженцев.

5:19 Украина и США обсуждают использование замороженных активов РФ — Шмигаль

Среди прочего речь идет об активах российских олигархов.

5:10 В российском Брянске горит нефтебаза

В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска начался пожар на нефтебазе, которая находится на Московском проспекте. О его причинах российские власти не сообщают.

Жителей домов, находящихся возле нефтебазы, начали эвакуировать. В соцсетях при этом сообщают, что в городе возникло как минимум два пожара. Местные жители якобы слышали «мощные хлопки».

04:02 Оккупанты вывезли один из заводов Волчанска (Харьковская область) на территорию РФ, а в помещениях обустроили концлагерь — глава ОВА

«В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил России», — сказал Синегубов.

03:30 Оккупанты повредили Авдеевский коксохимический завод



Российские кафиры 24 апреля обстреляли Авдеевку Донецкой области. Под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод. Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех.

03:09 Комендантский час в Киеве и области будет действовать с 22:00 до 5:00

Киев и область возвращаются к установленному ранее комендантскому часу, который будет действовать каждую ночь с 22:00 до 5:00.

В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля комендантский час в Киеве и области действовал с 23:00.

03:04 Член Палаты представителей США приехала в Киев отпраздновать Пасху со своей 88-летней бабушкой

Виктория Спартц, первая уроженка Украины в Конгрессе США, приехала в Киев, чтобы побыть с родственниками во время празднования Пасхи.

«Мир должен помочь Украине выиграть эту войну, вернуть мир в Европу и вернуть международный порядок. Это наша ответственность. Нужно больше давить на Россию», — сказала Спартц.

02:03 На юге ВСУ уничтожили 73 российских захватчика и семь единиц техники

На юге Вооруженные силы Украины уничтожили 73 российских захватчика и семь единиц вражеской техники. В частности, зенитно-ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1, автомобильная и бронированная техника.

02:02 США собирались ввести санкции против Кабаевой, но в последний момент передумали



Американские чиновники планировали включить российскую экс-гимнастку Алину Кабаеву в санкционный список, однако в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что в американском правительстве Кабаеву называют «любовницей» российского диктатора Владимира Путина и матерью не менее трех его детей. Она причастна к сокрытию личного состояния Путина за рубежом, говорят американские чиновники. Они считают, что введение санкций против Кабаевой будет расценено как настолько личный удар по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США, поэтому такой шаг пока отложили.

00:52 В селе на Запорожье оккупанты обстреливали места, где анонсировалось освящение пасок

Около 10:00 в Васильевке начались обстрелы именно тех мест, где на днях анонсировали освящение пасок. При этом захватчики распространяют лживую информацию о том, что это якобы украинские воины стреляют по мирному населению.

00:27 За сутки оккупанты убили пять гражданских в Донецкой области

В Донецкой области, в воскресенье, 24 апреля, в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей. Еще пять были ранены.

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