«Более 200 городов и сел России похоронили захватчиков». Резников озвучил потери РФ в войне против Украины

17 марта, 03:09
Цей матеріал також доступний українською
Алексей Резников (Фото:Алексей Резников / Facebook)

Алексей Резников (Фото:Алексей Резников / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников рассказал о потерях россиян, которые те понесли во время войны в Украине.

«Пылающие вертолеты врага в Чернобаевке Херсонской области — это наглядный пример того, что сейчас происходит с войсками оккупантов. В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество будет ежедневно расти», — написал Резников в своем Facebook.

Также он отметил, что Кремль уже не может скрывать потери воздушно-десантных войск РФ. «Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад. Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой».

Читайте также:
Мэра Мелитополя обменяли на российских срочников — ОП
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Алексей Резников Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ