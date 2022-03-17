«Более 200 городов и сел России похоронили захватчиков». Резников озвучил потери РФ в войне против Украины 17 марта, 03:09 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Алексей Резников / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников рассказал о потерях россиян, которые те понесли во время войны в Украине.



«Пылающие вертолеты врага в Чернобаевке Херсонской области — это наглядный пример того, что сейчас происходит с войсками оккупантов. В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество будет ежедневно расти», — написал Резников в своем Facebook.



Также он отметил, что Кремль уже не может скрывать потери воздушно-десантных войск РФ. «Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад. Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой».

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