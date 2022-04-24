«Разрушения историй поражают». Журналисты мировых и украинских СМИ рассказали НВ о двух месяцах полномасштабной войны в Украине 24 апреля, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Спасатели ищут тела под завалами здания в Бородянке, разрушенного в результате атак российских оккупантов, 11 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Корреспонденты мировых и украинских СМИ рассказали журналистке НВ Кристине Бердинских, что их больше всего поразило за два месяца полномасштабного российского вторжения в Украину.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Стефан Сиоан (Libération, Франция)

Корреспондент, который уже в течение восьми лет живет в Киеве, рассказал, что за время полномасштабного российского вторжения его поразили две вещи. Первая — это количество его знакомых, которые пошли на войну или решили что-нибудь сделать для страны. Также журналиста шокировали зверства оккупантов в Буче. По его словам, мы еще не понимаем, что Буча и Бородянка будут значить для истории через пять или 10 лет.

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Петр Андрусечко (Gazeta Wyborcza, Польша)

Журналист рассказал, что сначала находился в Киеве, а потом начал ездить по регионам — Одесса, Николаев, Харьков, Донбасс. Больше всего за время войны его поразили люди, которые без оружия в руках выходили на временно захваченных территориях против российских военных.

«Это, честно говоря, вызывает у меня очень большое удивление. Потому что у вас они могут это сделать. Я думаю, что для российских военных это шок, что вообще кто-то может выйти против них, когда они держат в руках автоматы, и говорить: „Здесь Украина, это не ваше место“», — рассказал он НВ.

Милан Лелич (РБК-Украина)

Его поразила мощь украинского народа, власти и войска, с помощью которой они могут сопротивляться превосходящим силам РФ. Журналист рассказал, что после освобождения Киевской области ездил с коллегой по тамошним селам.

«Конечно, я до этого видел миллионы репортажей о том, что там было. Но все равно, как каждый журналист знает, когда ты своими глазами это видишь, это шокирует даже достаточно опытных людей, побывавших на войне еще с 2014 года. Разрушения историй поражают», — признался он.

Гулливер Крэг (France 24, Франция)

Журналисту запомнился мем, появившийся после того, как крейсер Москва пошел ко дну после удара ВСУ: военный, который посылает судно в известном направлении до его затопления, и делает то же самое уже после.

«Это символизирует отпор, который Украина дала нападению со стороны России. Думаю, даже самые оптимистичные люди не думали, что украинские войска и общество так хорошо справятся» , — сказал Крэг.

Евгения Моторевская, hromadske

По словам главреда украинского издания, самое страшное, что она видела за два месяца полномасштабной войны, — это зверства и военные преступления, которые совершали россияне. Их невозможно простить, понять и обосновать.

«Все понимают, что такое война — это всегда убийства военных, это много смертей, но когда я увидела, что произошло в Буче, — это состояние, когда тебе не хочется жить. Ты не можешь восстановиться от этого», — сказала она.

Журналисты мировых и украинских СМИ о войне в Украине https://www.youtube.com/watch?v=7Y_MUOXPWWg

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