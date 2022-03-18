Украинцам в городах на линии боевых действий будут раздавать продукты — Шмыгаль 18 марта, 21:17 Цей матеріал також доступний українською Жители Киева возле здания, поврежденного российским обстрелом (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство будет напрямую закупать у производителей ключевые социальные продукты и раздавать людям в городах на линии боевых действий или в окружении российских оккупантов.

Во время обращения 18 марта Шмыгаль сообщил, что правительство составило список ключевых социальных продуктов, от круп и зерна до консервов и растительного масла. Министерство развития громад и территорий формирует список городов, куда нужно их доставить, военные местные администрации будут подавать заявки, а Укрзализныця — закупать продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом развозить по регионам. Для доставки во временно захваченные оккупантами населенные пункты власти будут обращаться к международным гуманитарным организациям.



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Шмыгаль подчеркнул, что продукты будут раздавать бесплатно, правительство выделило Укрзализныце 18 млрд грн на эти задачи. По словам премьера, эта программа также будет стимулировать развитие украинского производства продуктов, а пищевая промышленность сейчас становится одним из ключевых секторов экономики.

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