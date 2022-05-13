«Отправили 1,5 тысячи, а вернулись 30». Жители ОРДО жалуются на огромные потери, воюя против украинских военнослужащих — перехват разговора 13 мая, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Мобилизация в ОРДЛО (Фото:ГУР)

Жители ОРДО несут огромные потери, воюя против украинских военнослужащих, чем крайне недовольны. Россияне же воевать против Украины не хотят.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом говорится в перехвате, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Женщина рассказывает, что русские солдаты стреляют с позиций возле домов, а потом прячутся, таким образом от ответного огня страдают местные жители. При этом она считает, что оккупанты никогда не смогут захватить Марьинку, потому что украинские военные построили крепкую оборону.

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«Там бетона по 2,5−3 метра. Какой снаряд их пробьет? А они засели и сидят», — со слезами рассказывает женщина.

При этом она крайне возмущена решением Пушилина отказаться от «помощи» России на направлениях Марьинки и Красногоровки.

Кроме того, она заявила, что при недавнем штурме погибли «все, с кем была знакома там».

«Отправили 1500 человек. Приехало 30 назад. То есть все, с кем была знакома там, нет уже никого», — жалуется женщина

В свою очередь мужчина жалуется на проблемы с поступлением резервов, потому что «в решетке все прячутся, и никто не хочет уезжать».

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