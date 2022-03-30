Жителей Овруча Житомирской области призвали провести ночь в укрытиях из-за угрозы обстрелов оккупантов

30 марта, 01:14
Цей матеріал також доступний українською
Украинцы в укрытии во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Украинцы в укрытии во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Овручский городской совет призвал жителей города в Житомирской области провести следующую ночь в укрытиях из-за повышенной угрозы обстрела российскими оккупантами.

Война России против Украины — последние новости

Власти особенно рекомендовали оставаться в укрытиях жителей многоэтажных домов.

«Враг применяет террористические методы ведения войны и наносит коварные удары для жертв среди гражданского населения. В связи с угрозой авиаударов на территории Овручской ТГ настоятельно просим находиться в укрытиях всю ночь, особенно жителям многоэтажных домов и вовремя реагировать на сигнал гражданского оповещения (сирену) и сразу следовать к укрытиям», — сообщил Овручский городской совет.

Видео дня

В селе Кирдан Житомирской области 24 марта в результате ракетных ударов российских оккупантов были повреждены здания лицея, котельной и дома культуры.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Житомирская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ