Житель Бучи нашел дома колбу с ртутью, которую оккупанты похитили на ЧАЭС
Оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Житель города Буча Киевской области нашел у себя дома колбу со ртутью, которую российские оккупанты похитили на территории Чернобыльской АЭС.
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В Энергоатоме сообщили, что радиационный фон колбы значительно превышал норму.
«Бучанин обнаружил странную находку в собственном доме после пребывания в нем оккупантов и вызвал саперов. Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов», — сообщили в Энергоатоме.
После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.
31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.
По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.
Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.
2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.
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