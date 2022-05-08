Житель Бучи нашел дома колбу с ртутью, которую оккупанты похитили на ЧАЭС 8 мая, 01:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Житель города Буча Киевской области нашел у себя дома колбу со ртутью, которую российские оккупанты похитили на территории Чернобыльской АЭС.

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В Энергоатоме сообщили, что радиационный фон колбы значительно превышал норму.

«Бучанин обнаружил странную находку в собственном доме после пребывания в нем оккупантов и вызвал саперов. Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов», — сообщили в Энергоатоме.

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После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.



По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.



Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.



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