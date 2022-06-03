Оккупанты ударили ракетами по больнице в Золочеве на Харьковщине — фото 3 июня, 15:50 Цей матеріал також доступний українською Жертвами российских обстрелов в Харьковской области стали четыре человека (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

3 июня оккупанты ударили ракетой советского производства 1989 по терапевтическому отделению больницы в Золочеве.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, пишет Суспильне.

"Сегодня в 00:18 ракета советского производства 1989 попала в терапевтическое отделение. Перед войной мы оптимизировали отделение, поэтому там никого не было, ракета разнесла помещение. Мы планировали там ремонт сделать, большие планы у нас были, но теперь это помещение полностью уничтожено , как и рядом здания — помещения больницы, стоматологический кабинет, дома. Снаряды в этот район прилетают не впервые", — сказал Коваленко.

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По словам Коваленко, 3 июня россияне обстреляли Уды, четыре дома повреждены. За 100 дней войны на территории общины погибли 32 человека, 65 человек ранены, говорит Виктор Коваленко.

"Около 750 частных домов разрушены, школа в Удах уничтожена, детский сад, в которых мы только сделали ремонты. Макаровская школа также уничтожена, сгорела. В приграничных селах избита инфраструктура", — сказал Виктор Коваленко.

Фото: Виктор Коваленко, Суспильне

Фото: Виктор Коваленко/Общественное

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